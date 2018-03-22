Гороскоп на сегодня, 22 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 22 марта 2018 – ОВЕН

Никаких грандиозных событий и происшествий не будет. В профессиональном отношении значимым данный период назвать сложно. К новым возможностям заработка отнеситесь настороженно. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. День может стать многообещающим для всего, что связано с любовными отношениями.

Гороскоп на 22 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

В этот день звезды советуют Тельцам поставить во главу угла собственные нужды и быть увереннее в себе. Важно правильно позиционировать себя перед влиятельными и состоятельными людьми, чтобы вынудить их считаться с собой и сотрудничать на равных. Не стоит стесняться своих привычек и убеждений, занижать свои потребности, отказываться от своих прав в договоре. Зависть к тем, кто на данный момент добился большего, лучше трансформировать в стремление сравняться с ними и, если получится, их превзойти.

Гороскоп на 22 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня в течение дня вам могут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у вас есть шанс вывести свои отношения на новый уровень, принять решение о том, чтобы создать семью ил и завести ребенка. Если захотите просто себя порадовать, можно принести в дом котенка.

Гороскоп на 22 марта 2018 – РАК

Те планы, которые вы вынашивали до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если вы сами проявите должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Гороскоп на 22 марта 2018 – ЛЕВ

Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом. Но даже это не будет являться для вас значительной помехой.

Гороскоп на 22 марта 2018 – ДЕВА

Это очень благоприятный день, чтобы осуществить то, о чём вы уже давно мечтали. Но прежде чем начать это, постарайтесь всё хорошенько продумать. Не стоит жалеть о своих прошлых промахах, лучше спокойно и планомерно начинайте своё дело, четко определив цель. Одинокие представители знака сегодня могут повстречать свою судьбу.

Гороскоп на 22 марта 2018 – ВЕСЫ

Может показаться, что груз ответственности, который пришлось взвалить на свои плечи, становится просто непосильным. Подумайте, нужно ли тащить его дальше. Все радостные ожидания будут связаны с предстоящим праздником. Вам захочется отметить Новый год, каким-то необычным и незабываемым образом, и в предвкушении этого вы проведете много времени в приятных хлопотах.

Гороскоп на 22 марта 2018 – СКОРПИОН

Это день, когда в жизнь может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Этот день может уйти и на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется.

Гороскоп на 22 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

В этот день вам удастся решить довольно серьезные вопросы, и вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой. Для начала надо правильно сориентироваться в ситуации, а уж потом действовать. При необходимости обратитесь за квалифицированным советом.

Гороскоп на 22 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Сегодня Козероги могут позволить себе некоторые излишества. Наступление нового этапа или другой значимый момент можно отметить походом в ресторан, дорогой престижной покупкой. Также, в этот день вы вправе просто полениться. За очередной фронт работ браться не стоит: несмотря на отличный стимул, помешать может лень. Паузу в хлопотах можно использовать не только для отдыха, но и для основательных раздумий. Особого внимания могут требовать домашние дела, отношения с близкими друзьями и родственниками.

Гороскоп на 22 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Этот день обещает пройти достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле вам просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.

Гороскоп на 22 марта 2018 – РЫБЫ

Сейчас любая работа у вас пойдет как по маслу. Мир и покой, которые воцарятся в семье, станут для вас надежной опорой и поддержкой в ближайшее время. А если любовь еще не поселилась в вашем сердце, то есть шанс встретить достойного человека. Так что не проводите новогоднюю ночь перед телевизором в гордом одиночестве.