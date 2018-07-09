Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.07 - 15.07)

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Овен

Первая половина этой недели у типичных Овнов окажется благоприятным периодом для решения любых вопросов, связанных с деньгами и финансами. Сейчас может несколько измениться отношение к самим материальным ценностям, но в любом случае принятые вами решения окажутся наиболее удачными. В это время можно планировать финансовые стратегии, совершать приобретения для своей фирмы или организации. Стремление полагаться полностью на своих соратников может стать большим заблуждением в течение второй половины этой недели. Сейчас не лучшее время и для проведения совместных рекламных акций. Если есть необходимость в рекламе, занимайтесь ей самостоятельно, без привлечения единомышленников. Больше внимания стоит уделить в этот период и вопросу безопасности своего труда. Предпринятые в этом направлении усилия окажутся эффективными.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Телец

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется довольно благоприятным для принятия любых самостоятельных решений в работе или бизнесе. Сейчас вы сможете проявлять инициативу естественно и ненавязчиво, что заметно увеличит ваши шансы на успех. В бизнесе первая половина этой недели неплохо подходит для поиска и изучения новых направлений для развития. Во второй половине этой недели типичным Тельцам не рекомендуется решать какие-либо фундаментальные вопросы со своим руководством. На его благосклонность рассчитывать сейчас вряд ли стоит. Старайтесь спокойно заниматься своей работой, интересуйтесь новостями из своей профессиональной области. Вторая половина этой недели также будет удачной для размещения рекламы в газетах и журналах.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Близнецы

Расположение планет в течение этой недели дает вам большие возможности для продвижения в финансовой области. Постарайтесь в начале недели сделать первый, пусть и не слишком большой шаг по направлению к увеличению своих прибылей и доходов. Какие именно меры необходимо предпринять, решать должны вы сами. Это могут быть глобальные планы либо менее крупные проекты, рассчитанные на несколько месяцев. Сейчас важно начать осуществление своих идей в финансовой области, тогда и окончательная их реализация не заставит себя долго ждать. Старайтесь не принимать важных финансовых решений лишь под влиянием эмоций - такие ваши действия могут привести к серьезным потерям и убыткам. Удачно в течение этой недели можно решать вопросы, связанные с повышением безопасности труда, а также оплатой налогов.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Рак

В течение первой половины этой недели типичных Раков посетят новые планы и идеи. Используйте это время для того, чтобы применять их в работе, повысить эффективность своего труда за счет новых средств, оборудования, инструментов, программ и методов работы. Если вы владеете собственным бизнесом и у вас еще нет сайта, можно подумать о том, чтобы его создать. Решать вопросы, связанные с инвестициями и кредитами, типичным Ракам в течение второй половины этой недели нежелательно. Сейчас есть риск упустить какие-либо важные моменты, которые в будущем могут привести к убыткам. Усилия стоит направить на работу с документами, отчетами, на планирование и выработку торговой и маркетинговой стратегии. Удачной окажется работа с технической документацией.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Лев

Первая половина этой недели добавит типичным Львам больше целеустремленности. Вы с большим энтузиазмом захотите достигать целей и сможете прилагать в этом направлении больше усилий, чем обычно. Это время также неплохо подходит для того, чтобы работать над улучшением своей деловой репутации и имиджа вне зависимости от того, являетесь ли вы рядовым сотрудником или владельцем собственного бизнеса. Во второй половине этой недели вы можете столкнуться с непониманием со стороны ваших деловых партнеров. Мешать сотрудничеству могут различные неясности или недопонимание. Сейчас важно стремиться к диалогу, привлекать независимые стороны для решения возникающих противоречий. В работе в течение второй половины этой недели у типичных Львов может появиться возможность дополнительного неофициального заработка.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Дева

Расположение планет говорит о том, что в течение этой недели у вас появится больше энергии для реализации собственных планов. Попробуйте сделать первый шаг к осуществлению своих идей в работе. Это будет удачный период, например, для запуска инноваций, начала эксплуатации нового оборудования. В последнем случае избегайте спешки, не забывайте сначала проводить тесты на безопасность. Если вы последуете данным рекомендациям, то можете заметить, что ваши идеи будут развиваться стремительными темпами, да и польза от инноваций может превзойти ожидания. Не рекомендуется в течение этой недели доверять соратникам - есть вероятность предательства с их стороны. Также будьте более осторожны в коллективной работе. Удачной неделя будет для творческого самовыражения. А поэтому, чтобы работа не показалась вам скучной, попробуйте использовать в своей повседневной деятельности какие-либо творческие идеи.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Весы

