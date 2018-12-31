Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (31.12 - 6.01.2018)

Несмотря на то, что на этой неделе много праздников, не забывайте уделить время и работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В начале недели (понедельник, вторник) у Овнов сложится неоднозначная ситуация в бизнесе. В эти дни не следует отправляться в служебные командировки или заниматься урегулированием юридических проблем. По вашей деловой репутации могут попытаться нанести удар и пустят нелицеприятные слухи, поэтому будьте готовы отстаивать свое имя. Вместе с тем это хорошее время для получения прибыли за счет неофициальной трудовой деятельности. Также вы можете договориться о рассрочке по долговым платежам. Середина недели (среда, четверг) сложится неблагоприятно для оформления договорных отношений. Если вы ставите себе целью завершить переговоры до наступления 2011 года, то будьте готовы к тому, что ваши планы могут сорваться. Воздержитесь от участия в массовых публичных мероприятиях. Не полагайтесь на деловых партнеров в эти дни - у них будет много своих дел, что затруднит сотрудничество с ними.

В первой половине недели у Овнов успешно пройдут дела, связанные с финансовой деятельностью. Если вы нуждаетесь в дополнительных инвестициях, то вполне можете решить этот вопрос, взяв кредит. Деньги, вложенные в индустрию отдыха и развлечений, быстро окупятся. Не исключено, что вы найдете дополнительную подработку на полставки, по совместительству или получите денежное вознаграждение от работодателя. Вместе с тем воздержитесь от долгосрочного планирования - при составлении бизнес-плана вы можете допустить ошибку в расчетах, которую трудно будет выявить. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для делового партнерства и переговоров. Некоторые договора могу быть нарушены, что негативно отразится на вашем бизнесе.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В понедельник и вторник Тельцов ждет довольно нестабильное время с точки зрения финансовых операций и безопасности. У банковских работников возможны сбои в электроснабжении, что приведет к задержке в проведении платежей. Вместе с тем это благоприятное время для укрепления партнерского сотрудничества, различных итоговых собраний и совещаний, выработки согласованных коллективных планов и обмена опытом работы. В среду и четверг ваш рабочий ритм будет крайне напряженным. Потребуется закончить много дел, которые вы обещали исполнить до нового года. Это будет непросто, и некоторые вопросы придется отложить. Постарайтесь многое сделать заранее и не откладывать на середину недели. В конце недели общая суматоха и напряжение пойдет на спад.

Первая половина недели у Тельцов будет связана с оживлением делового партнерского сотрудничества. Если вы находились в процессе переговоров, то можно приводить их к благополучному завершению. Обязательно согласовывайте с партнерами свои дальнейшие планы - это сделает вашу работу более эффективной. Общение в неформальной обстановке поспособствует сближению партнеров, укреплению взаимовыручки и дружеских чувств. Вместе с тем в эти дни не следует доверять обещаниям начальства и устанавливать контакт с представителями властей. Вторая половина недели будет связана с усилением требований к дисциплине труда, качеству и срокам выполнения работы. Это особенно относится к тем, кто работает вдали от родного дома вахтовым методом. Не исключено ухудшение самочувствия и снижение уровня работоспособности.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В начале недели Близнецы смогут с легкостью выполнить наиболее трудоемкую работу, которую запланировали на эти предновогодние дни. У вас будет хорошее настроение и великолепная работоспособность. Отношения с коллегами и подчиненными сейчас складываются доброжелательные, что даст дополнительный стимул к работе. Вместе с тем это не лучшее время для подписания юридически обязывающих документов. Вы можете не обратить внимания на важный пункт договора, который делает весь документ невыгодным или уязвимым для вас. Середина недели складывается неблагоприятно для финансовых инвестиций и проворачивания спекулятивных сделок. Старайтесь контролировать свои азартные желания. Торговцам ювелирными украшениями, модной одеждой, детскими товарами следует усилить меры безопасности. Конец недели пройдет спокойно.

