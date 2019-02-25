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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.02 - 03.03)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.02 - 03.03)
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С 25 февраля по 3 марта на небе будет царить убывающая Луна.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Овен

Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи! Карьера однозначно пойдет вверх. Звезды не рекомендуют пока совершать любые сделки с недвижимостью: могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга это идеальное время!

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Телец

Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в вопросах денег на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. В конце февраля вы можете почувствовать накатившую усталость, но уже в начале марта она сменится позитивным настроем.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Близнецы

Проведите ревизию своего гардероба. К тому же давно пора приобрести что-то, что обратит на вас внимание окружающих. Этот период может показаться скучным для вас, но вы сами можете его разнообразить. Поощряются любые поездки и встречи с друзьями. Они наполнят энергией.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Рак

Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звезды не советуют авиаперелеты в этот период. Некоторых Раков ждет смена рабочего места на более перспективное. Не держитесь за старое, попытайтесь открыть для себя новые границы.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Лев

От того, насколько вы будете уделять внимание мелочам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, которые находятся рядом. Среди них есть тот, кто неравнодушен к вам. Родственники могут подкинуть проблем со стороны. Что поделаешь? Придется решать!

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Дева

Единственное, что будет мешать вам в на этой неделе - ваша неорганизованность. Везде будете не успевать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь для души. К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у них непростой период.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Весы

Ваша педантичность может сыграть злую шутку. Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внимательно следите за питанием: набрать лишние кило сейчас проще простого. 2 и 3 марта ждите новостей. Скорее всего, они будут положительными и порадуют вас.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Скорпион

Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь идет о серьезной уборке в квартире. А вот о работе пока лучше забыть: все равно в офисе перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадекватно относиться к критике. Однако к некоторым замечаниям все же стоит прислушаться.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Стрелец

Вас замучают сомнения по поводу ранее принятых решений. Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ничего предпринять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: велик риск заболеть.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Козерог

Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к ним стремились и теперь со спокойной душой можете пожинать плоды. В финансовых вопросах вы будете чувствовать себя асом, однако это не убережет вас от непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше думать о себе и больше о других.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Водолей

Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-то начнут исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О личной жизни пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот своими рабочими планами лучше поделиться - желательно с начальством.

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года Рыбы

Контролировать свои эмоции вам сейчас не просто нужно, а очень нужно! Особенно держите себя в руках на рабочем месте. Романтические знакомства ждут вас в начале марта. Однако будьте аккуратны: не каждый избранник, оказавшийся на вашем пути, будет честен с вами.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.02 - 03.03.2019)

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