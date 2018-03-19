Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.03. - 25.03)
Эта неделя обещает быть насыщенной на позитивные эмоции, а также звезды сопутствуют началу новых дел.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Овен
Овны решат возобновить физическую активность, чтобы справиться с эмоциональными перегрузками и привести фигуру в порядок к летнему сезону. Это поможет им отвлечься от временных проблем на работе и в отношениях с любимым человеком. Но не пускайте все на самотек, хорошо обдумайте свои дальнейшие действия.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Телец
Тельцы смогут положиться на энергетику покровителя-Луны. В период с 19 по 25 марта представители вашего Знака смогут отбросить все сомнения и начать путь к личному счастью. В эти дни вы сможете преуспеть в романтических отношениях, а также найти спутника жизни. Астрологи рекомендуют внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить предвестников надвигающейся любви, а весна будет способствовать раскрытию искренних чувств.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Близнецы
Из-за твоего изменчивого характера на этой неделе ты можешь несколько раз менять свою точку зрения. Сегодня ты можешь думать одно, завтра – другое. Поэтому не переусердствуй, когда будешь вступать в конфликт со своим мужчиной. Если твой избранник по знаку Зодиака Козерог или Дева, который точно не любит неоднозначного поведения – можешь спровоцировать серьезную ссору. Одиноким Близнецам на этой неделе может встретиться надежный мужчина.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Рак
На Раков навалятся заботы о доме и новые служебные обязанности. Всю неделю они будут разрываться между семьей и работой, а к выходным настолько устанут, что их единственным желанием станет отъезд за город. Оставшись наедине с природой, они смогут восстановить силы и предотвратить приближающийся стресс.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Лев
У Львов успешно пойдут дела, связанные с куплей или продажей недвижимости, ремонтными работами, строительством. А вот в профессиональной сфере возможен затор из-за недопонимания с коллективом. Представители этого знака, занимающие руководящие должности, столкнутся с саботажем. Служащие испытают давление со стороны более опытных коллег.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Дева
Девы на этой неделе попадут под влияние ретроградного Меркурия. Его энергетика с 23 числа может закрыть вам путь к успеху, если вы будете зацикливаться на неприятностях и негативных мыслях. Девам важно помнить о чувстве собственного достоинства и не опускаться до уровня своих обидчиков. Находчивость поможет вам избежать неприятностей, а своевременный отдых будет способствовать восстановлению сил.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Весы
Весов порадует рост доходов. Ситуация с финансами станет заметно лучше, чего нельзя сказать о личной жизни. Перед представителями воздушной стихии возникнет дилемма: попытаться реанимировать отношения с нынешним партнером или ставить окончательную точку. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Скорпион
На этой неделе Скорпионам не нужно углубляться в себя. Все ответы на вопросы по поводу ваших отношений лежат на поверхности. Поэтому лучше отнесись проще и подумай над обстоятельствами, которые тебе не нравятся в отношениях, чем вооружайся аргументами и иди в атаку. Помни о напряженных аспектах, поскольку твоя планета-покровитель не способствует спокойным разговорам в этот период. Если ты одинока, звезды не советуют тебе ходить на свидания всю неделю.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Стрелец
В начале недели Стрельцы будут настроены по-боевому, но из-за первых же трудностей их запал пропадет. Не стоит воспринимать срыв намеченных планов как великую трагедию. Вполне вероятно, что для ваших начинаний наступил неблагоприятный период. Займитесь саморазвитием и углубитесь в тему, которая больше всего вас волнует на данный момент.
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2018: все знаки зодиака
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Козерог
Козероги на грядущей неделе будут испытывать перепады настроения, связанные с сильной позицией Луны. Ночное светило будет негативно влиять не только на настроение, но и на самочувствие, поэтому вам стоит заняться своим здоровьем. Старайтесь поддерживать позитивный настрой, исключайте конфликтные ситуации, чтобы потом не жалеть о своих импульсивных поступках.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Водолей
Водолеям нужно помнить о себе и стараться отстоять свои желания и интересы. Вряд ли твой мужчина будет против твоей позиции, но и главное не переборщить. Если ты одинока, то встретишь своего мужчину немного позже, а пока готовься к встрече с избранником.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Рыбы
Обаяние Рыб привлечет к ним сразу нескольких поклонников (или поклонниц). Среди воздыхателей окажется коллега по работе, что очень польстит представителям водной стихии. Звезды не советуют торопиться развивать служебный роман, но и отказываться от перспективных отношений пока рано. Займите наблюдательную позицию, к началу апреля ситуация прояснится.