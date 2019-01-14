Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.01 - 20.01.2019)

Гороскопы помогают нам преодолевать трудности и находить удачу каждый день, каждую неделю и месяц.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

С 18 по 20 число у Овнов энергетика будет укрепленной и повышенной. Это значит, что можно смело браться за самые сложные дела и проекты дома и на работе. Главное — не отступать назад, бороться сомнениями и неуверенностью. 20 числа представителей этого Знака ждут глобальные и необратимые изменения. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Вселенная все равно внесет свои коррективы в жизнь этих людей.

В начале недели стоит побеспокоиться об окружающих. Речь идет о самых близких людях: возможно, им понадобится помощь. В субботу и пятницу звезды и планеты пожелают того же, но в еще большей степени. Астрологи советуют не оставлять в беде родственников и вторую половинку. Сейчас дружба, любовь и товарищество могут потребовать проверки на прочность. Желательно опасаться развития негативных программ — не нужно искать причины проблем только в себе, занимаясь самоедством.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов в семейной жизни и любви на этой неделе ожидается стабильный подъем. Это будет прекрасное время для укрепления отношений, но не для их поиска. Для одиноких представителей этого Знака днем удачи станет пятница, когда можно будет активизироваться в социальных сетях, на сайтах знакомств, а также познакомиться в реальной обстановке.

В делах ожидаются некоторые неурядицы. Благоприятным будет планирование или завершение, а вот новые начинания лучше пока отложить. Смена обстановки Тельцам на пользу не пойдет, хотя в пятницу, опять-таки, все может пойти по благоприятному сценарию и в этой сфере. Эта неделя может стать выматывающей в психологическом плане, так что медитация для снятия стресса и усталости поможет людям этого Знака остаться на плаву.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Рожденным под Знаком Близнецов лучше проявить осторожность в сфере любви, а вот в сфере финансов и на работе их ждет успех. Понедельник станет самым благоприятным днем недели из-за повышенной активности планет и звезд. В этот день нельзя отсиживаться в тени — необходимо действовать, причем зачастую не по плану, в обход правил и норм. Это будет день побед для Близнецов. Астрологи советуют заниматься покупками и начинать новые проекты. Можно менять работу или заводить деловые знакомства.

Вся остальная неделя пройдет под эгидой спокойной и умеренной энергетики. Посвятив пару вечеров монотонным делам, обучению, духовным практикам или самоанализу, Близнецы не прогадают. Это хорошее время для переосмысления всего, что произошло или происходит в жизни. Астрологи рекомендуют избегать споров и конфликтов с членами семьи и друзьями. Перед любым важным делом лучше использовать шепотки на удачу.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Эта неделя отличается спокойствием и стабильностью планет. Их сила велика, но в прогнозе нет никаких взлетов и падений. Ровно такой же может стать и жизнь Раков. Эта неделя отлично подходит для релаксации, отдыха, спокойной работы, творчества, общения с близкими. Можно собираться всей семьей, навещать дальних родственников, приглашать гостей к себе домой, устраивать небольшие праздники. Общение с близкими пойдет на пользу, а вот посторонние люди могут нести в себе много отрицательной ауры для Раков. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться тремя надежными способами защиты от негативной энергии.

Начало недели будет временем максимальной размеренности. Также в первые четыре дня недели звезды и планеты усилят интуицию Раков. Можно будет принимать важные решения, но стоит опасаться пустых обещаний. В последние три дня лучше тщательнее продумывать свои планы и избегать самокритики.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Возможно, в начале недели, особенно 16 января, Львам потребуется помощь сильных заговоров на удачу, потому что звезды и планеты будут отличаться не совсем благоприятным спокойствием. Львам сейчас нужна сила и хорошее настроение, в том числе и к концу недели, в пятницу. В воскресенье и вовсе ожидаются некие глобальные изменения во всех сферах жизни. Это будет время неожиданных предательств или, наоборот, обретения счастья. Звезды и планеты постараются удивить Львов.

В начале недели Львы могут быть излишне сентиментальными, поэтому лучше не жить прошлым, а смотреть в будущее. На работе не стоит браться за все дела сразу. Стоит быть последовательными, осторожными и предусмотрительными.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам эта неделя подарит спокойствие и повышенную работоспособность, концентрацию, большой запас сил и энергии. К сожалению, пополняться "бензобаки" Дев будут очень медленно, поэтому стоит распределить дела заранее. Внезапных изменений и проблем не ожидается, но никто не знает, какие точно планы у Вселенной. По этой причине стоит пользоваться эффективной медитацией от усталости и апатии.

