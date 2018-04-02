Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 2 апреля 2018 – ОВЕН

Сегодняшнее ваше противостояние и попытка сделать кому-нибудь назло только усугубят ситуацию, и без того напряженную. Не относитесь к другим, как к своей собственности. Не стоит давить на окружающих и устраивать сцены ревности.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Преграды могут появляться там, где вы их совсем не ждете. Отложите выяснение отношений и поиски виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегать полноценным сном.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

На работе все должно быть стабильно. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить доброжелательную атмосферу в доме. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых мозгу и будет способствовать восстановлению затраченных за этот день ресурсов.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – РАК

В начале дня рекомендуется уменьшить физические нагрузки на работе и стараться избегать стрессовых ситуаций. В это время ваша нервная система может быть крайне чувствительной и даже немного ослабленной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют много времени.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – ЛЕВ

Сегодня вы готовы будете горы свернуть, но остерегайтесь свернуть шею. Сегодня не стоит торопиться и принимать необдуманные решения. Это чревато серьезными осложнениями. Возможны аварии и поломки техники.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – ДЕВА

День может сложиться не совсем удачно, поскольку будут отсутствовать чувство стабильности и уверенность в собственных силах. Радуйте себя приятными мелочами, купите то, о чем давно мечтали. Для хорошего самочувствия имеет смысл начать курс оздоровительных процедур, сходить в спортзал, бассейн или спа-салон.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – ВЕСЫ

Сегодня прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам — это поможет вам в нужную минуту. В течение дня возможны новые знакомства и получения нового опыта в любых сферах жизни — даже там, где вы этого совсем не ожидаете.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – СКОРПИОН

Сегодня предстоит много времени уделять общению с коллегами, друзьями, родственниками или знакомыми, но это не доставит особых неудобств. Дела, которые вызывают у вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить. Уделите повышенное внимание здоровью.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сегодня окружающие способны вылить вам на голову немало критики. Чтобы день не принес вам огорчений, стоит отнестись ко всему с долей юмора, только не язвите, это только все испортит.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Сегодня вы сумеете задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими. Это могут быть как прямые методы давления, так и тайные ниточки, за которые вы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный вам результат.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

В целом гороскоп на этот день удачен для творческих находок и любви, но не очень хорош для повседневной рутинной работы. Если захотите расслабиться — пообщайтесь с друзьями. Будьте экономны и не злоупотребляйте удовольствиями.

Гороскоп на 2 апреля 2018 – РЫБЫ

Сейчас вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы членов семьи и близкого окружения.