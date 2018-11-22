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Гороскоп на 2019 год для женщин: к каким событиям следует готовиться

Гороскоп на 2019 год для женщин: к каким событиям следует готовиться
09:55 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Совсем скоро наступит 2019 год Желтой Свиньи, что он готовит для женщин узнайте подробно по знакам зодиака.

2019 год станет ярким и запоминающимся, но Свинья, перед тем как нацепить Желтую корону, раздаст нам правила – довольно простые и понятные. Не свинячим, и не хрюкаем без надобности – придерживаемся золотой середины, и жизнь наша станет тоже золотой. И нет никакого значения – живем ли мы в бедном и чистеньком хлеву, или бродим по новому особняку. Свинка уже стучит копытцами, и радостно взвизгивая, мчится в гости к тем, кто никогда не поступает по-свински, вот такой вот звездный каламбур.

Женская энергетика сильно зависит от настроения звезд и планет. Это касается не только каждого дня, недели или месяца, но и целого года. 2019 год Желтой Свиньи будет временем расцвета женской энергетики.

Женщина-Овен

В самом начале года благоприятными окажутся физические упражнения и максимальная активность. Ближе к весне необходимость в постоянной динамике отпадет, а на смену эмоциональной стабильности придут некоторые неурядицы. В основном это будет происходить из-за развитой эмпатии. Астрологи рекомендуют как можно реже весной и летом думать о других людях и их проблемах. Овнам нужно будет ограничить переживания кругом семьи. Остальным людям нужно перестать помогать из соображений совести — только если так велит долг.

Наиболее удачным временем для финансовых побед будет начало и конец года. Летом и весной можно сфокусировать свои силы на поиске мужчины мечты, на построении семьи. В этот период будут успешными свадьбы, любовные признания, романтика и совместные дела.

В последние пару месяцев женщины-Овны могут стать раздражительными и вспыльчивыми. Справиться с негативом помогут упражнения и физическая активность.

Женщина-Телец

Начало года прекрасно подойдет для кропотливого труда, для домашних дел, рутинной работы. Внимательность Тельцов возрастет многократно, поэтому можно будет посвятить время еще и обучению. Желательно проявлять осторожность при планировании дел — не стоит ставить перед собой слишком трудные задачи. Расход энергии в начале года будет повышенным, поэтому стоит сфокусировать внимание только на обязанностях.

В 2019 году Тельцам желательно во всем поддерживать своего мужчину и по возможности помогать ему. Если Тельцы смогут сделать это, то укрепят отношения и повысят свою значимость в жизни любимого человека.

На протяжении всего года обаяние Тельцов будет постепенно расти. В этом году можно смело заключать браки и начинать новые отношения. Лучшие обереги для женщин спасут Тельцов от конфликтов, дефицита удачи, а также от сглаза и нехватки энергетики.

Женщина-Близнецы

Близнецам желательно остерегаться отношений на расстоянии. Согласно прогнозу, это станет тяжелым испытанием для любви, поэтому лучше не расставаться надолго со своим мужчиной.

Недостаток энергетики в середине 2019 года можно компенсировать при помощи специальных медитаций. К денежным тратам на протяжении всех двенадцати месяцев лучше относиться с большой осторожностью. Будет опасность совершить бесцельные покупки.

Ближе к концу года энергетика стабилизируется. Стрессы сойдут на нет, появятся новые источники позитивных эмоций. Вторая половина лета и осень идеально подойдут для полноценного отдыха, смены обстановки, новых начинаний, реализации планов.

Женщина-Рак

Период пикового энергетического фона для Раков наступит в начале лета. У этих женщин появится желание сделать сразу всё. Появится новая мотивация, много сил в запасе. В начале года и в последние пару месяцев такая суета может быть опасной, но летом и в начале осени можно смело браться за любые новые начинания. Главное — не забывать про обязанности.

Энергетика звезд и планет будет созидательной для женщин-Раков в самом начале года. В первые пару-тройку месяцев 2019 года стоит трезво оценивать свои возможности и серьезно относиться к работе. В этом случае планеты помогут определиться с дальнейшими планами на будущее. Астрологи советуют на протяжении всего года слушать внутренний голос и опираться на личный опыт, избегая следования чужим советам.

Импульсивные поступки могут нарушить мир и гармонию внутри семьи, что негативно скажется на всех других сферах жизни. Это будет разрушать энергетику и мешать личному счастью.

Женщина-Лев

Чтобы в 2019 году избежать финансовых неурядиц, женщинам-Львам стоит ограничить траты. Астрологи и специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не покупать ничего сверхдорогого, не брать кредитов и денег в долг. Исключение составят лишь вынужденные расходы.

В конце года звезды и планеты могут негативно воздействовать на здоровье женщин-Львов. С середины осени Львам лучше не нагружать себя тяжелой работой и не брать на себя лишней ответственности. Лучше хорошенько отдохнуть и сменить обстановку перед Новым годом. Это один из лучших способов наполнения женской энергетикой.

Периодом резкого энергетического подъема станет конец весны. Душевные, интеллектуальные и физические силы возрастут, поэтому можно будет заниматься любыми делами, требующими больших затрат времени и энергии.

Женщина-Дева

Повысить женскую энергетику в начале года Девам поможет любовь. Нужно как можно больше времени проводить с любимым человеком, с семьей. В это время особенно высоки шансы найти вторую половинку.

Для деловой сферы период с начала года и до конца весны будет не самым лучшим временем. Браться за новые дела и погружаться в работу с головой можно в конце мая. Именно в этот период начнется резкий энергетический подъем.

