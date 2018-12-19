Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает

Весы скажут, что все равны и не бывает лучших и худших, а Овнам наоборот – нравится, когда их называют лучшими.

У каждого представителя знака зодиака есть не только отличительная черта характера, а и любимое слово, которое часто используется в его лексиконе.

Какое же он – самое любимое слово каждого знака зодиака, и что оно значит.

Овен – "лучший"

Если Весы скажут вам, что все равны и не бывает лучших и худших, то Овнам как раз наоборот нравится, когда их называют лучшими. Овен любит соперничать и быть первым во всем.

Почему любимое слово Овна "лучший"? Потому что каждый раз, когда он ходит куда-либо, старается упомянуть это слово – "Это лучший ресторан в городе!" "Друзья, это лучшая пицца, попробуйте!" "У меня лучший парень/лучшая девушка!"

Если хотите постоянно радовать своего Овна, называйте его почаще лучшим или лучшей.

Лев – "неповторимый"

Овну нравится, когда он лучший по сравнению с другими, а вот если начать сравнивать Льва с кем-либо, то он придет в ярость!

Так любят делать Девы, они анализируют Льва с прошлыми любовниками и говорят прямо – "Вот ты в этом лучше тех моих предыдущих, польза от тебя очевидна!" А ведь Лев – уникальный и неповторимый! Ему важно быть исключительным в глазах любимого человека.

Лев любит производить впечатление на людей и ждет оваций и поклонений, восхищенных взглядов. Скажите Льву, что он неповторимый и не сравнивайте его ни с какой звездой!

Дева – "правильный"

Для Девы важно быть правильной во всем, Девы соблюдают правила и не нарушают социальных норм. Такие вот конформисты, которые не перейдут дорогу на красный свет светофора. Они будут терпеливо ждать пока не загорит зеленый, даже если нет машин.

Деве мужчине важно знать, что он живет правильно, что все его действия разумны, а главное рациональны.

Девы все планируют заранее, чтобы избежать ошибок, которых обычно панически боятся совершать. Девы девушки гордятся своей правильностью – они отличницы, умницы и хорошие хозяйки.

Телец – "надежный"

Телец очень любит надежность и рисковать подобно Овну в надежде быть лучшим всегда и во всем, не будет. Тельцу важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, он хочет себя материально обезопасить.

Сам он тоже очень надежный человек и постоянный, на его обещания можно положиться, он хороший друг, вовремя придет на помощь, поможет практичным советом и никогда не предаст. Хвалите Тельцов за их надежность!

Весы – "прелестный"

Прелестный – синоним слова прекрасный! Как же Весы любят видеть прекрасное во всем! Красивая картина, приятная девушка, очаровательный парень! А что это за прелестные цветы на подоконнике? Ах, как прелестно было сказано!

Весам нравится когда им говорят, что они грациозны, ими нужно восхищаться как произведением искусства! Смотрите на закат у моря вместе и подмечайте каждое мгновение как прекрасное! Мужчин Весов следует похвалить за их романтичность и умение быть джентльменами.