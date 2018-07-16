Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Овен

Ответы на важные вопросы, которые вас терзали, найдутся сейчас. Но скоропалительных решений принимать не стоит. В решении любых вопросов применяйте нестандартные методы. На работе вы только выиграете, если будете настроены миролюбиво по отношению к вашим коллегам.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Телец

Строго следи за своей внешностью - любая оплошность в макияже или одежде может свести на нет все твои усилия кому-то понравиться. Ны выходных можно немного отдохнуть, а пятница не сулит напряженного труда и срочных заданий. Неделя подходит для новых знакомств. Если не хочешь упустить такой выгодный момент, то займись этим как можно раньше.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Близнецы

Если у вас возникнет хорошая идея, срочно начинайте воплощать ее в жизнь. Сейчас у вас будут время и энергия для этого. Период хорош для восстановления любых отношений, которые были разорваны или испорчены. А вот планирование важных дел лучше отложить на потом.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Рак

Вероятна прибыль от совместного проекта с активным партнером. Но звезды предостерегают тебя от авантюристов. Этот понедельник может принести серьезные перемены в твою жизнь, но только в том случае, если ты сможешь принять важное решение. Фортуна не станет благосклонна к скрытным людям - если ты что-то чувствуешь, не стесняясь обсуди это с окружающими - и тебе будут благодарны за твои слова. На выходных в полной мере можно полагаться на удачу, а действовать лучше всего экспромтом.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Лев

Тебе нужно не перерегружать желудок, а если ты собираешься на выходных в гости, то не набрасывайся на тяжелую пищу, бери простые блюда. Прислушивайся к мнению противоположного пола, особенно в тех вопросах, которые касаются твоего внешнего облика. Если мужчина говорит, что ты сногсшибательна, то запомни, как ты накрашена, как ты одета и старайся всегда так выглядеть. Положительным образом влияет на отношения совместное участие в культурных, развлекательных или религиозных мероприятиях.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Дева

Трудности ожидают вас на работе. Вы не сможете достигнуть взаимопонимания с коллегами, из-за чего обстановка в целом накалится. Дома не будет никакой дисциплины. Отдохнуть среди близких не удастся. Остается только научиться абстрагироваться и побыть в одиночестве.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Весы

Твои амбиции могут подвести тебя. Оптимальным поведением в этот период будет не искушать судьбу чрезмерными желаниями. Приди в пятницу пораньше домой и вытащи друзей в театр, кино или просто погулять. Помни, что, попортив настроение всем вокруг, легко можно стать жертвой нервного истощения. Полезно провести интенсивную тренировку, чтобы лишние калории не оставили свой гнусный след на твоей фигуре.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Скорпион

Постарайся избежать риска в денежной сфере, особенно не рекомендуется участие в сомнительных деловых проектах. Давно пора уделять себе больше внимания. Частично смени свой гардероб. Объективно оцени свой внешний вид, может быть, пришло время что-то поменять и в нем? Например, приобрести одежду более радостных оттенков. Внимательно проанализируй приходящую через сновидения информацию, не пропусти ничего ценного.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Стрелец

Используйте каждую возможность, предоставленную вам в этот период. Особенно не пропустите предложение, которое поступит 19 июля! В денежных вопросах возможны затруднения. Главное - не паниковать и не брать крупные суммы в долг. Сократите свои траты.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Козерог

Неприятный случай может омрачить твое настроение в пенедельник или во вторник. Небесные светила рекомендуют изменить в жизни что-то кардинально, от чего-то отказаться, что-то принять. К выходным можно достигнуть разрешения практически всех ссор если будешь вести себя продуманно и осмотрительно. Есть вероятность услышать долгожданное известие, которое порадует тебя, но не стоит из-за этого расслабляться и терять контроль над ситуацией.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля года Водолей

В данный период вас ждет череда радостей - мелких, но все же приятных. Вы погрузитесь в заботы о семье и доме. Из-за этого рискуете слегка отстать в рабочих вопросах. Влюбленных Водолеев ждет всплеск романтических чувств. Главное - чтобы голова оставалась на плечах!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Рыбы

Неделю можно считать неплохой, если ты тщательно все спланируешь. В этот период хорошо "начать новую жизнь" - подходящее время для решительного поступка, который ты давно собиралась сделать, но никак не могла решиться. Звезды рекомендуют подумать о собственном эгоцентризме. Когда мы в чем-то ошибаемся, чаще всего виноватыми оказываемся мы сами, поскольку позволяем другим манипулировать собственным доверием и невниманием.