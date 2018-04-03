Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 3 апреля 2018 – ОВЕН

He беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. Воздержитесь от принятия решений, касающихся купли-продажи имущества и особенно оформления банковских ссуд. Сложность момента в том, что у вас не будет ясного представления, что именно нужно делать, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Пора отступить от шаблонов. Докажите, что Тельцам присущи не только осторожность и консерватизм. Эти качества вам, безусловно, понадобятся, но для скорейшего достижения цели к ним надо прибавить целеустремленность. Ставьте перед собой разумные и практичные цели, но не идите к ним привычным долгим путем. Попробуйте скопировать смелые бесшабашные действия другого человека. Возможно, лучший пример оперативности и нестандартного подхода к задачам уже рядом с вами. Это может быть ваш партнер, родственник, друг.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств. Доступ к нужной информации будет вам открыт. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – РАК

Сейчас в вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, и на этой почве может вспыхнуть конфликт. Звезды советуют умерить свои амбиции. Старайтесь быть более терпеливыми и гибкими в поведении. По возможности не давайте никаких обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – ЛЕВ

Не все так идеально, как виделось вначале. Имеет смысл отказаться от оригинальной, но преждевременной идеи. Не исключено, что вам придется попрощаться с другом, причем в резкой форме. При этом не превращайтесь в деспота: не расправляйтесь безжалостно с теми, кто этого не заслужил, не устраивайте публичные порки и казни. Раздувать из мухи слона не стоит, ведь Льва украшает благородство. Если вас подвел новый единомышленник, дайте ему второй шанс. Не забывайте: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – ДЕВА

Неблагоприятный день для вашего знака зодиака. Возможно ухудшение самочувствия, обидчивость, раздражительность. Ограничьте общение, займитесь дыхательной гимнастикой. Не поддавайтесь искушению быстрого заработка, никому не доверяйте, ничего не приобретайте.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – ВЕСЫ

Вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. Составляя планы на день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – СКОРПИОН

Можете расслабиться и получать удовольствие от жизни. Очень благоприятный день, как для романтических свиданий, так и для получения доходов. Исполнятся маленькие приятные желания.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Это не лучшее время для мелкого ремонта в доме. Начав ремонтные работы, вы рискуете что-то сделать неправильно.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Не стоит ходить к косметологу или стоматологу. Возможны осложнения. Сегодня хорошо провести легкую очистку организма, не злоупотреблять крепкими спиртными напитками и не переедать, возможны проблемы с пищеварением. Хороший день для медитаций и духовных практик.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Сюрпризы судьбы сегодня не доставляют Водолеям особого удовольствия, но и не оказывают разрушительного влияния на их жизнь. Свободный выбор стиля действий затруднен. Возможно, вы окажетесь в неспокойной обстановке или в месте, которого в других обстоятельствах предпочли бы избегать. Если вы очутились в изоляции, самое время вновь задуматься о своих личных целях, профессиональных планах, полезных связях, материальных средствах. Заодно неплохо привести в порядок мысли, документы, компьютерные файлы.

Гороскоп на 3 апреля 2018 – РЫБЫ

Многие представители данного знака могут пережить период ослабления иммунитета. Возможно, вы на какое-то время будете вынуждены оставить работу, оформив больничный. В конце дня не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.