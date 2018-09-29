Гороскоп на сегодня, 29 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Если вы стремитесь к переменам, то многое сможете решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни. В этот период вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Телец

В принятии важных решений не полагайтесь только на интуицию – вы можете ошибиться. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвешивайте последствия. Прислушивайтесь к словам и советам друзей или тех, кому вы полностью доверяете, благодаря этому вероятны позитивные изменения в вашем финансовом положении.

Близнецы

Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов, получение нового места или смену основного источника заработка. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, связанные с близкими людьми.

Рак

Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами и разрывом прежних связей. В любом случае не забывайте о тех, кто помогал вам в жизни.

Лев

Если вам выдастся такая возможность, то сегодня стоит отказаться от рутинной работы, и особенно от важных деловых встреч и переговоров. Лучше всего предаться неспешной прогулке, заняться вашим хобби – это поднимет настроение. Мониторинг Интернета может подсказать вам оригинальное решение давно заботящей вас проблемы.

Дева

Активный, творческий день. Благоприятен для людей, связанных с искусством. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды.

Весы

Не стоит планировать на этот день ничего важного, скорее всего, вам придется выполнять все дела через силу. Есть вероятность возникновения критической ситуации, но, собравшись, вы сумеете справиться со многими проблемами. Тем не менее рекомендуется соблюдать осторожность.

Скорпион

В результате общения с детьми вы поймете свои ошибки и просчеты. Вам необходимо меняться, избавляясь от чрезмерной строгости и независимости. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы, что благоприятно скажется на следующей неделе.

Стрелец

Будет трудно дать правильную оценку происходящему, поэтому стоит избегать поспешных решений, особенно в отношении денег. Вы будете несколько холодны в отношениях с окружающими. Не самый удачный момент для общения с нужными людьми.

Козерог

Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил на будущее. Желательно взять с собой детей. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми.

Водолей

День отмечен возрастанием духовных, творческих и сексуальных возможностей. Благоприятный день для заключения брака, для зачатия. Супружеская жизнь принесет радость многим Водолеям. Окончание любого дела будет результативным, принесет почет, уважение, укрепление авторитета.

Рыбы

Непросто справиться с эмоциями сегодня. Несмотря на то что никаких серьезных неприятностей не будет, вы все равно найдете повод для расстройств и раздражения. Мнения и действия окружающих вас людей станут причиной волнений.