Близнецы в первой половине недели будут настроены позитивно по отношению к работе. Вы с удовольствием станете браться за текущие дела, большинство из которых пройдет на удивление легко и быстро. Вы будете способны разгрести завалы работы, оставшейся невыполненной с предыдущего года. Отношения внутри трудового коллектива сейчас будут строиться на принципах взаимной поддержки и уважения. Между начальством и подчиненными сейчас возможно полное взаимопонимание. Если вы ищете работу, не исключено, что именно на этой неделе вам представится интересное предложение. Воздержитесь от дальних служебных командировок. Вторая половина недели не слишком подходит для заключения сделок по оптовой закупке товаров, если вы при этом преследуете спекулятивные цели. Нежелательно тратить деньги на рекламную раскрутку. Воздержитесь от рискованных финансовых операций, связанных с заемными деньгами.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник и вторник у Раков наступит хорошее время для рекламирования своих товаров и услуг. Популярность вашего бизнеса значительно вырастет. Наиболее преуспеют туристические агенты, дизайнеры, издатели, юристы и преподаватели вузов. Поощряйте в себе дух конкурентной борьбы и лидерства. Это поможет добиться больших результатов. Вместе с тем не исключены проблемы со здоровьем, что негативно отразится на вашей работоспособности. Нервная обстановка в трудовом коллективе также не будет способствовать высокому темпу работ и качественному их выполнению. В среду и четверг вы будете разрываться между обязательствами перед семьей и деловыми партнерами. Если вы связаны с семейным бизнесом или работаете вместе с родственниками или партнером по браку, то напряжение может достигнуть критических величин. Поэтому лучше сразу настроиться на усиленную работу накануне новогодних праздников.

У Раков первая половина недели складывается благоприятно для расширения бизнеса и раскрытия творческого потенциала. Поощряйте в себе дух соперничества и конкурентной борьбы. В такой атмосфере вы способны проявить в полной мере свои таланты. Это хорошее время для повышения уровня профессионального образования: этому способствует возросшая тяга к знаниям и усиление вашего интеллектуального потенциала. Вместе с тем воздерживайтесь от того, чтобы давать или брать деньги взаймы. Во второй половине недели у вас возникнут осложнения с тем недвижимым имуществом, которое находится в вашем распоряжении. Старайтесь не забывать об интересах членов семьи. Отсутствие взаимопонимания с близкими людьми может неблагоприятно отразиться на результатах вашей деятельности. Семейный и строительный бизнес терпят убытки.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов начало недели складывается благоприятно для принятия мер по укреплению безопасности бизнеса. Можно оформлять страховку от ущерба недвижимой собственности и ограбления. Если вы нуждаетесь в деньгах, то можете рассчитывать на материальную поддержку со стороны родителей или близких родственников. Понедельник и вторник не совсем удачное время для спекулятивных сделок. У консультантов сетевого маркетинга дела могут пойти хуже, чем ожидалось. Воздержитесь сейчас от обмена валюты. В среду и четверг будьте готовы к напряженной работе - только так вы сможете закончить все дела до конца нового года. Вам может недоставать достоверной и актуальной информации, доступ к которой будет ограничен, что негативно отразится на результатах вашего труда. Конец недели пройдет спокойно.

В первой половине недели Львы смогут благополучно урегулировать с родственниками большинство спорных вопросов, связанных с наследованием имущества. Можно составлять завещания, оформлять страховку, подавать исковые заявления. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, покупку акций компаний, оформлять долговые обязательства. У строителей и работников жилищно-коммунального хозяйства работы пойдут быстрым темпом. Вместе с тем это неудачное время для подписания арендного договора. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в текущих делах. Вам будет остро недоставать специальной информации. Например, вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками при оформлении документов или не дождетесь известий от информированного человека. Деловые встречи лучше перенести на более благоприятный период.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У Дев в начале недели наступит благоприятное время для установления деловых контактов. Новые знакомства будут весьма перспективными с точки зрения дальнейшего партнерского сотрудничества. Можно заключать выгодные торговые сделки, давать консультации, совершать короткие деловые поездки. Старайтесь вовлечь в сферу своих экономических интересов новых людей - это значительно увеличит ваши возможности. Вместе с тем это не лучшее время для урегулирования вопросов с недвижимостью. При попытке оформить приобретенное имущество вы можете столкнуться с бюрократическими препонами. Середина недели (среда, четверг) складываются неблагоприятно для спекулятивной деятельности и доходных поступлений. Воздержитесь от расходования средств в надежде на быстрый оборот. Примите меры для минимизации материального ущерба. Конец недели пройдет без особых деловых событий.

В первой половине недели Девы смогут найти тонкий дипломатический подход к тем людям, в договоренностях с которыми они заинтересованы. Люди охотно будут идти вам навстречу, оказывать услуги. Произойдет оживление в торгово-закупочном бизнесе, успешно пройдет большинство деловых встреч и поездок. Деловые предложения, которые поступят вам, следует серьезно рассмотреть - наверняка они будут выгодными для вас. Не тратьте время на пустую болтовню с коллегами - это может спровоцировать неприятности. Вторая половина недели может быть связана с материальными потерями, поэтому будьте внимательнее, обращаясь с финансами. Это особенно относится к тем, кто специализируется на спекулятивных сделках, валютных операциях и торговле модными товарами. Воздержитесь от крупных покупок, особенно нежелательно приобретать товары длительного пользования.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В понедельник и вторник Весы смогут увеличить уровень доходов. Ваша деятельность в эти дни будет весьма взвешенной и успешной. Это хорошее время для принятия финансовых решений, особенно касающихся новогодних расходов на подарки. Работа в это дни будет доставлять вам удовольствие. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства. Однако это не лучшее время для новых деловых знакомств и работы с информационными потоками. Не ввязывайтесь в пустые разговоры и проверяйте информацию на предмет достоверности. Среда и четверг - достаточно конфликтные дни, особенно если ваша трудовая деятельность зависит от отношений с близкими родственниками и членами семьи. Не забывайте о соблюдении техники безопасности при ведении строительно-монтажных и ремонтных работ. Конец недели пройдет довольно спокойно.

У Весов в первой половине недели могут существенно вырасти доходы. Это будет связано с благоприятными экономическими обстоятельствами, которые возникнут вокруг вас. У индивидуальных предпринимателей, скорее всего, увеличится количество клиентов и выгодных заказов. Благодаря взаимопониманию с коллегами по трудовому коллективу рабочие и служащие смогут добиться высоких результатов. Это прекрасное время для повышения уровня профессионального мастерства. Кроме того, вы будете находиться в лучшей физической форме, что позволит в течение длительного времени справляться с высокими нагрузками. Воздержитесь сейчас от обмена валюты. Вторая половина недели менее благоприятна для ведения бизнеса. Многие почувствуют себя связанными чувством долга и ответственности перед членами семьи. Ваши отношения с близкими родственниками могут складываться более напряженно, чем обычно. Не слишком благоприятно пройдут строительные и ремонтные работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы в начале недели преуспеют во многих делах, касающихся предоставления услуг в индустрии моды, отдыха и развлечений. Ключевым условием успеха является ваша личная активность и проявление инициативы. Все ваши личные начинания обязательно найдут соответствующую поддержку и развитие. С помощью обаяния и привлекательности вы будете способны открыть двери в любые кабинеты и добиться нужного вам решения вопросов. Но следует иметь в виду, что в эти дни финансовые ресурсы могут сократиться из-за возросших расходов. Середина недели (среда, четверг) не слишком подходит для деловых контактов и работы с информацией. Вам будет трудно вступать в диалог с людьми, получать от них нужную информацию, если вы будете настроены излишне прямолинейно. Конец недели пройдет спокойно.

В первой половине недели многие Скорпионы будут удачливы в финансовых спекуляциях. Это касается любых спекулятивных сделок с закупкой оптовых партий товара, а также игрой на разнице цен на фондовой и валютной бирже. Успешно пройдут встречи консультантов сетевого маркетинга с потенциальными заказчиками и подписчиками. Старайтесь действовать смелее, участвуйте в соревнованиях, конкурсах, поощряйте в себе дух конкурентной борьбы - так вы лучше раскроете свои способности. При проведении строительных работ будьте осторожнее, особенно нежелательно работать на большой высоте. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в деловых связях. Вам может поступить недостоверная информация, которая посеет недоверие и вражду между коллегами. В эти дни не торопитесь делать выводы.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Начало недели сложится для многих Стрельцов неоднозначно. Если вы привыкли к самостоятельному ведению бизнеса, то в эти дни не все ваши инициативы будут удачными. Сейчас рекомендуется держаться в тени, особенно в понедельник и вторник. На этой неделе вам могут предложить неофициальную подработку. Например, поработать на подмене у коллег, на полставки или по совместительству. У работников гостиниц и ресторанов вырастет размер чаевых. Середина недели потребует от вас больших физических усилий. Настройтесь сразу на тяжелую работу, иначе вам будет еще сложнее заниматься решением вопросов. Это удачное время для тех, кто работает индивидуально и не зависит от трудового коллектива. Коллективная же работа может не привести к значимым результатам из-за общей несогласованности по множеству вопросов. Конец недели пройдет спокойно.

