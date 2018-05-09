Гороскоп на сегодня, 9 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 9 мая 2018 – ОВЕН

Энтузиазм, присущий Овнам, сегодня направлен на вполне конкретные задачи. Вы настроены на практический результат, вам хочется получать отдачу от своих действий. Вы ловко управляетесь с различными инструментами. Взгляните назад, окиньте взглядом недавнее прошлое. Если вы что-то не доделали, еще есть шанс все исправить. Не уходите от решения вопросов, связанных с деньгами, питанием. Не голодайте, но и не поглощайте все подряд без разбора. В пищу добавляйте приправы, способствующие ее полноценному усвоению.

Гороскоп на 9 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Напряженный день, который проходит под знаком защиты внутренней свободы и обретения равновесия. Судьба готовит вам очередные неприятные сюрпризы. Вероятно, вам предстоят проблемы в сфере профессиональной деятельности или домашние хлопоты. Не исключено, что планы изменятся и вместо приятного общения или отдыха вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительную нагрузку.

Гороскоп на 9 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.

Гороскоп на 9 мая 2018 – РАК

День пройдет отлично, если вы не станете сидеть сложа руки. Есть все предпосылки для реализации намеченного плана. Не бойтесь нагрузок, вы перенесете их не моргнув глазом. Ваши усилия принесут двойную пользу, если вы готовы сотрудничать с окружающими (например, с друзьями или родственниками). Возможно, вам придется заводить знакомства, а также иметь дело с техникой, инструментами, продуктами. Во многих Раках проснется дремлющая торговая, предпринимательская жилка либо проявятся кулинарные способности.

Гороскоп на 9 мая 2018 – ЛЕВ

Сегодня любые начинания или новые планы обречены на провал или не принесут заметной выгоды. Не распыляйте свои силы и не ставьте перед собой глобальных задач. Любовь к чинам, званиям или похвалам может привести к ошибкам в личной жизни или недоразумениям с коллегами. Деловые встречи и контакты осуществляйте в первой половине дня, так как во второй, возможно, вам придется заняться домашними проблемами.

Гороскоп на 9 мая 2018 – ДЕВА

События зависят от того, по какому пути вы идете. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. Хорошо вкладывать силы и средства на поддержание внутренней деятельности (дом, внутренний мир, рабочее место, коллектив).

Гороскоп на 9 мая 2018 – ВЕСЫ

Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

Гороскоп на 9 мая 2018 – СКОРПИОН

Вы остры на язык, но сегодня сами рискуете стать объектом язвительных слов и претензий. Не обижайтесь и попробуйте посмотреть на себя со стороны. Докажите, что Скорпионы способны не только критиковать, но и принимать критику. Если вы состоите в браке или постоянном сожительстве, звезды советуют вам заново переоценить сложившиеся отношения и свою собственную роль в них. Возможно, вы обнаружите, что тянете совместный воз в одиночку, тогда как голова вашей половинки уже забита совершенно другими вещами.

Гороскоп на 9 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Гороскоп на 9 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Напряженный, двойственный день. Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах. День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой.

Гороскоп на 9 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

День обещает стать напряженным. Вместо дружелюбия и толерантности многие Водолеи будут невольно демонстрировать резкость и раздражительность. Возможны ссоры с домочадцами, вызванные взаимной неуступчивостью. Не исключено, что вам придется поработать на благо семьи: например, вложить силы в обустройство загородного дома, приусадебного участка. Повышается вероятность травм, полученных в результате суеты или неправильного обращения с инструментами. Не стоит начинать комплексный ремонт дома, квартиры, дачи.

Гороскоп на 9 мая 2018 – РЫБЫ

День активизации темных сил. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. "Темные" своей деятельностью в конечном счете пробуждают усиление и противодействие светлых качеств характера человека и способствуют прогрессу. И наоборот, везение и исполнение желаний не всегда ведет к счастью. Так что все, что ни делается, - к лучшему.