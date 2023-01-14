Всего одна кухонная губка, а сколько пользы: зачем ее класть в холодильник
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Раскрыт лайфхак, который позволяет устранить проблемы с холодильником
Как только не используют в своих бытовых целях обычную кухонную губку. Они станут полезны и любителям садовых работ, и засовывают губки в стиральные машины и холодильники.
Чем же может помочь губка в холодильнике? Как пишет cpykami, этот лайфхак пригодится каждому, кто хочет решить две главных проблемы этой бытовой техники.
Зачем класть губку в холодильник
- Кухонная губка впитывает излишнюю влагу. Положите ее в отсек с овощами, зеленью, фруктами.
- Губка хорошо впитывает неприятный запах. Положите одну или несколько губок в разные отсеки холодильника.
Напомним, что кухонные губки могут быть самыми загрязненными в доме. Их нужно дезинфицировать каждые 2-3 недели, или, к примеру, просто залить губку уксусом.
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