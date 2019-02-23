Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Желания будут непостоянными, планы и действия не слишком последовательными, полученные практические эффекты случайными и непрочными.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Овен

Сегодня Овнам лучше не провоцировать партнера, особенно если тот не в духе или не настроен на контакт. Также вам стоит воздержаться от твердых обещаний и необратимых шагов со своей стороны, от действий по инерции: велика вероятность вскоре передумать и пожалеть о порыве. С приближением ночи наберет обороты чувственность, романтический ужин и даже совместное дело может перейти в более интимную фазу.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Телец

Тельцам важно не создавать предпосылок для скандала. Ситуация непредсказуема, и отдача от ваших действий может почувствоваться далеко не сразу. Наиболее важный период для отношений – вечер. В это время вам лучше контролировать свою инициативу и сдерживать темперамент. Игра пойдет в нужном русле, если вы проявите выдержку и позволите сделать первый шаг второй стороне, будь то партнер или противник.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Близнецы

Для Близнецов сегодня наиболее благоприятна первая половина дня, но и она чревата сюрпризом. События могут пойти не так, как вы думали, исходя из прежних шаблонов. Звезды советуют не планировать мероприятия романтического и развлекательного характера на вечер: в конце дня могут возникнуть непредвиденные хлопоты, не исключены проблемы с хозяйством, техникой, инструментами, питомцами или самочувствием.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Рак

Ракам сегодня не стоит провоцировать домашних, друзей, партнера, равно как и обижаться на них. Если ситуация вышла из-под контроля, лучше уйти или сменить тему. Выгодные для вас перемены ожидаются лишь вечером. В это время любой ситуации можно придать дополнительную глубину или интимность. Начнут давать больше эффекта любовные шаги, хлопоты, хобби, контакты с животными, интенсивные занятия с детьми.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Лев

Львам вплоть до вечера не стоит что-либо планировать: удачи и находки зачастую будут носить случайный характер. Придется смириться с неожиданным поворотом самых простых сюжетов, например, прогулок по знакомым местам. В конце дня повышенного внимания может потребовать дом, семья или бизнес, не исключено появление какой-либо насущной бытовой, деловой, производственной или хозяйственной необходимости.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Дева

В дневное время Девам стоит учесть риск сюрприза: он возможен, несмотря на все расчеты. Велика вероятность купить не то, что планировалось, или столкнуться с иной переменой в задуманном сценарии. Поздние вечерние часы настроят на более продуктивный лад, можно сделать очень эффективный ход в делах или в личной жизни. Продолжительные хлопоты повышенной интенсивности лучше отложить до следующих суток.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Весы

Сегодня Весам нелегко управлять событиями, и не только. Некоторым Весам будет сложно контролировать свои желания и безотчетные реакции. Лучше ничего серьезного в этот день не предпринимать, не планировать события в деталях. Вечером полезно сместить фокус внимания на финансовые или хозяйственно-бытовые вопросы, уделить больше времени бизнесу, налогам, покупке запчастей и инструментов, ремонту вещей.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Скорпион

В дневные часы у Скорпионов мало простора для действий, но это к лучшему. Особенно если вам хочется выиграть время или снять с себя ответственность. Взаимные шаги в отношениях эффективнее вечером. При этом не важно, кто именно сделает первый ход, куда важнее, чтобы вы правильно отреагировали на чужое поведение. Звезды подсказывают, что в этом вопросе вы сможете полностью довериться своей интуиции.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Стрелец

В первой половине дня Стрельцы могут положиться на удачу. Любой поворот событий, так или иначе, станет выгодным, или хотя бы безопасным. А вот с приближением ночи вам не помешает настроиться на другой лад: проявить практичность, скрытность, осмотрительность, а если нужно, то и долю хитрости. Любые шаги лучше с самого начала тщательно планировать, особенно скрупулезно заботясь об укреплении «тылов».

Гороскоп на 23 февраля 2019 Козерог

Козерогам стоит воздержаться от суеты, пока нет повода и поля для активности. Трудоемкие акции лучше перенести на завтра, зато короткие броски вам вполне по силам уже поздним вечером. В любой своей инициативе вы будете убедительны и сможете либо искусно повернуть ход событий в нужную вам сторону, либо извлечь из него свою пользу. В вас неплохо уживутся чувственный романтик и расчетливый прагматик.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Водолей

До наступления вечера Водолеям предстоит ловить момент удачи. Вполне возможно, что улов будет неплох, но не стоит огорчаться и в том случае, если он скромен: шанс наверстать упущенное позже еще будет. В конце дня желательно сменить тактику на более прагматичную и дальновидную. Если вы поддадитесь эмоциям или пустите дело на самотек, возрастет риск стать жертвой обстоятельств или чужого коварства.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Рыбы

Независимо от планов и ожиданий, Рыбам сегодня лучше дождаться вечера. Дневные часы сулят мало успеха в любом направлении, кроме случайного экспромта с малопредсказуемым исходом. С приближением ночи появятся почти идеальные условия для реализации ваших желаний. Сложные действия лучше перенести на завтра, зато простые можно осуществить уже в конце дня. Например, отправить письмо или сделать звонок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, 23 февраля, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскоп на 23 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь