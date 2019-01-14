Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.01 - 20.01)

На этой неделе звезды и планеты будут гармоничными и спокойными в ее начале.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Овен

Все, о чем мечтаете, придет в вашу жизнь, но при одном условии - вы должны много и упорно работать. Если вас это не пугает, готовьтесь вскоре почивать на лаврах. Карьерный взлет может породить разногласия в вашей семье, поэтому расставьте приоритеты. Неделя благоприятна для любых начинаний и вложения денег. Дети могут испытывать вас на прочность, ваша задача - не терять терпение. В данный период вы можете попасть под волну вирусных заболеваний. Не пускайте здоровье на самотек, чтобы не заработать лишних проблем.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Телец

На этой неделе вы не только реализуете запланированное, но еще и умудритесь разобраться со всеми прежними проблемами. Если к вам будут обращаться за помощью, отказывать не стоит. Все возвращается! Финансовая сфера начнет понемногу налаживаться. Ожидайте поступления денег: они будут не такими большими, зато регулярными! Работу, возможно, придется сменить из-за проблем с коллективом или разногласий с начальством. Но это и к лучшему! В личной жизни перемен не ожидается: если вы были одиноки - пока в таком статусе, скорее всего, и останетесь. Семейные Тельцы будут наслаждаться идиллией. Если что и сможет омрачить их счастье, то лишь мелкие бытовые проблемы. Со здоровьем будьте аккуратнее: к концу недели оно может ухудшиться.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Близнецы

В этот период на первом плане для вас будет семья. С работой и продвижением по карьерной лестнице придется повременить. Вас ждет сразу несколько важных встреч, самые главные во второй половине недели. Это время благоприятно для проведения глобального ремонта или смены места жительства. Однако вряд ли подобные планы осуществятся у тех Близнецов, которые будут на мели. Не исключено, что вам придется брать кредит в банке или обращаться за помощью к своему ближайшему окружению. К любым поступающим предложениям относитесь настороженно. Велика вероятность рискованных сделок. Будьте начеку!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Рак

"Везунчик!" - будете вы слышать отовсюду в свой адрес. И это действительно так! Фортуна будет к вам благосклонна, прежде всего, в вопросах личной жизни. Она наконец забьет ключом. Не бойтесь проявлять свои чувства, и в вашей личной жизни наступит настоящий праздник. Соглашайтесь на любую работу, которую вам будут предлагать. Деньги вам понадобятся в самый неожиданный момент, и лучше быть к этому готовыми. Более того, ожидаются серьезные траты, которых вы ранее не планировали.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Лев

Вы давно мечтали о переезде? Или о новом жилье? А может, о поездке за границу? Не удивляйтесь, если на этой неделе желания начнут сбываться. Правда, для их реализации придется приложить усилия, будьте к этому готовы. Старайтесь быть мягче и покладистее в отношениях с близкими людьми. Львам с детьми придется всерьез взяться за их воспитание, чтобы ничего не пропустить! С финансами все будет нестабильно. То денег много - тратите на что хотите, то мало настолько, что приходится просить помощи.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Дева

Ваша задача в данное время - раскрыть в себе таланты. Если все получится, хобби может стать делом всей вашей жизни, приносящим неплохой доход. Меньше прислушивайтесь к мнению окружающих, особенно если оно отлично от вашего. Близким рекомендуется уделять максимум внимания и времени: от этого зависит, как сложатся ваши отношения с семьей в дальнейшем. В середине недели вы можете почувствовать тягу к приключениям, захотеть чего-то нового. Смело дерзайте!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Весы

В приоритете сейчас у вас будет работа, хотя серьезных перемен в этой сфере пока ждать не стоит. Главное - не испортить здоровье постоянными переработками и напряжением. Регулярно посещайте необходимых специалистов. Велики шансы завести семью или узаконить гражданский брак, длившийся годами. Некоторые Весы закрутят служебный роман. Все сложится, если коллеги до последнего не будут ни о чем подозревать. В отпуск на этой неделе далеко лучше не уезжать. Будет хороший вариант поблизости: отправляйтесь набираться сил с любимым человеком или, если его пока нет, с друзьями.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Скорпион