Начало этой недели станет прекрасным периодом для того, чтобы сделать первый шаг по направлению к заветной цели в работе, карьере или бизнесе. Подумайте о том, что именно вы хотели бы достичь, и предпримите хотя бы минимум усилий. Уже в ближайшем будущем вы заметите, что ваши намерения начинают реализовываться быстрее и интенсивнее, чем вы могли предположить. Поэтому не упускайте свой шанс. Не рекомендуется в течение этой недели, а в особенности в самом ее начале, конфликтовать с начальством. Это может привести к резкому снижению вашей деловой репутации, в противном случае даже к потере работы. Удачной эта неделя будет для работы в одиночестве. Спокойная окружающая обстановка и благоприятный психологический настрой будут способствовать резкому повышению производительности вашего труда.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Скорпион

Типичным Скорпионам в течение этой недели могут потребоваться новые знания. Чтобы получить интересующую вас информацию или новый профессиональный опыт максимально быстро, начните обучение в самом начале этой недели. Прямо в понедельник запишитесь на какие-либо курсы либо начните свое собственное исследование. Если вы последуете совету, то багаж ваших профессиональных знаний увеличится очень быстро. Осторожность стоит проявить во время дальних командировок, а также при работе с новым оборудованием. Не стоит сейчас пренебрегать чтением инструкций. Неделя также будет удачна для взаимодействия с общественными организациями и обмена мнениями с коллегами из вашей компании или из других фирм. Это также хорошее время для внедрения нового программного обеспечения в свою работу.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Стрелец

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для налаживания отношений с коллегами по работе. Скорее всего, они станут более эмоциональными. Попробуйте использовать это с пользой для себя и разрешить какие-либо конфликты с коллегами и подчиненными. Будьте естественными - это будет располагать к вам людей. Вторая половина недели окажется не самым благоприятным периодом для совершения рабочих поездок и командировок. Сейчас также не стоит пытаться решать транспортные вопросы. А вот для открытия новых филиалов, принятия смелых решений и проведения некоторых трансформаций в работе и бизнесе этот период подходит удачно. Это время вы можете использовать и для выгодных операций с иностранной валютой и заключения сделок на фондовом рынке.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Козерог

Первая половина этой недели у типичных Козерогов прекрасно подходит для занятия творческой работой. Сейчас для вас будет очень важен интерес к тому, что вы делаете. Именно он и станет главным фактором, который может повлиять на повышение производительности вашего труда. Если ваша работа довольно рутинная, то самое время подумать о том, как добавить в нее элемент творчества. Совершать операции с наличными деньгами, особенно в том случае, если речь идет о крупных суммах, а контрагенты - еще не проверенные люди или фирмы, в течение второй половины этой недели не рекомендуется. Сейчас усилия стоит направить на решение вопросов, связанных с налогообложением. Вторая половина этой недели окажется у типичных Козерогов благоприятной для поиска новых деловых контактов за рубежом или в других регионах своей страны.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля года Водолей

Для решения вопросов безопасности вашего труда, а также благоустройства рабочего места или создания лучших условий работы типичным Водолеям замечательно подходит первая половина этой недели. В течение этого периода вам также будет несколько проще работать дома или в условиях, которые приближены к домашним. В бизнесе первая половина недели станет неплохим временем для заключения договоров на поставку нового оборудования для вашей фирмы или организации. Некоторые заблуждения и трудности с объективной оценкой происходящего могут испытать типичные Водолеи в течение второй половины этой недели. Сейчас усилия стоит сосредоточить на той работе, которую вы хорошо знаете. Именно в этом направлении вы сможете действовать максимально интенсивно, решать задачи, требующие большого количества времени и сил.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года Рыбы

Эта неделя у типичных Рыб окажется благоприятным периодом для начала творческих проектов. Если ваша работа не связана с творчеством, сейчас вы можете ощутить лень и отсутствие желания трудиться. Именно поэтому постарайтесь разнообразить свою повседневную деятельность - это поможет вам добиться большей эффективности своего труда. Расположение планет в течение недели также говорит о неплохих возможностях для начала сотрудничества с общественными организациями. Сейчас вы сможете заключить с ними договора, в том числе и формальные, юридически значимые. Эта неделя также станет благоприятным временем для поиска деловых связей с помощью современных технологий, например, в сети Интернет. По крайней мере, изучить такие возможности стоит обязательно.