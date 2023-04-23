Названы три главных глупца по знаку Зодиака: этих людей очень просто одурачить

Овнов, Стрельцов и Рыб нередко называют дураками, и в этом есть астрологическая подоплека

Астрологи считают, что гороскоп может рассказать о ключевых чертах характера человека, включая упрямство и склонность к глупости. Выделяют три знака, которых можно назвать главными дураками Зодиака. Эти люди часто страдают от розыгрышей из-за своей доверчивости.

Самые глупые знаки Зодиака, по словам астрологов, это Овен, Стрельце и Рыбы. Об этом пишет nypost.com.

Овен

Опрометчивые люди, которые говорят, действуют, покупают, торгуют, зажигают и твитят с полной отдачей. Может провернуть ограбление, но тут же потерпеть крах, засветив свое лицо в камере видеонаблюдения. Овен живет по убеждению, что удача благосклонна к смелым, но становится жертвой того факта, что глупость следует за полетом фантазии. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Некоторые могут назвать Стрельцов глупо оптимистичными, и чаще всего это срабатывает. Но иногда их самоуверенный оптимизм делает Стрельцов легкой добычей для мошенников. И в конечном итоге они выглядят глупыми. Например, Брэд Питт, Стрелец по знаку Зодиака, отдал целое состояние за радиолокационное оборудование, чтобы найти якобы спрятанные средневековые сокровища под его замком, но оказалось, что его обманули. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Рыбы

Глупость Рыб часто проявляется в любовной сфере. Они могут быть одурачены, когда дело доходит до романтических отношений и благотворительных целей. Эти люди не откажут ни раненой птице, ни бездомному музыкант на улице. Наивность и бесхитростная чистота Рыб часто вредит этому знаку. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на сайте.

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