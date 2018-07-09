Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.07 - 15.07)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Овен

Благоприятный для здоровья период, вероятно повышение жизненной энергии и физической активности за исключением случаев, когда имеются хронические болезни, они могут обостриться, но ненадолго. Могут быть проблемы со зрением, сердцем и сосудами или общее недомогание, снижение работоспособности, ночные кошмары. В такие дни нужно экономно расходовать свои силы. Полезно употреблять витамины.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Телец

В твоей семье временное охлаждение чувств непонимание, разочарования. Не разогревай конфликт. Лучше тебе затаится на время "активных боевых действий". Спрятавшись, ты не проявляешь трусость, скорее следуешь заранее намеченной тактике. Ведь свое мнение можно доказать и потом. Есть возможность найти человека, который полностью изменит твою судьбу.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Близнецы

На этой неделе Близнецы смогут решить свои материальные проблемы. Прежде всего это станет возможным благодаря успехам в профессиональной деятельности. Вам могут повысить зарплату или выдадут крупную денежную премию. Также не исключены крупные финансовые поступления из иных источников, в том числе от близких родственников, которые решат оказать вам финансовую поддержку. В результате в вашем распоряжении может оказаться достаточно крупная сумма денег, которую вы сможете использовать в своих интересах. В этот период не исключены крупные приобретения: например, покупка мебели или автомобиля. Возможно, вам захочется потратить деньги на предметы роскоши. Также сейчас подходящее время для ремонта в квартире и покупки домашних животных.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Рак

Прекрасные дни не появятся сами по себе на Вашем календаре. Счастливые события являются следствием сложного переплетения множества фактов и нюансов. Поэтому, как Вы понимаете, подобные совпадения бывают довольно редкими. Однако не следует забывать, что иногда Ваше позитивное отношение и продуктивный ход мыслей подталкивают события в нужном направлении. Так что, если этот период начнется немного угрюмо, не нужно считать, что так и будет продолжаться. Именно Вы способны создать множество вариаций.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Лев

Твоему стилю не хватает экстравагантности. Если ты примешь это к сведению, ты сможешь утвердиться не только в собственных глазах. Посмотри повнимательнее на проблемы своих детей. У тебя есть возможность существенно помочь. Крайне неблагоприятный во всех отношениях период, поводов для веселья практически не будет. Зато будет много работы.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Дева

Девы на этой неделе будут находиться на эмоциональном подъеме. Возможно, приподнятое настроение будет связано с исполнением вашего заветного желания. В этот период усилится стремление к поиску единомышленников. Преследуя эту цель, вы можете вступить в неформальное сообщество по интересам. Также в этот период, возможно, усилится и ваша гражданская позиция. На этой неделе вам удастся расширить круг своего общения и обрести много новых друзей. Это прекрасное время для мечтаний и планирования своего будущего. Даже самые дерзкие и амбициозные планы, составленные в эти дни, в будущем могут исполниться.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Весы

Эта неделя может стать звездным часом для тех Весов, которые ставили перед собой масштабные цели и упорно двигались вперед ради их осуществления. Вы сможете преодолеть все преграды и открыть перед собой новые горизонты. Наиболее отчетливо это проявится в профессиональной деятельности. Например, вам могут предложить более высокую должность, благодаря которой вы обретете столь желанные вам власть и влияние. Внешние обстоятельства складываются в этот период благоприятно. Вам нужно будет лишь решать, соглашаться или нет на поступающие предложение.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Скорпион

У Скорпионов эта неделя будет связана с ростом авторитета и уважения со стороны окружающих. Звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и смелее браться за их осуществление. Ведь подчас узнать о своих истинных способностях можно, лишь попытавшись воплотить в жизнь что-то по-настоящему значительное. Эта неделя даст вам много возможностей проявить себя. Можно участвовать в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и иных конкурентных видах деятельности. Не исключено, что в этот период вы заинтересуетесь религиозно-нравственными вопросами. Успешно сложатся путешествия. Любые поездки будут способствовать расширению вашего кругозора.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Стрелец

В личных связях важно общение, разговоры на разные темы. Это позволяет лучше понять друг друга, особенно если это новые отношения. В любви в это время как никогда сильна магия слова, поэтому не молчите о своих чувствах, рассказывайте о себе и своих интересах, велика вероятность, что вам ответят взаимностью и разделят ваши увлечения. Но не бросайтесь словами зря, обманывать и унижать словесно других в это время очень опасно.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Козерог

У Козерогов сейчас исключительно благоприятная неделя для укрепления партнерских отношений в браке и бизнесе. Наиболее правильной линией поведения будет роль ведомого. В этот период вашему партнеру будут удаваться любые дела, поэтому разумнее не препятствовать ему, а следовать за его инициативами. У Козерогов, состоящих в длительных романтических отношениях, но еще официально их не оформивших, на этой неделе может состояться помолвка. Также это прекрасное время для участия в свадебных торжествах, причем не только в роли молодоженов, но и в качестве приглашенных гостей. Брак, заключенный в эти дни, будет крепким и счастливым.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля года Водолей

Усилена подверженность заболеваниям дыхательной системы, обратите внимание и на вены ног. Ослабить здоровье могут излишние страсти, конфликты и вредные привычки. Первая половина недели грозит растратой сил, невралгическими болями в руках и плечах, не исключены травмы рук и ног, возможна опасность от воды и алкоголя. Во второй половине недели стоит поберечь желудок. В выходные усиливается риск травм и аварий из-за недостатка умственной концентрации, возможно ослабление энергии.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Рыбы

На этой неделе Рыб может переполнять радость и вера в лучшее. Ярче всего это почувствуют те, кто переживает период влюбленности. Вас ждут любовные признания, подарки, приятные сюрпризы и праздничное времяпровождение. Если вы одиноки, то в этот период можете встретить свою вторую половинку. Романтическая встреча особенно вероятна на курорте: например, на берегу теплого моря. Те, у кого есть дети, смогут получить особое удовольствие от воспитания ребенка: возможно, малыш обрадует вас своими успехами. Сводите ребенка в театр или цирк, сделайте для него нечто приятное и запоминающееся. Также это прекрасное время для развития творческих способностей.