Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.03. - 25.03)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Овен

Овны решат возобновить физическую активность, чтобы справиться с эмоциональными перегрузками и привести фигуру в порядок к летнему сезону. Это поможет им отвлечься от временных проблем на работе и в отношениях с любимым человеком. Но не пускайте все на самотек, хорошо обдумайте свои дальнейшие действия.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Телец

Тельцы смогут положиться на энергетику покровителя-Луны. В период с 19 по 25 марта представители вашего Знака смогут отбросить все сомнения и начать путь к личному счастью. В эти дни вы сможете преуспеть в романтических отношениях, а также найти спутника жизни. Астрологи рекомендуют внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить предвестников надвигающейся любви, а весна будет способствовать раскрытию искренних чувств.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Близнецы

Из-за твоего изменчивого характера на этой неделе ты можешь несколько раз менять свою точку зрения. Сегодня ты можешь думать одно, завтра – другое. Поэтому не переусердствуй, когда будешь вступать в конфликт со своим мужчиной. Если твой избранник по знаку Зодиака Козерог или Дева, который точно не любит неоднозначного поведения – можешь спровоцировать серьезную ссору. Одиноким Близнецам на этой неделе может встретиться надежный мужчина.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Рак

На Раков навалятся заботы о доме и новые служебные обязанности. Всю неделю они будут разрываться между семьей и работой, а к выходным настолько устанут, что их единственным желанием станет отъезд за город. Оставшись наедине с природой, они смогут восстановить силы и предотвратить приближающийся стресс.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Лев

У Львов успешно пойдут дела, связанные с куплей или продажей недвижимости, ремонтными работами, строительством. А вот в профессиональной сфере возможен затор из-за недопонимания с коллективом. Представители этого знака, занимающие руководящие должности, столкнутся с саботажем. Служащие испытают давление со стороны более опытных коллег.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Дева

Девы на этой неделе попадут под влияние ретроградного Меркурия. Его энергетика с 23 числа может закрыть вам путь к успеху, если вы будете зацикливаться на неприятностях и негативных мыслях. Девам важно помнить о чувстве собственного достоинства и не опускаться до уровня своих обидчиков. Находчивость поможет вам избежать неприятностей, а своевременный отдых будет способствовать восстановлению сил.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Весы

Весов порадует рост доходов. Ситуация с финансами станет заметно лучше, чего нельзя сказать о личной жизни. Перед представителями воздушной стихии возникнет дилемма: попытаться реанимировать отношения с нынешним партнером или ставить окончательную точку. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Скорпион

На этой неделе Скорпионам не нужно углубляться в себя. Все ответы на вопросы по поводу ваших отношений лежат на поверхности. Поэтому лучше отнесись проще и подумай над обстоятельствами, которые тебе не нравятся в отношениях, чем вооружайся аргументами и иди в атаку. Помни о напряженных аспектах, поскольку твоя планета-покровитель не способствует спокойным разговорам в этот период. Если ты одинока, звезды не советуют тебе ходить на свидания всю неделю.