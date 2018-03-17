Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 17 марта 2018 – ОВЕН

В профессиональной деятельности сейчас приветствуются новые, неожиданные решения и свежий взгляд на старые проблемы. Вам будет легче разобраться с задачами, над решением которых давно трудитесь. Этот день не подходит для вложения финансов в новые проекты и начинания.

Гороскоп на 17 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Критический день. Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах. День связан с победой над собой. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов. Все проблемы будут прямо или косвенно связаны с вашим бюджетом: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о новой сфере деятельности или помогать близким и родственникам.

Гороскоп на 17 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Резких изменений в вашей жизни в ближайшее время не предвидится. Но немало интересных идей может возникнуть у вас именно сейчас. Проявите фантазию и находчивость с любимым человеком. Это позволит внести новые краски в отношения с ним. Постарайтесь ни в чем себе не отказывать.

Гороскоп на 17 марта 2018 – РАК

Пытаясь идти напролом, вы рискуете потерять физические силы, но и получить душевный надлом. Оставьте ваше упрямство на лучшие времена и проявите чувство юмора.

Гороскоп на 17 марта 2018 – ЛЕВ

Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом всех окружающих людей. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или очень интересное знакомство, которое может оказаться очень перспективным.

Гороскоп на 17 марта 2018 – ДЕВА

Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Жизненный потенциал находится в верхней точке. Однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребуют от вас большой собранности. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Не исключено, что вторую половину дня придется посвятить проблемам, связанным с близким человеком или детьми.

Гороскоп на 17 марта 2018 – ВЕСЫ

Если сегодня оказаться в нужное время в нужном месте и не испугаться перемен, то можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. Будьте решительны и хитроумны, чтобы воспользоваться шансом, который дает вам жизнь.

Гороскоп на 17 марта 2018 – СКОРПИОН

В этот день вы будете очень сексуальны и желанны для своего партнера. Давая волю чувствам и страстям, не наделайте глупостей. Не ревнуйте сами и не заставляйте ревновать любимых людей.

Гороскоп на 17 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Раздавая обещания, постарайтесь не вводить в заблуждение ни себя, ни других. Это может привести к неприятным последствиям. Вы сами для себя можете создать непреодолимые препятствия.

Гороскоп на 17 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, то оно никуда не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие - не для вас.

Гороскоп на 17 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам нужно быть внимательными к своему здоровью, есть серьезная опасность заболеть. Причем, болезнь может затянуться. Будьте осторожны с лекарствами, избегайте заведений общепита. Возможно, сегодня вы столкнетесь со сплетней или интригами ваших недоброжелателей.

Гороскоп на 17 марта 2018 – РЫБЫ

Сейчас вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию - как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Постарайтесь ко всему, что вам предложат, отнестись с долей здорового скепсиса.