Что касается романтики, то звезды и планеты почти не будут регулировать этот жизненный аспект с середины лета, поэтому на протяжении всего года Дев будет сопровождать удача в любви. Мужчины будут чаще обращать внимание на Дев. Это можно использовать в своих целях на работе и в любви.

Женщина-Весы

Начало года будет очень удачным и располагающим к работе, деловой активности. Можно заключать сделки, менять работу, подписывать важные бумаги, брать кредиты. До конца весны благоприятными окажутся дорогостоящие приобретения.

Настроение Весов будет зависеть от них самих, а также от успеха в делах. Чем больше дел отправится в папку «завершено», тем больше появится мотивации для последующих подвигов дома и на работе. Снять стресс и зарядиться силами для дальнейших действий помогут водные процедуры, прогулки, общение с подругами и близкими.

2019 год будет насыщен для Весов позитивными эмоциями и возможностями, но не стоит расслабляться и пускать дела на самотек, иначе всё пойдет под откос. Правильный настрой будет все более важен по мере приближения 2020 года.

Женщина-Скорпион

Энергетика 2019 года нестабильна: удачные периоды будут сменяться непродуктивными. Сохранить уверенность в себе и найти решение проблем в сложные моменты Скорпионам помогут ритуалы для повышения женской энергетики. Они особенно пригодятся в первой половине года, когда вероятность появления непредвиденных неурядиц будет выше.

И в делах, и в любви полезными будут новые идеи, нестандартное мышление. Чем чаще в 2019 году Скорпионы будут стараться решать мелкие конфликты мирно, тем у них будет больше шансов на успех в любви и на работе. Все возможные неурядицы, ссоры и споры лучше решать без негатива и импульсивности.

Год Свиньи будет удачен для занятий спортом и поправки здоровья. Можно смело садиться на диеты, записываться в зал, отказываться от пагубных привычек.

Женщина-Стрелец

Решение денежных вопросов в этом году Стрельцам будет даваться легче обычного. Можно планировать крупные покупки, делать продуманные вклады, открывать свой бизнес.

Вселенная подарит Стрельцам удачные возможности, но придется приложить немало сил, чтобы воспользоваться ими и достичь успеха. В профессиональной деятельности лучше воздержаться от кардинальных перемен — сфокусировать свое внимание стоит на вопросах, которые давно ждут решения.

Это будет год нежности и внимания со стороны мужчин. Можно ходить на свидания, флиртовать и заводить новые знакомства в любой период времени.

Женщина-Козерог

В этом году могут наладиться отношения с вашими недоброжелателями. Близкие же люди, наоборот, могут отдалиться от женщин-Козерогов. По этой причине не стоит откладывать на потом решение важных совместных вопросов и проблем. Любые ссоры лучше прекращать до того момента, пока все не выйдет из-под контроля. Внимание к людям и их чувствам гарантирует удачу в любви и в делах. Этот год подходит идеально только для взвешенных решений.

Активный отдых и посильный спорт — это два самых коротких пути к хорошему настроению и самочувствию. Не будет лишней также и специальная женская практика, помогающая усилить интуицию и энергетику.

Женщина-Водолей

В начале года звезды и планеты будут в сильном диссонансе, поэтому могут возникнуть трудности на работе. Лучше абстрагироваться от финансовых вопросов и ответственных дел. В это время астрологи советуют Водолеям сфокусировать все свое внимание на любви.

Этот год, особенно лето и осень, превосходно подходит для свадеб и романтики, поисков второй половинки. Если на своем любовном пути Водолеи встретят препятствия, то им помогут заговоры на счастливое замужество.

В первые три месяца специалисты советуют прислушиваться к советам близких людей. Они помогут женщинам-Водолеям в принятии важных решений. Также зимой и в начале весны Водолеев будут быстрее покидать силы. Восполнить их запас поможет своевременный отдых. Лучше не переутомляться в начале 2019 года. Не стоит браться за новые проекты, пока не удастся разобраться со старыми.

Женщина-Рыбы

Аффирмации для женщин помогут Рыбам повысить уверенность в себе и привлечь удачу. Вспыльчивость и напористость в 2019 году не помогут добиться своего. Решать все проблемы лучше при помощи дипломатии и доброты. Уступки в адрес подруг, мужчины и близких людей помогут укрепить отношения.

На протяжении всего года лучше не отказывать себе в отдыхе. Эти двенадцать месяцев лучше посвятить приятным покупкам, новым знакомствам, общению. Общие дела будут сближать Рыб с людьми, поэтому не стоит стремиться к уединению.

Лето и осень 2019 года станут прекрасным временем для новых начинаний, перемен в карьере, переездов и важных решений. Благодаря позитивному влиянию планет силы Рыб будут восстанавливаться быстрее.

Согласно китайскому календарю, год Свиньи 2019 начнется 5 февраля 2019 и закончится 24 января 2020. Милое животное — Желтая Земляная Свинья характеризуется сильной привязанностью ко всему материальному, благоволит сельскому хозяйству, земледелию и другим огородным работам. Для этой сферы данный период станет наиболее удачным. Желтый цвет символизирует финансовое благополучие, плодородие и стабильность.

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Этот период хорошо подходит для создания семьи, ведь, согласно астрологии, Кабан рьяно оберегает тех, кто вступил в брак. 2019 также принесет удачу в решении важных проблем, в развитии бизнеса, в поиске новых надежных партнеров.

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