У Стрельцов первая половина недели сложится успешно для получения неофициальных доходов. Речь идет прежде всего о тех, кто работает в гостиницах, ресторанах, ночных клубах, курортных или медицинских заведениях и может получать вознаграждение за услуги (чаевые). Кроме того, вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству. Хороших результатов смогут добиться надомники, строители и представители семейного бизнеса. Вместе с тем не следует устраивать деловые встречи и пытаться договориться о сотрудничестве с незнакомыми людьми. Вторая половина недели может потребовать от вас дополнительных финансовых расходов из-за технических аварий или поломок имущества. Рекомендуется в эти дни воздерживаться от приобретения компьютерной техники и электронного оборудования.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Начало недели складывается для Козерогов весьма многообещающе. Наиболее удачным направлением деятельности станет коллективная творческая работа. Сейчас можно заниматься планированием и конструкторскими разработками. В эти дни у вас усиливается дар предвидения, вы сможете быть на шаг впереди тех событий, которые произойдут. Это поможет избежать неожиданных неприятностей. Плодотворно пройдут собрания, совещания, обмен мнениями и опытом работы с друзьями и единомышленниками. В середине недели Козероги в любых вопросах решат непременно настоять на своем. Старайтесь прислушиваться к другим точкам зрения, иначе вы проявите себя как человек, который идет к своей цели, сметая на пути все препятствия. Конец недели пройдет спокойно.

В первой половине недели многие Козероги проявят незаурядные интеллектуальные способности. Сейчас можно обсуждать вместе с друзьями создавшееся положение и искать наиболее оптимальные решения проблем. Успешно пройдет профессиональное обучение. Самые сложные знания, которые раньше не удавалось понять, вы сможете с легкостью освоить. Успешно пройдут деловые встречи и поездки. Можно приобретать транспортные средства и компьютерную технику. Вместе с тем нежелательно брать и давать деньги взаймы, а также вкладывать их в коллективные проекты. Вторая половина недели может принести неприятности тем, кто заинтересован в карьерном продвижении. Ваша личная инициатива может войти в противоречие с мнением и волей начальства. Научитесь соблюдать исполнительскую дисциплину - это поможет избежать санкций.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев в начале недели могут произойти положительные сдвиги в карьере. Вы станете более заметной и влиятельной фигурой в профессиональных кругах. Можете рассчитывать на благосклонное отношение вышестоящего руководства. Ваши усилия будут обязательно замечены и оценены по достоинству. Бизнесмены могут рассчитывать на получение выгодного госзаказа. Вместе с тем не исключены неожиданные сбои в рабочем ритме, главным образом связанные с техническими авариями, разрывами в электросети или Интернете. В середине недели будет трудно работать в свободном режиме. Не исключены проблемы с юридическими контролирующими органами власти. Старайтесь действовать, не выходя за правовое поле и соблюдая существующие правила и нормы. Конец недели пройдет спокойно.

В первой половине недели Водолеям рекомендуется методично и целеустремленно трудиться, ни на шаг не отступая от заранее утвержденного плана. Те, кто умеет быть настойчивыми и последовательными, будут в полной мере вознаграждены. Начальство обязательно заметит и оценит ваши усилия по достоинству. Вам могут предложить более ответственное задание или повысят в должности. Уровень доходов вырастет пропорционально вашим усилиям. Вы будете находиться в прекрасной физической форме и сумеете выдерживать большие нагрузки. Вместе с тем воздерживайтесь от личных инициатив - сейчас у вас вряд ли будет четкое понимание продвигаемой идеи. Вторая половина недели пройдет не слишком благоприятно для тех, чья работа связана с командировками. Старайтесь в это время воздерживаться от деловых контактов с представителями теневого экономического бизнеса.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В начале недели Рыбы будут нацелены на экономическую экспансию, расширение сфер своей деятельности и влияния. Вам удастся добиться определенных успехов в данном направлении, причем наиболее эффективными будут мягкие методы, рассчитанные на заинтересованность тех лиц, которые могут оказать содействие. Успешно пройдут дальние поездки и контакты с представителями иных стран и регионов. Вместе с тем это неблагоприятное время для взаимодействия с начальством и представителями властей. На карьерное продвижение сейчас лучше не рассчитывать. Середина недели (среда, четверг) будет связана с неожиданными сбоями в рабочем ритме. Возможны технические аварии и финансовые коллапсы (например, не поступят денежные переводы или будет получен отказ в инвестициях). Также это неблагоприятное время для любых изменений в существующем порядке работы. Конец недели пройдет относительно благополучно.

В первой половине недели Рыбы будут настроены оптимистично, и это поможет сдвинуть с мертвой точки наиболее трудные проблемы. Поэтому рекомендуется ставить перед собой большие масштабные задачи и смелее браться за дело. Наиболее успешным направлением бизнеса на этой неделе станет рекламное. Это подходящее время для открытия новых филиалов. Многие вопросы удастся урегулировать только в результате поездки или прямого контакта с деловыми партнерами. При этом не ищите обходные пути, действуйте открыто, строго и в рамках закона. Во второй половине недели от вас может потребоваться принятие срочных мер для того, чтобы уберечься от убытков. Внешние обстоятельства сейчас будут весьма изменчивы, поэтому лучше заранее быть готовыми к возможным неприятностям.