Скачать
Среда, 19.12.2018
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Белорусам запретили участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины
Белорусам запретили участвовать в таинствах новой ПЦУ
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера

Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает

Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
20:08 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Весы скажут, что все равны и не бывает лучших и худших, а Овнам наоборот – нравится, когда их называют лучшими.

У каждого представителя знака зодиака есть не только отличительная черта характера, а и любимое слово, которое часто используется в его лексиконе.

Какое же он – самое любимое слово каждого знака зодиака, и что оно значит.

Овен – "лучший"

Если Весы скажут вам, что все равны и не бывает лучших и худших, то Овнам как раз наоборот нравится, когда их называют лучшими. Овен любит соперничать и быть первым во всем.

Почему любимое слово Овна "лучший"? Потому что каждый раз, когда он ходит куда-либо, старается упомянуть это слово – "Это лучший ресторан в городе!" "Друзья, это лучшая пицца, попробуйте!" "У меня лучший парень/лучшая девушка!"

Если хотите постоянно радовать своего Овна, называйте его почаще лучшим или лучшей.

Лев – "неповторимый"

Овну нравится, когда он лучший по сравнению с другими, а вот если начать сравнивать Льва с кем-либо, то он придет в ярость!

Так любят делать Девы, они анализируют Льва с прошлыми любовниками и говорят прямо – "Вот ты в этом лучше тех моих предыдущих, польза от тебя очевидна!" А ведь Лев – уникальный и неповторимый! Ему важно быть исключительным в глазах любимого человека.

Лев любит производить впечатление на людей и ждет оваций и поклонений, восхищенных взглядов. Скажите Льву, что он неповторимый и не сравнивайте его ни с какой звездой!

Дева – "правильный"

Для Девы важно быть правильной во всем, Девы соблюдают правила и не нарушают социальных норм. Такие вот конформисты, которые не перейдут дорогу на красный свет светофора. Они будут терпеливо ждать пока не загорит зеленый, даже если нет машин.

Деве мужчине важно знать, что он живет правильно, что все его действия разумны, а главное рациональны.

Девы все планируют заранее, чтобы избежать ошибок, которых обычно панически боятся совершать. Девы девушки гордятся своей правильностью – они отличницы, умницы и хорошие хозяйки.

Телец – "надежный"

Телец очень любит надежность и рисковать подобно Овну в надежде быть лучшим всегда и во всем, не будет. Тельцу важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, он хочет себя материально обезопасить.

Сам он тоже очень надежный человек и постоянный, на его обещания можно положиться, он хороший друг, вовремя придет на помощь, поможет практичным советом и никогда не предаст. Хвалите Тельцов за их надежность!

Весы – "прелестный"

Прелестный – синоним слова прекрасный! Как же Весы любят видеть прекрасное во всем! Красивая картина, приятная девушка, очаровательный парень! А что это за прелестные цветы на подоконнике? Ах, как прелестно было сказано!

Весам нравится когда им говорят, что они грациозны, ими нужно восхищаться как произведением искусства! Смотрите на закат у моря вместе и подмечайте каждое мгновение как прекрасное! Мужчин Весов следует похвалить за их романтичность и умение быть джентльменами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология, Зодиак, Астропрогноз, Любимое слово.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Маникюр 2019: интересная идея дизайна "Вуаль"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Сенат США представит проект резолюции против РФ
Сенат США представит проект резолюции против РФ
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь