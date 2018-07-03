Гороскоп на сегодня, 03 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 03 июля 2018 Овен

Благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут вас стороной, вы окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Если сегодня вам предложат новое дело, соглашайтесь – звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях.

Гороскоп на 03 июля 2018 Телец

Ваши слова разумны, а подход к делам отличается большим здравомыслием. Вы можете дать хороший совет родственникам, а также представителям младшего поколения. Для многих Тельцов окажется полезной поддержка, исходящая от родителей. Это неплохой день для учебы, он даст вам возможность закрыть пробелы в знаниях. Возможно нахождение пропавших вещей, встреча со старым знакомым. Можно заниматься восстановлением или переоформлением личных документов (паспорта, пропуска, водительских прав).

Гороскоп на 03 июля 2018 Близнецы

Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких. Заниматься серьезными делами не стоит.

Гороскоп на 03 июля 2018 Рак

Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит вам очередные неприятные сюрпризы, вероятна психологическая и материальная зависимость. Чтобы избежать этого, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами.

Гороскоп на 03 июля 2018 Лев

Можно вздохнуть свободнее, но рано расслабляться окончательно. Во всем, что вы делаете, проявите последовательность и упорство. Не упускайте шанс вернуться к старому разговору или договориться о повторной встрече с нужным человеком. Для карьерного и финансового роста Львов сегодня важна способность хранить секреты и оказывать конфиденциальные услуги старшим, а также готовность искать, восстанавливать и применять на практике полезную информацию. Прислушайтесь к рекомендациям начальства и советам родителей.

Гороскоп на 03 июля 2018 Дева

Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома.

Гороскоп на 03 июля 2018 Весы

Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Гороскоп на 03 июля 2018 Скорпион

Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастут сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении со старшими родственниками. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места.

Гороскоп на 03 июля 2018 Стрелец

День несет ослабление ауры, депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены — любое дело потребует значительных усилий, а результаты не оправдают приложенных сил.

Гороскоп на 03 июля 2018 Козерог

В первой половине дня благоприятны оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения. Придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми.

Гороскоп на 03 июля 2018 Водолей

Профессиональные обязанности временно отходят на второй план. В центре внимания Водолеев - дом, семья, место жительства. Если самое главное для вас - работа и карьера, поразмыслите над сложившимися отношениями с коллегами, пересмотрите привычные способы делового общения и ведения переписки. Звезды также советуют вам не упускать из виду обустройство рабочего места, режим питания и общую атмосферу, царящую в офисе. Это важный день, если вы создаете семейное дело или хотите стать частным предпринимателем.

Гороскоп на 03 июля 2018 Рыбы

Удачный день для деловой и творческой активности. Начинается период обновления. Вероятны перспективные связи, которые со временем выведут дело из кризиса прошлых лет. В сфере личных отношений также начинается движение к улучшению и упрочению связей. Рыбы станут необычайно привлекательными в глазах окружающих и сумеют привлечь к себе внимание новых друзей и поклонников.