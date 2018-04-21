Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 21 апреля 2018 – ОВЕН

Романтическая сторона отношений отходит на второй план. Симпатия к тому или иному лицу, в том числе и чужая тяга к вам, может быть основана на материальном или сексуальном интересе. Возможна меркантильность, поиски выгоды. От вас ждут мелких услуг и конкретных поступков. Примите это как должное. Люди пытаются оценить, чего вы на самом деле стоите. Докажите, что Овны умеют не только строить воздушные замки, но и создавать нечто реальное, осязаемое. Дайте понять, что ваши идеи разумны, а чувства прочны.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция. Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Крайне неблагоприятный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Регрессивное движение Меркурия указывает на вероятность финансовых потерь или других неудач в сфере профессиональной деятельности. Не исключены скрытые ловушки, поставленные вашими недругами. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам и искушениям могут осложнить семейные отношения или привести к острому разочарованию. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – РАК

Гармоничная атмосфера этих суток благоприятна для физического и душевного самочувствия Раков. Она укрепит вашу уверенность в себе, подчеркнет позитивные стороны характера, подарит дополнительную энергию для успешного решения мелких практических задач. Можете свободно выражать свои вкусы, подчеркивать и задействовать свою сексуальную привлекательность. Удачно сложившиеся обстоятельства помогут вам воплотить в реальность самые оригинальные замыcлы, обеспечат вас поддержкой и признанием окружающих.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – ЛЕВ

Сатанинский день. Жизненный потенциал снижен, что может привести к проблемам со здоровьем. Если сегодня на работе вам предложат съездить в командировку, откажитесь: вероятны авария или крупные финансовые потери. Прогресс в делах может натолкнуться на непреодолимые препятствия, и вам придется решительно броситься навстречу неизвестности и даже принести определенную жертву во имя общих интересов.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – ДЕВА

Амбициозность, сентиментальность и авантюризм сегодня хороши для Дев лишь в малых дозах. Романтика для вас - это отнюдь не отсутствие здравого смысла. Ваши истинные потребности будут полностью удовлетворены. Если желание не исполнилось, значит оно было фикцией. Вы энергичны, обаятельны, привлекательны для представителей противоположного пола. В то же время вы хладнокровны, практичны и расчетливы. В начинаниях, основанных на реальном понимании вещей, а не на фантазиях, вы непременно добьетесь успеха.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – ВЕСЫ

Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. Благоприятный период для планирования отпусков, новых дел, поездок и деловых командировок. Возможно, сегодня вам удастся решить те проблемы, которые казались вам неразрешимыми.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – СКОРПИОН

Благоприятный день для любых "земных" дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Стрельцам могут мешать такие качества, как ветреность, поверхностность, легкомыслие, сочетание идеализма и мелочности. Если вам нужно что-то конкретное, старайтесь побороть в себе изменчивость настроений и склонность к приключениям. Смотрите на обстоятельства, людей и вещи трезво. Ставьте себе реальные задачи и выбирайте правильные инструменты их достижения. В противном случае ваши стрелы будут постоянно пролетать мимо цели. В любви не ограничивайтесь красноречием и приступайте к практической части.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Не презирайте материальные блага. Водолеям они нужны точно так же, как всем остальным людям. Умейте ценить их, получать от них удовольствие, а если надо, то потрудиться ради них. Не отказывайтесь от возможности пожить реальной жизнью, проводите поменьше времени за компьютером. События этого дня могут означать закладку нового жизненного фундамента либо основательную перестройку существующего. Не исключено, что этот поворот будет связан для вас с кризисом дел и с необходимостью вникать в детали чего-либо.

Гороскоп на 21 апреля 2018 – РЫБЫ

День обещает быть благоприятным во всех отношениях. Могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении или финансовой сфере. Человек, который находится рядом, способен помочь вам избавиться от необъяснимой тревоги. Будет лучше, если вы прислушаетесь к его советам. Это поможет вам перестроить свою жизнь. Рекомендуется серьезно подумать и об отдыхе в конце недели или отпуске.