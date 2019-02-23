Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака

Желания будут непостоянными, планы и действия не слишком последовательными, полученные практические эффекты случайными и непрочными.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Овен

Сегодня Овнам лучше не провоцировать партнера, особенно если тот не в духе или не настроен на контакт. Также вам стоит воздержаться от твердых обещаний и необратимых шагов со своей стороны, от действий по инерции: велика вероятность вскоре передумать и пожалеть о порыве. С приближением ночи наберет обороты чувственность, романтический ужин и даже совместное дело может перейти в более интимную фазу.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Телец

Тельцам важно не создавать предпосылок для скандала. Ситуация непредсказуема, и отдача от ваших действий может почувствоваться далеко не сразу. Наиболее важный период для отношений – вечер. В это время вам лучше контролировать свою инициативу и сдерживать темперамент. Игра пойдет в нужном русле, если вы проявите выдержку и позволите сделать первый шаг второй стороне, будь то партнер или противник.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Близнецы

Для Близнецов сегодня наиболее благоприятна первая половина дня, но и она чревата сюрпризом. События могут пойти не так, как вы думали, исходя из прежних шаблонов. Звезды советуют не планировать мероприятия романтического и развлекательного характера на вечер: в конце дня могут возникнуть непредвиденные хлопоты, не исключены проблемы с хозяйством, техникой, инструментами, питомцами или самочувствием.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Рак

Ракам сегодня не стоит провоцировать домашних, друзей, партнера, равно как и обижаться на них. Если ситуация вышла из-под контроля, лучше уйти или сменить тему. Выгодные для вас перемены ожидаются лишь вечером. В это время любой ситуации можно придать дополнительную глубину или интимность. Начнут давать больше эффекта любовные шаги, хлопоты, хобби, контакты с животными, интенсивные занятия с детьми.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Лев

Львам вплоть до вечера не стоит что-либо планировать: удачи и находки зачастую будут носить случайный характер. Придется смириться с неожиданным поворотом самых простых сюжетов, например, прогулок по знакомым местам. В конце дня повышенного внимания может потребовать дом, семья или бизнес, не исключено появление какой-либо насущной бытовой, деловой, производственной или хозяйственной необходимости.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Дева

В дневное время Девам стоит учесть риск сюрприза: он возможен, несмотря на все расчеты. Велика вероятность купить не то, что планировалось, или столкнуться с иной переменой в задуманном сценарии. Поздние вечерние часы настроят на более продуктивный лад, можно сделать очень эффективный ход в делах или в личной жизни. Продолжительные хлопоты повышенной интенсивности лучше отложить до следующих суток.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Весы

Сегодня Весам нелегко управлять событиями, и не только. Некоторым Весам будет сложно контролировать свои желания и безотчетные реакции. Лучше ничего серьезного в этот день не предпринимать, не планировать события в деталях. Вечером полезно сместить фокус внимания на финансовые или хозяйственно-бытовые вопросы, уделить больше времени бизнесу, налогам, покупке запчастей и инструментов, ремонту вещей.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Скорпион

В дневные часы у Скорпионов мало простора для действий, но это к лучшему. Особенно если вам хочется выиграть время или снять с себя ответственность. Взаимные шаги в отношениях эффективнее вечером. При этом не важно, кто именно сделает первый ход, куда важнее, чтобы вы правильно отреагировали на чужое поведение. Звезды подсказывают, что в этом вопросе вы сможете полностью довериться своей интуиции.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Стрелец

В первой половине дня Стрельцы могут положиться на удачу. Любой поворот событий, так или иначе, станет выгодным, или хотя бы безопасным. А вот с приближением ночи вам не помешает настроиться на другой лад: проявить практичность, скрытность, осмотрительность, а если нужно, то и долю хитрости. Любые шаги лучше с самого начала тщательно планировать, особенно скрупулезно заботясь об укреплении «тылов».

Гороскоп на 23 февраля 2019 Козерог

Козерогам стоит воздержаться от суеты, пока нет повода и поля для активности. Трудоемкие акции лучше перенести на завтра, зато короткие броски вам вполне по силам уже поздним вечером. В любой своей инициативе вы будете убедительны и сможете либо искусно повернуть ход событий в нужную вам сторону, либо извлечь из него свою пользу. В вас неплохо уживутся чувственный романтик и расчетливый прагматик.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Водолей

До наступления вечера Водолеям предстоит ловить момент удачи. Вполне возможно, что улов будет неплох, но не стоит огорчаться и в том случае, если он скромен: шанс наверстать упущенное позже еще будет. В конце дня желательно сменить тактику на более прагматичную и дальновидную. Если вы поддадитесь эмоциям или пустите дело на самотек, возрастет риск стать жертвой обстоятельств или чужого коварства.

Гороскоп на 23 февраля 2019 Рыбы

Независимо от планов и ожиданий, Рыбам сегодня лучше дождаться вечера. Дневные часы сулят мало успеха в любом направлении, кроме случайного экспромта с малопредсказуемым исходом. С приближением ночи появятся почти идеальные условия для реализации ваших желаний. Сложные действия лучше перенести на завтра, зато простые можно осуществить уже в конце дня. Например, отправить письмо или сделать звонок.