Вы окажетесь в центре внимания во всех смыслах. Этот период обещает вам успехи в карьере, новый социальный статус, победы на любовном фронте. Чтобы все успеть за эти семь дней, постарайтесь уже в начале недели примерно расписать свои планы. Любовь обязательно заглянет в дома одиноких Скорпионов. Причем чувства будут такими сильными, что вы можете запросто потерять голову. Звезды советуют вам подумать о смене имиджа и гардероба - это, без лишних сомнений, может повлиять на вашу судьбу. Лишь к концу недели вы почувствуете легкую усталость или недомогание. Ситуацию спасут отдых, хороший сон и любимые люди рядом. Будьте осторожнее с финансами. Продумывайте каждый свой шаг в этой сфере, чтобы не потерять накопленные деньги.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Стрелец

Для того чтобы эта неделя стала для вас удачной, придется потрудиться. Успех напрямую будет зависеть от вашей трудоспособности. Будьте готовы и к заботам, и к переживаниям, и к непростым временам. Но есть и хорошая новость: скорее всего, сложности вас только закалят! Во второй половине недели звезды сулят вам хорошую прибыль. Деньги можно будет потратить на крупную покупку, о которой вы давно мечтали. В любовных отношениях придется проявить инициативу, сделать первый шаг. Иначе останетесь в одиночестве. То же самое касается и дружбы: активно ищите новые знакомства, чтобы было с кем проводить теплые вечера. В конце недели вам может поступить выгодное предложение, которое сначала вас испугает своей нереальностью. Однако если вы его примите, то сорвете большой куш.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Козерог

Весь этот период звезды советуют вам жить по принципу "Семь раз отмерь - один раз отрежь". Думайте над каждым своим поступком! В финансовой сфере у вас все будет хорошо, но больших денег, о которых вы мечтаете, заработать не удастся. Непростым выдастся первая половина недели: придется много работать и мало отдыхать. Постарайтесь по максимуму сконцентрироваться на семье, особенно если у вас уже есть дети. Одинокие Козероги рискуют быть неразборчивыми в связях. Этого лучше не допускать, иначе любовных драм вам не избежать. На выходных вас ждет особенно приятный отдых.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Водолей

Эта неделя для вас пройдет под знаком карьеры. Вы посвятите работе большую часть времени и добьетесь несомненных успехов. Минус в этом лишь один: родным и близким будет не хватать вашего внимания. Семейные Водолеи в ближайшее время могут ожидать пополнения, даже если много лет до этого завести детей не получалось. Одинокие представители знака имеют шанс встретить интересного человека. Но вот станет ли он их второй половиной - покажет время. Звезды рекомендуют вам больше путешествовать сейчас, однако лучше это делать не в одиночку, а в хорошей компании. На этой неделе будьте готовы разобраться с накопившимися проблемами.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года Рыбы

Сейчас все двери для вас будут открыты. Если планировали что-то грандиозное, сделайте первый шаг к этому прямо сейчас. Не исключено повышение по службе, которое повлечет за собой увеличение заработной платы. Вы выйдете на новый уровень в глазах коллег и начальства. В данный период вам пригодится интуиция, учитесь прислушиваться к ее сигналам. Будьте готовы к судьбоносным встречам, после которых ваша жизнь может измениться. А с некоторыми старыми друзьями придется попрощаться. В любовных отношениях старайтесь меньше ревновать свою вторую половину, тем более поводов для этого не будет. Не бойтесь отдавать: будьте щедры, и все к вам вернется! Что касается здоровья, просто наблюдайте за собой. Причин для переживаний нет, но стоит быть начеку.