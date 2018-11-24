Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 24 ноября: как пройдет долгожданная суббота у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Овен

День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Личные отношения порадуют вас искренностью и теплом. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Телец

Благоприятный день, сулящий поддержку Высших сил, покровителей, партнеров. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Планеты предлагают особо долго не раздумывать и соглашаться на выгодные деловые из них. Все они обещают вам значительную прибыль, особенно те предложения, которые имеют отношение к строительству или творчеству.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Близнецы

Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в любви, в творчестве, в работе вас ждет успех. Однако определите границы своих возможностей, не ставьте перед собой глобальных задач, не принимайте желаемое за действительное, иначе удача обернется поражением. Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких – оно не беспредельно.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Рак

Выгода возможна только от начатых дел – любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что сегодня в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Лев

Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, самоуглубление. Возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве. Вероятна агрессия со стороны постороннего человека.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Дева

День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня не исключены мелкие стычки с внешним окружением, например с соседями. Проявите терпение и выдержку. Сконцентрируйте свое внимание на детях – они так нуждаются в вашей поддержке. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Весы

Вероятно, мужчинам-Весам предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Женщинам-Весам рекомендуется разорвать все ненужные связи и повременить с новыми знакомствами – вероятны разочарования, слезы, обиды. Во второй половине дня не исключены радостные новости, связанные с близкими вам людьми.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Скорпион

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил. А вот обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Стрелец

День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых переговоров. А если у вас к тому же характер альтруиста и миротворца, вы можете примирить двух давних врагов. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Козерог

Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к дорогому человеку.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же, наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям.

Гороскоп на 24 ноября 2018 Рыбы

Постарайтесь занять выжидательную позицию. В этот день вы не будете склонны считаться с другими. У вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух – отличная профилактика многих болезней.