Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (11.02 - 17.02.2019)

В период с 11 по 17 число удача будет с теми, кто решит не отклоняться от намеченного курса.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам стоит проявить себя как следует и показать всем силу своего характера в этот период. Фортуна улыбнется Овнам, если те будут действовать в нужный момент. Эти семь дней отметятся большой удачей на работе и в бизнесе. Главное — поставить перед собой цели и не ждать, что все проблемы решатся сами собой.

Придется приложить некоторые усилия и наслаждаться самим процессом, не думая о результате. Полезными будут походы по магазинам на выходных — они существенно поднимут настроение. Астрологи и специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать вещи-магниты для привлечения денежной удачи. Это будет очень благоприятное время для поиска новых увлечений и знакомств.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам в трудные минуты помогут шепотки на удачу и богатство. В целом период можно считать удачным и благоприятным для работы, деловых знакомств, смены обстановки и получения новой мотивации. Стоит попробовать найти себя в чем-то новом, поэкспериментировать со сферой занятости.

Благоприятными будут покупки для дома, приобретение недвижимости, подарки близким, обновление гардероба. Единственное, чего не стоит покупать на этой неделе — технику и автомобили. Отлично пройдет также и обмен, продажа вещей, бывших в употреблении. На неделе можно отправляться в деловую поездку либо планировать отпуск.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе желательно избегать легкомысленного отношения к обязанностям и к работе в целом. Фортуна не всегда будет вытаскивать Близнецов сухими из воды. Это непростой период, потому что представителям данного Знака Зодиака придется изменить свое отношение к некоторым людям, связанным с работой и финансовыми делами.

Покупки в эти семь дней лучше производить максимально осторожно, не пытаясь искать выгоду там, где ее нет. Пусть скидки не заставляют тратить деньги попусту. Стоит следить за знаками Вселенной, которые могут предупредить о скорой прибыли. В конце недели у людей, рожденных под этим созвездием, могут появиться новые возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам стоит следовать пяти важным правилам привлечения денег, которые приведут их к финансовым победам. Жизнь по правилам станет весьма полезной для Раков, чтобы минимизировать суету и внезапные траты. Возможны непредвиденные расходы, проблемы на работе и в бизнесе. По возможности лучше избегать займов.

Поправить дела Ракам поможет их внутренняя организованность: придется быть более пунктуальными и ответственными. Нужно следовать своим принципам и не отклоняться от заданного ранее курса ни на йоту. Эксперименты и авантюры сейчас ни к чему. Астрологи рекомендуют не игнорировать просьбы о помощи, поступающие от коллег и партнеров по работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Творческая энергия будет бить ключом, поэтому Львам станет проще заниматься креативной работой. Это весьма продуктивный период для большинства представителей данного Знака, хорошее время для покупок и вложения средств в эмоции, в удовольствия и в отличное настроение. В случае финансовых проблем Львам помогут избавиться от них три полезных способа.

Для привлечения удачи астрологи советуют проявить лидерские качества. Нужно вести за собой людей, помогать им и быть для них примером. Не откладывайте ничего на потом — лучше сфокусироваться на том, что важно именно сейчас. На этой неделе можно отправляться в деловые поездки и заниматься планированием дел.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам стоит уповать почаще на свою мудрость и жизненный опыт. Интуиция тоже будет мощной, она поможет выбираться даже из сложных ситуаций. Усилить ее можно при помощи пяти талисманов. Но не только шестое чувство пригодится Девам в финансовой сфере.

Астрологи рекомендуют не бросать дела на полпути к успеху, заканчивать начатые проекты и смотреть в корень проблем. Удача поможет тем Девам, которые поставят перед собой понятные и четко сформулированные цели. Мироздание поспособствует исполнению заветных желаний представителей этого Знака. Вселенная хочет видеть Дев трудолюбивыми, честными и готовыми прийти на помощь в любой момент.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам в феврале особенно важно мыслить позитивно. Негативные эмоции и чувства осложнят движение к мечте и не позволят добиться желаемых результатов на финансовом поприще. Не стоит откладывать важные дела на потом — пора заняться ими как можно скорее. Это подходящее время для упорного труда и творческой работы. Физический труд тоже принесет свои плоды.

