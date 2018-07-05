Гороскоп на сегодня, 05 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 05 июля 2018 Овен

Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи — совет и поддержка надежных людей придется как нельзя кстати. Сегодня можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Гороскоп на 05 июля 2018 Телец

Подходящее время для покупок. Некоторые приобретения могут стать неожиданными, но от этого не менее приятными. Отдайте предпочтение последним моделям и версиям интересующих вас товаров. Не забудьте об эстетической стороне: ваше приобретение должно радовать глаз. Возможно, вам понравится торговаться, превращая процесс покупки в игру. Слабым местом Тельцов сегодня является рассеянность и неопределенность предпочтений, этим могут воспользоваться недобросовестные продавцы.

Гороскоп на 05 июля 2018 Близнецы

Главная задача Близнецов - вовремя определиться. Постарайтесь с самого утра привести себя в порядок и одеться соответственно случаю. Оказавшись среди людей, как можно быстрее примкните к нужному лагерю. Чем дольше вы будете колебаться, тем противоречивее будут ваши поступки и неопределеннее положение. Это прекрасный день для развития любовных и дружеских отношений, для участия в необычных мероприятиях. Если на конец недели вас приглашают на пикник, свидание или вечеринку, немедленно соглашайтесь.

Гороскоп на 05 июля 2018 Рак

В этот день проявляется склонность к завышенному самомнению и как никогда обостряется склонность к лести. Многих тянет к общению и развлечениям, к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. По этой причине стоит отложить все серьезные дела, связанные с большими средствами.

Гороскоп на 05 июля 2018 Лев

Критический день. Вероятно, различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Вместо отдыха целый день придется заниматься обременительными обязанностями - суета и заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи.

Гороскоп на 05 июля 2018 Дева

Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких. Заниматься серьезными делами не стоит.

Гороскоп на 05 июля 2018 Весы

Весов сегодня непреодолимо тянет к яркой светской жизни. Однако в глубине души вы так и не сможете полностью избавиться от мыслей о делах. Чтобы совместить приятное с полезным, проводите больше времени с коллегами: например, организуйте корпоративное мероприятие или совместную вылазку на природу. Общаясь с подчиненными, будьте как можно демократичнее. Если вы нацелены на карьерный рост, поддерживайте тесный дружеский контакт с вышестоящими лицами и по возможности участвуйте в престижных развлечениях.

Гороскоп на 05 июля 2018 Скорпион

Нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для зачатия, лечения и профилактики здоровья.

Гороскоп на 05 июля 2018 Стрелец

День несет опасность для здоровья: вероятны авария, сердечный приступ или травма. Не пытайтесь достичь серьезного прорыва в делах — обстоятельства не будут способствовать успеху. Лучше подведите черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет.

Гороскоп на 05 июля 2018 Козерог

Пора обновить условия труда, сделать более эргономичным и привлекательным рабочее место. Желательно чаще проветривать служебное помещение. Это важно и для тех Козерогов, которые работают дома (например, удаленно по Интернету). Чтобы ощутить прилив вдохновения, займитесь чем-нибудь новым. Но смиритесь с тем, что вас будут периодически отвлекать от интересного занятия. Вам может постоянно звонить старый клиент, надоедать советами коллега. Вас также может осаждать просьбами родственник или партнер по браку.

Гороскоп на 05 июля 2018 Водолей

Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Гороскоп на 05 июля 2018 Рыбы

Обстановка в привычном окружении с самого утра может быть неопределенной. Возможно, вам не найдется места в планах домочадцев. Даже если это так, не подозревайте близких в дурном умысле, ваши подозрения, скорее всего, беспочвенны. Позвольте им следовать своим вкусам и получать удовольствие от их любимых занятий (особенно это важно для молодого поколения). Попробуйте поучаствовать в их делах: возможно, вам понравится. Многим Рыбам сегодня пойдет на пользу обновление рабочего места или домашнего интерьера.