Всего одна кухонная губка, а сколько пользы: зачем ее класть в холодильник

Раскрыт лайфхак, который позволяет устранить проблемы с холодильником

Как только не используют в своих бытовых целях обычную кухонную губку. Они станут полезны и любителям садовых работ, и засовывают губки в стиральные машины и холодильники.

Чем же может помочь губка в холодильнике? Как пишет cpykami, этот лайфхак пригодится каждому, кто хочет решить две главных проблемы этой бытовой техники.

Зачем класть губку в холодильник

Кухонная губка впитывает излишнюю влагу. Положите ее в отсек с овощами, зеленью, фруктами. Губка хорошо впитывает неприятный запах. Положите одну или несколько губок в разные отсеки холодильника.

Напомним, что кухонные губки могут быть самыми загрязненными в доме. Их нужно дезинфицировать каждые 2-3 недели, или, к примеру, просто залить губку уксусом.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать пятна от воды на смесителе.