Звезды и планеты сейчас находятся в спокойном и гармоничном положении относительно друг друга. Это значит, что не стоит торопиться на работе и в бизнесе. Нужно обращать внимание на все, что имеет хоть какое-то значение, взвешивать каждый свой шаг и не отвечать на провокации недоброжелателей. Хорошую службу составят списки дел и покупок, так как системности в этот период многим Весам будет не хватать.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам стоит задуматься о том, как найти свое переназначение. Настало время обозначить новые цели и определить новый фарватер. Это будет крайне продуктивная неделя, на которой можно тратить деньги, а также время на их зарабатывание. Про отдых тоже не стоит забывать, поскольку очень важно очищать сознание от негатива.

Неделя прекрасно подойдет для начала отпуска. Можно бросить все и улететь отдыхать либо просто остаться дома с близкими людьми, отказавшись от переработок. Главное — разграничить работу и дом, не тащить финансовые проблемы в семью. Абстрагироваться от денежных неурядиц можно при помощи общения с людьми.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит избавиться от негативных мыслей, особенно если эти семь дней обещают быть непредсказуемыми и напряженными. Это будет очень продуктивный период, в который стоит работать в два раза больше и не надеяться на чудо, чтобы оно произошло. Полезными окажутся командировки, а также обучение, получение новых знаний и навыков.

Стрельцам будет проще принимать важные решения, находить общий язык с представителями противоположного пола, начальством и людьми более старших поколений. Очень хорошо могут закончиться деловые встречи и знакомства. Внимательность пригодится при покупках, иначе можно запросто остаться без кошелька или забыть банковскую карточку на кассе.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит сфокусировать свое внимание на самых трудных задачах и на том, что уже нельзя откладывать на потом. Это неделя трудоголиков и всех, кто не любит оставлять дела незавершенными. Козерогам придется найти способ быстрого восстановления сил. Для этого нужно качественно отдыхать после работы или воспользоваться мантрой силы и энергии.

Финансовая активность больших проблем не принесет, но лучше отложить часть покупок до следующей недели. Астрологи отмечают, что сейчас высок риск сделать неправильный выбор в случае сомнений. Выбор между двумя товарами или услугами можно будет сделать потом. Если времени откладывать покупку нет, лучше обратиться за помощью к близким. Советы родственников и второй половинки будут весьма полезными.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям нужно избавиться от негативных программ. Вселенная постарается помочь им очистить свое сознание и настроиться на позитивную волну. Это будет прекрасное время для поиска мотивации и повышения боевого духа. Настало время для духовных поисков, а также пересмотра долгосрочных целей. Мир на грани глобальных изменений.

В трудных денежных ситуациях Водолеям стоит полагаться на свое нестандартное мышление. Люди этого Знака видят мир не так, как другие, что дает им огромное преимущество в творческих занятиях и в науке. Именно эти два сферы будут самыми удачливыми для Водолеев в период с 11 по 17 февраля и могут принести значительные доходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам удачу принесет хорошее настроение и наличие уверенности. Только так можно будет преуспеть на финансовом поприще. Самодостаточным представителям данного Знака улыбнется большая удача в делах. Многое зависит от настроения, поднять которое можно при помощи методики холотропного дыхания. Оно избавит Рыб от неприятностей и отсутствия веры в будущее, без которой сложно будет увеличить свой бюджет на этой неделе.

Рыбам стоит посвятить рабочую неделю упорному труду. Мир будет у их ног только в том случае, если они победят прокрастинацию и неуверенность. Чтобы было проще двигаться вперед, нужно ставить перед собой максимально понятные и простые рубежи.