Девам стоит научиться говорить "нет", потому что многим людям из ближайшего окружения понадобится помощь, но астрологи советуют сфокусировать внимание на себе. Это не эгоизм, а здравый смысл, потому что растрата внутренних ресурсов — опасный шаг в такое время. Если хочется кому-то помочь, то лучше сделать это в понедельник, когда звезды и планеты будут максимально гармоничными, созидательными и активными.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В начале недели Весами могут завладеть негативные вирусные программы. Они уничтожают успех, поэтому с ними необходимо бороться всеми средствами. Обезопасить себя Весам поможет правильное позитивное окружение, занятие любимыми делами, общение с близкими. Все дела стоит решать без спешки, с большой осторожностью и предусмотрительностью. Это поможет нейтрализовать негативное настроение звезд и планет.

В пятницу ситуация резко изменится. Это будет время любви, романтики и позитива. Представителям данного Знака стоит вести себя более решительно. На выходных и в пятницу не будет места нерешительности: следует браться за все дела, которые нельзя больше откладывать. Астрологи советуют избегать накопления негативных эмоций — нужно искать примирения, спокойствия, любви и дружбы.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Сильные обряды на исполнение желания помогут Скорпионам в начале недели не потерять веру в себя. Это будет далеко не самое простое время, потому что звезды и планеты позволят людям этого Знака самим решать свою судьбу: с понедельника по четверг все зависит лишь от самих Скорпионов. Ситуация изменится в положительную сторону лишь в пятницу.

В пятницу планеты захотят увидеть в этих людях огонь, стремительность, неотступность и твердость. На выходных не помешает быть искренними с окружающими людьми. Это продуктивные и благоприятные дни, но их характер отличается от пятничного. Пятница — день одиночек, а на выходных нужно чаще бывать рядом с близкими и друзьями. Это хорошее время для свиданий или семейных посиделок.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Вся неделя для Стрельцов пройдет под эгидой спокойной, созидательной и умиротворяющей энергетики планет. В связи с этим астрологи рекомендуют пользоваться аффирмациями и позитивными установками. Важно сохранять этот позитив внутри себя, чтобы не контрастировать с настроением планет. Не стоит никому ставить палки в колеса и жить согласно стереотипам. Это время самодостаточности взглядов и оригинальности мышления.

Жизнелюбие Стрельцов поможет им преуспеть на всех жизненных фронтах. Главное сейчас — не перекладывать ответственность на других, а заниматься своими делами. Последний день недели будет отличаться от всех остальных. Его можно посвятить любым делам — даже работе. Важно, чтобы эти дела доставляли удовольствие. Астрологи советуют Стрельцам сохранять последовательность во всем и не терять упорства.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Это будет хорошая неделя для практически любых дел. Главный совет астрологов касается внимательности Козерогов. Им следует прислушиваться и присматриваться ко всему и ко всем. Стоит остерегаться порывов ревности, негативных эмоций в целом. Это поможет избежать ссор и скандалов в семье. В делах потребуется максимальная расчетливость и осторожность. Не стоит ввязываться в авантюры и тратить много денег.

Большие проблемы ожидают завистливых представителей этого Знака. Данное чувство необходимо искоренить, что в конце недели сделать проще, чем кажется. Звезды и планеты активизируются и помогут Козерогам изменить отношение к себе, к миру и к окружающим. Нужно обратить внимание на мелочи и не упускать деталей.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Эта неделя отметится развитой эмпатией Водолеев. Справиться с ней удастся лишь на выходных, когда планеты начнут проявлять позитивную активность. Это будет очень хорошее время для общения и путешествий, поездок, смены обстановки в целом. На выходных также можно будет менять имидж, покупать одежду, заводить новые знакомства. Для многих людей Водолеи станут примером для подражания.

Период с понедельника по пятницу также является периодом активности, но более осторожной. Нужно творить добро, быть отзывчивыми и внимательными к чужим чувствам. Меняться изнутри — вот основная задача для Водолеев. Изменив себя и свое отношение к миру, можно изменить и сам мир.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В любовной сфере самыми опасными будут публичные ссоры. Не стоит сейчас выносить сор из избы. Не нужно игнорировать просьбы о помощи — оказав поддержку сейчас, Рыбы смогут обеспечить себе удачу потом. Отзывчивость станет ключом к успеху. Добавить сюда природную харизму Рыб, и получится очень продуктивный "коктейль". Это время коллективного труда и командной работы.

Свежий взгляд на привычные вещи поможет в работе и бизнесе. Творческим личностям сейчас просто необходимо по-новому взглянуть на мир. При этом стоит опасаться контактов с негативными личностями. Если абстрагироваться от общения с недоброжелателями и врагами не получится, лучше воспользоваться одним из пяти оберегов, спасающих от влияния отрицательно настроенных людей.