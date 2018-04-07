Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 7 апреля 2018 – ОВЕН

Некоторых Овнов, сегодня могут ожидать перемены в материальном положении. Проект в котором вы давно сомневались, начнет приносить прибыль. Удачный период будет для тех, то захотел поменять место работы, а неудачным, он будет для людей, которые решили зачать ребёнка. Не занимайтесь сегодня рискованными предприятиями и не пускайтесь в явные авантюры.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

День удачен для встреч, бесед, коротких поездок и прогулок. А также для дистанционных контактов (например, через скайп). Есть шанс поговорить о важном вперемешку с шутками и прибаутками. Несмотря на потребность в обратной связи с людьми, избегайте многолюдных вечеринок. Сейчас вам нужен приватный разговор, а не балаганное развлечение. Тельцам, состоящим в браке, стоит поддерживать постоянный контакт со своей половинкой и не отказываться обсуждать с ней серьезные темы. Возможны дополнительные расходы.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня могут очутиться в центре неприятных событий. Им придется отстаивать свое мнение и доказывать, что они делают все правильно. Постарайтесь этого дня, наладить отношения с близкими людьми. Не подписывайте важные документы и не посещайте игорные заведения, они могут привести к большим неприятностям. Не употребляйте этого дня алкогольные напитки.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – РАК

Этого дня, у Раков не исключены неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Постарайтесь как можно осторожнее, относиться к новым идеям и предложениям. Велика вероятность возникновения небольших проблем, касающихся вашего здоровья. Постарайтесь внимательно отнестись к питанию: переедание в эти дни, вам может сильно навредить.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – ЛЕВ

Энергия Льва сегодня зависит не только от физического самочувствия, но и от эмоционального состояния, от содержания мыслей, от непосредственного окружения. Увы, в эти сутки вам будет трудно продемонстрировать самостоятельность, постоянство чувств, последовательность действий. Вас могут сбить с толку случайные желания, неожиданные воспоминания, посторонние влияния. Вместо того чтобы развивать собственные идеи, вы будете вынуждены поддерживать разговоры на чуждые вам темы и подстраиваться к обстановке.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – ДЕВА

Этот день, может принести с собой не только трудности в общении с партнерами, но и домашние хлопоты. Постарайтесь не изменять вашей второй половинке, так как это может получить огласку, а ошибки будут дорого стоить. Возможно сегодня, вы получите неприятное известие, но постарайтесь обратиться за помощью к родным, они вам обязательно помогут.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – ВЕСЫ

Весы в этот день не принадлежат себе и вынуждены подчиняться обстоятельствам. Не исключены проблемы со здоровьем. Если вы заранее знаете, что вам предстоит, четко распланируйте свой день, но оставьте место для пары непредвиденных ситуаций. Выполняйте свои обязательства, в том числе финансовые. В это время возможно разочарование в людях, которых вы уважали, но не торопитесь развенчивать свой идеал. Скорее всего, вы просто обнаружите, что ваш кумир - обычный человек, подверженный соблазнам и слабостям.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – СКОРПИОН

День отличается богатством и утонченностью переживаний, склоняет к подвижности, разговорчивости, игре воображения, частой смене настроений. Есть шанс пережить забавное приключение, испытать необычные чувства. Высказать наболевшее можно не только в разговоре, но и в письмах, рисунках, стихах. В это время Скорпионы способны идти двумя параллельными путями: например, сознательно вести двойную игру в любви. Если они стойко держатся своих основных принципов, им сойдет с рук любая авантюра.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Если вам сегодня предложат командировку, с радостью согласитесь. Ведь она не только улучшит ваше материальное положение, но и сулит интересную встречу и знакомство. Которое может перерасти в крепкую дружбу, или даже в любовь всей вашей жизни.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Вероятнее всего, планам намеченным на сегодня, сбыться не суждено. Старайтесь этого дня не принимать никаких важных решений, а также не отправляйтесь в командировку или путешествие, это может плохо закончиться. Поберегите свое здоровье, не употребляйте сегодня алкогольные напитки и жирную пищу.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Целеустремленные, скуповатые и сдержанные Водолеи сегодня пожинают плоды своего благоразумия. Рассеянные, увлекающиеся, щедрые, творческие натуры могут оказаться в двойственной ситуации. Чтобы ваши ценности остались при вас, держитесь устойчивой стратегии. Например, если вы твердо следуете какому-либо строгому плану или принципу, ваши деньги останутся в целости и сохранности. Если же вы легко поддаетесь на соблазн или вас можно разжалобить, часть ваших финансов может уплыть в неизвестном направлении.

Гороскоп на 7 апреля 2018 – РЫБЫ

Не следует этого дня, заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.