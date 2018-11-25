Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 25 ноября: как пройдет долгожданное воскресенье у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Овен

Судьба вновь берет вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрыми и оживленными. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Вам покажется, что вы действительно неотразимы, а позже это перерастет в уверенность. Ваше общество приятно многим. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, хотя порой можно и ошибиться. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вы с легкостью сможете менять направление и форму деятельности.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Телец

Финансовое положение ухудшится. Отношения с партнерами могут беспокоить вас непредсказуемостью. Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания или неумения признать существующую иерархию. Возможно, что вы будете испытывать раздражительность и капризность. Усилится противопоставление себя окружающему миру. В этот день желательно избегать выяснения отношений. День неблагоприятный для путешествий, заключения сделок, браков. Лучший отдых – прогулка в уединении.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Близнецы

Не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение в течение недели. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Усилится потребность в общении с природой. В результате вы получите большой энергетический запас и обновление чувств.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Рак

Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности и в сфере искусства. Активизируются партнерские отношения. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях: эмоции разложены по полочкам. Вся ваша деятельность будет направлена на достижения быстрых результатов.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Лев

Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам, чтобы действовать более эффективно и надежно. Сегодня вам также предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Дева

Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Весы

Иллюзорные представления могут заслонить действительность, обман или ложное обещание принесет разочарование. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи или пожар. Женщинам-Весам следует осмотрительнее отнестись к новым знакомствам.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Скорпион

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство. При строительстве или во время ремонта проявите осторожность – во второй половине дня возможна травма или ошибка, которая отдалит завершение начатого дела.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Стрелец

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. Вероятны долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. День удачен для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Козерог

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере – мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить вас с приоритетных направлений деятельности или принести убытки. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможны легкая депрессия, нервный стресс. Сны следует истолковывать наоборот.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Водолей

День нравственной чистоты, отказа от гордыни, иллюзий, избавления от чужих мыслей. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола. Новые идеи или постороннее влияние несут обман. Все вопросы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

Гороскоп на 25 ноября 2018 Рыбы

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Хороший день для завершения дел, принятия важных решений, общения, семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий, обращения к начальству.