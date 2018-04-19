Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 19 апреля 2018 – ОВЕН

Основной магнит этого дня - общение. Ожидаются удачные контакты с публикой, детьми, молодежью. Овны сгорают от желания поведать другим о своих гениальных замыслах. Возможно, вы отдадите предпочтение виртуальным связям (электронным сообщениям, постингу на форумах и в соцсетях). На любовном фронте ситуация может оказаться противоречивой. В некоторых вопросах вы отлично ладите со своей пассией. Но есть вещи, которые препятствуют пониманию между вами. Не исключено, что это сексуальный или денежный аспект.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Для дня свойственна неторопливость, некая вялость. Это время довольно пассивно. Силы и энергия стремительно идут на убыль. В следствии этого рекомендовано оканчивать дела, а также управлять текущими. Оптимальное время для подведения итогов. Целесообразно уменьшить физические и психические нагрузки.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности. Благоприятный день для общения, новых знакомств, возобновления старых привязанностей. Звезды расположены так, что вы способны вскружить голову кому угодно. Но, кружа голову другим, не потеряйте свою собственную. Хорошо путешествовать или принимать гостей. Легкость в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – РАК

Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – ЛЕВ

Для вас настал переходный момент. Поддерживайте в себе творческую искру, смелее смотрите в будущее, чаще встречайтесь с единомышленниками. Это прекрасное время для демонстрации интеллектуальных способностей Львов: например, в области программирования или преподавания. В течение дня возможны домашние и деловые неприятности, порождающие приступы пессимизма. В этом случае вы можете быть дружелюбным собеседником на расстоянии, но не слишком приятным в более тесном контакте. Не поддавайтесь дурным привычкам.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – ДЕВА

Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможны изменения на работе, пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. В профессиональной сфере вам будет сопутствовать успех, но он будет казаться вам недостаточным. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом — вы можете получить от него выгоду.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – ВЕСЫ

День хорош для переговоров. Проведите их в неформальной обстановке, тогда вы получите от них одновременно удовольствие и пользу. Возможно, у вас появятся новые друзья или влиятельный покровитель. Коллективные начинания будут эффективнее индивидуальных. Наибольшие сложности ожидают Весов в материальной сфере и в области романтических отношений. К некоторым препятствиям (отказ во взаимности, отложенная встреча, нехватка денежных средств) вы можете быть не готовы. Не стоит одалживать деньги у приятелей.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – СКОРПИОН

Не спешите менять свои планы или отказываться от своих принципов. Для Скорпионов это день испытаний, в которых нужно проявить прежде всего стойкость. Чем упорнее вы стремитесь к цели, тем труднее вам преодолевать препятствия. Достигнуть своего вам удастся дорогой ценой, возможно, даже вопреки интересам других людей. Вы можете быть чересчур скованы в личном общении. Чтобы развеяться, разорвите порочный круг. Например, попробуйте освоить новую компьютерную программу или подружиться с более молодыми коллегами.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для общения, новых знакомств, возобновления старых привязанностей. Хорошо путешествовать или принимать гостей. Сердечность в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего успеха в личной жизни. Сон исполнится, если уже снился раньше. Драка, спор во сне — к благополучию.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Рутинная работа тоже может быть интересной и привлекательной. Если вас окружают умные и веселые собеседники с нестандартным взглядом на жизнь, вы и не заметите, как пролетит день. Это продуктивное время Козерогов, занятых интеллектуальной и творческой деятельностью (вне зависимости от того, трудятся ли они дома, играют на сцене или сидят в офисе). В любовных и финансовых делах проявите неспешность, осторожность и чувство юмора. Не зацикливайтесь на связанном с этими сферами негативе (возможно, мнимом).

Гороскоп на 19 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день для общения, новых знакомств, возобновления старых привязанностей. Ваше личное обаяние, мягкость и неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха. Вы будете способны расположить к себе кого угодно. Хорошо путешествовать или принимать гостей.

Гороскоп на 19 апреля 2018 – РЫБЫ

Сохранится устойчивое положение Рыб. Постарайтесь находиться в равновесии и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Благодаря терпению и такту вы сможете создать себе базу для нового этапа деятельности. К концу дня возможно нервное перенапряжение. Вероятен конфликт в отношениях со старшими в семье. Вам необходим продолжительный и полноценный отдых.