Гороскоп на сегодня, 24 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 24 марта 2018 – ОВЕН

В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо. Каким бы сейчас ни был соблазн уйти от реальности, например при помощи спиртного, искушению поддаваться не стоит.

Гороскоп на 24 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит провести этот день в кругу семьи. Встречи и вечеринки лучше устраивать у себя дома (в квартире, на даче, в пределах подчиненной вам территории). Яркие огни и веселые шутки должны стать непременным спутником любого мероприятия. Возможно, чужое веселье обернется для вас дополнительными нагрузками: например, приготовлением пищи, заботой о детях. В конце дня ситуация изменится и станет для вас более комфортной. Ваш взгляд станет более острым, вы начнете замечать интересные детали происходящего.

Гороскоп на 24 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас вы будете крайне уязвимы и можете поддаться негативному влиянию, поэтому нужно быть осторожными во всем. Избегайте участия в конфликтах, последнее слово все равно останется не за вами. Чем меньше вы сделаете шагов, тем меньше у вас шансов оступиться.

Гороскоп на 24 марта 2018 – РАК

Сегодня у вас может появиться шанс самоутвердиться на работе или в отношениях с любимым человеком. Нужно проявлять дипломатию и говорить как можно больше комплементов окружающим — вы завоюете даже сердца врагов, а может, влюбите в себя кого-то.

Гороскоп на 24 марта 2018 – ЛЕВ

События вплоть до вечера будут развиваться в нужном Львам ключе. Не исключено, что именно вы будете центром общего внимания. Пользуйтесь возможностью укрепить свои достижения. В то же время не пробуйте добиться большего: поднимать планку выше головы сегодня не рекомендуется. С приближением вечера откажитесь от излишней суеты и демонстративности. Загляните в свой кошелек или проверьте состояние счета. Возможно, в своей увлеченности вы сами не заметили, сколько денег и на что потратили в последние дни.

Гороскоп на 24 марта 2018 – ДЕВА

Звезды дарят вам день, свободный от обязательств. Самое время побыть на природе, пообщаться с ребенком, погрузиться в любимое хобби. Старайтесь мыслить жизнеутверждающе и смотреть на мир позитивно. Вечерние часы заставят вас сменить образ действий или стиль мышления. Это время сомнений, взаимного непонимания, обмана или самообмана, особенно для августовских Дев. Не исключены проблемы со связью (например, невозможность дозвониться или установить сетевое подключение). Нежелательны любые точные договоренности.

Гороскоп на 24 марта 2018 – ВЕСЫ

Сейчас вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

Гороскоп на 24 марта 2018 – СКОРПИОН

День будет достаточно спокойным. Звезды настроены доброжелательно по отношению к представителям этого знака зодиака. В начале дня лучше не начинать дел, рассчитанных на перспективу. Это время больше подходит не для созидания, а для планирования будущего.

Гороскоп на 24 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Самочувствие у Стрельцов превосходное, настроение боевитое и оптимистичное. Несмотря на это, новые победы маловероятны. Если вы попробуете взять еще одну вершину, то упретесь в тупик. В конце дня обстановка изменится, предлагая и вам сменить тактику. Это подходящий момент для размышлений и догадок, но неудачный для построения планов. Не разрабатывайте программу будущих действий в деталях. Возможно непонимание с близкими. Вы можете не попасть вовремя домой (заблудиться, не дозвониться, забыть о времени).

Гороскоп на 24 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Не думайте слишком много о себе. Используйте любую возможность, чтобы дарить окружающим радость, тогда и ваше настроение улучшится. Если, невзирая на все старания, дневные часы сопровождаются снижением тонуса, не огорчайтесь. Дождитесь вечера, он изменит обстановку и подарит вам новую пищу для раздумий. Для типичного Козерога именно вечерние часы станут самым позитивным периодом суток. В это время возможны полезные идеи, интуитивные прозрения, обнадеживающие известия, получение сочувствия и помощи.

Гороскоп на 24 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Оставьте свой менторский тон по отношению к близким. Неосторожным замечанием вы способны вызвать раздражение у коллег и родственников. Ожидается некая прибыль, но выразится ли она в денежном эквиваленте, сказать трудно. Во всяком случае, ждите приятных известий.

Гороскоп на 24 марта 2018 – РЫБЫ

День будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у вас вспышку внезапного гнева. К тому же, ваше самочувствие может заметно ухудшиться, вы станете придирчивыми и капризными. Это явно не оздоровит обстановку вокруг вас.