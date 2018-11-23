Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 23 ноября: как пройдет долгожданная пятница у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Овен

Первая половина дня неблагоприятна. Возможно обострение хронических заболеваний. Желательно заниматься личными делами и укреплением здоровья. Во второй половине дня усилится ваша интуиция. Покровительство Высших сил будет способствовать улучшению сложившейся ситуации.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Телец

Сегодня Тельцов ждет приятный сюрприз. Этот подарок будет от близкого человека, скорее всего, это будет музыкальная подборка, красивое письмо, букет роз, некое признание в своих чувствах.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Близнецы

Вероятно ухудшение семейных отношений. Будьте внимательны к своим любимым. Не сосредоточивайтесь на себе, не переоценивайте свои силы и возможности – они не безмерны. Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Рак

День пройдет совершенно спокойно. Позвольте Вселенной самостоятельно расставить все по местам и плывите сегодня по течению.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Лев

Этот день благоприятен для любви. Ваш союз настолько гармоничен, что никто другой вам больше не нужен. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем – нервный срыв или легкая травма. Возможно легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Дева

Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Вас целенаправленно выживают, и вы это чувствуете. Но не сдавайтесь. К вечеру страсти поулягутся. Возможно, вас попросят о помощи близкие люди. В результате вы окажетесь в роли миротворца.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Весы

Смело берите на себя самые сложные задачи. Вам под силу все, что свалится на ваши плечи. Но уходите с работы ровно в положенное время, чтобы не остаться там с ночевкой.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Скорпион

Уменьшите нагрузку на работе, чтобы не достичь эмоционального выгорания. Вы ценный сотрудник и все поддержат вас, чтобы не потерять.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Стрелец

Бюджет медленно, но верно улучшается. Сегодня не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они как никогда актуальны. Этот день благоприятен для разрешения спорных вопросов и судебных дел.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Козерог

Благоприятный день, связанный с расширением перспектив, храбростью, преодолением трудностей. Возрастают духовный и творческий потенциалы, сексуальные возможности. Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости и трезвой оценке событий. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, завязывания новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные, длительные отношения.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Водолей

Водолеи обычно очень тихие, но сегодня они будто ураган будут агрессивны к каждому, кто к ним обратится. Постарайтесь держать себя в руках.

Гороскоп на 23 ноября 2018 Рыбы

День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Посвятите этот день отдыху на природе или работе на дачном участке.