Гороскоп на сегодня, 14 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 14 марта 2018 – ОВЕН

Сегодня полезно общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или активный отдых среди единомышленников. Женщины-Овны смогут блеснуть в обществе, продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Гороскоп на 14 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Риск вам сейчас противопоказан. Кроме того, не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает. Не исключено, что в вашем окружении есть люди, от которых не стоит ждать ничего хорошего. Постарайтесь постепенно от них отойти.

Гороскоп на 14 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Крайне неблагоприятный день, связанный с выдержкой, чистотой помыслов и отрешением от соблазнов. Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере деятельности, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах. День испытания на гордыню и самолюбование. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким.

Гороскоп на 14 марта 2018 – РАК

День обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше — решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить.

Гороскоп на 14 марта 2018 – ЛЕВ

Сегодня полезно общение в коллективе и активный отдых среди единомышленников. Ваши великодушие, теплота и щедрость оживят любое общество, вселят в окружающих оптимизм и веру в будущее. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Гороскоп на 14 марта 2018 – ДЕВА

В этот день звезды едва ли станут требовать от вас повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности звезды рекомендуют расслабиться и ничего не делать, это будет самым правильным решением.

Гороскоп на 14 марта 2018 – ВЕСЫ

Ваши дела на любовном фронте могут пойти в гору. Очень скоро вы сами заметите перемены, которые начнут происходить в душе и сознании. Хотя это не значит, что вы встретите нового партнера, если ваше сердце уже занято. Можно испытать волну новых чувств к человеку, которого знаете, как вам кажется, достаточно хорошо.

Гороскоп на 14 марта 2018 – СКОРПИОН

Сейчас на жизненном пути вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как вы справитесь с этим. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Именно они в данный момент способны смешать ваши карты.

Гороскоп на 14 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам невозможной покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно, как, и не важно, куда, — главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Иначе вы можете впасть в беспросветное уныние.

Гороскоп на 14 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Вероятно, сегодня женщины-Козероги будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Козерогам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений.

Гороскоп на 14 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Хороший день, так что стройте грандиозные планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. На пользу пойдет любая смена обстановки. Вас ждут приятные встречи, замечательный отдых в хорошей компании. Есть вероятность новых романтических увлечений.

Гороскоп на 14 марта 2018 – РЫБЫ

Неблагоприятный день для окончательного решения спорных вопросов и принятия важных решений. Вы можете оказаться не в лучшей форме. Не нервничайте по пустякам. Ведите себя сегодня достаточно сдержанно. Не старайтесь быть активным и настойчивым, не торопите события. Встреча с давним другом или подругой может скрасить ваше существование, напомнив о самых счастливых днях жизни.