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Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.02 - 03.03.2019)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.02 - 03.03.2019)
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Меркурий прочно закрепился в созвездии Рыб, а значит, нас ждет неделя, неблагоприятная для денежных операций и финансовых авантюр.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Во вторник повысится риск принять неверное решение из-за аспекта Солнца к Плутону. Овнам важно не забыть, что текущая неделя во многом будет неблагоприятна для активных инициатив, поэтому пользу принесет осторожность. Рабочие дела, как и покупки, вызовут только нервотрепку. Чтобы работа не нагоняла скуку, желательно воспользоваться денежными аффирмациями.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Влияние Меркурия на этой неделе может спутать все карты. Астрологи предупреждают Тельцов — это не самый лучший момент для активного заработка, инициативы или смены работы. Любые попытки реализовать свои решения столкнутся с сильным сопротивлением, в особенности это актуально для понедельника. Более того, на этой неделе о себе дадут знать вирусные программы, так что каждое решение следует взвешивать.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Сатурн, который находится в Козероге и не участвует в аспектах с другими планетами, подарит Близнецам прилив сил, ясность мышления и удачу в финансовых делах. Пока энергетика этой планеты резонирует с энергетикой Близнецов, им следует использовать это время для осуществления своих денежных планов и замыслов. Благоприятны дела, связанные с торговлей, творчеством, вложениями в будущее. Ускорить процесс обогащения помогут коды богатства.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе Ракам стоит найти баланс между домом и работой, стараясь не смешивать две эти сферы в одну. Если это удастся, то неделя пройдет практически идеально и подарит перспективные возможности для заработка и укрепления своих позиций. Благодаря влиянию Юпитера интуиция Раков будет работать в нужном направлении, и им будет легко принимать заведомо верные решения.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам влияние Солнца в Знаке Рыбы преподнесет моменты удачи в денежном секторе. Деньги в ближайшие 7 дней могут прийти непредвиденно — в виде возврата забытого долга, выигрыша, премии или случайной находки. Опасным днем с точки зрения энергетики станет вторник. Что бы ни происходило в этот день, важно сохранять позитивный настрой и нацеленность на успех. В случае критической ситуации выйти победителем помогут денежные талисманы.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В понедельник из-за аспекта Меркурия к Венере ситуация на работе, в карьере или семье может вызвать сильные негативные эмоции, что застопорит успех. Астрологи сообщают, что это временно, и уже в среду все изменится к лучшему, так что Девам нет смысла менять что-то под воздействием аспекта. Желательно держать под рукой рекомендации о том, как успокоить нервы и снять стресс.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Переход Венеры в Водолея в пятницу многое расставит по своим местам. Начало весны принесет с собой вести издалека, что обязательно сослужит хорошую службу и промотивирует на реализацию планов. На этой неделе можно раздать часть долгов, выполнить рабочие обязанности, а также найти новые источники дохода или подумать о том, как превратить свое хобби в прибыльное дело. Для успехов в карьере и работе Весам может пригодиться симоронский ритуал.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Нахождение Марса в Тельце может подоткнуть Скорпионов к реализации ранее запланированных планов. Специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отдать предпочтение проверенным методам, не пытаясь искать обходные пути. Вся неделя с точки энергетики — кризисный период, когда в деловых и денежных вопросах недостает конкретики. К счастью, минимизировать риски и привлечь достаток получится путем созидательной визуализации.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Денежные трудности Стрельцов будут напрямую связаны с их настроением и мыслями. Не исключено, что воздействие аспекта Плутона и Солнца во вторник выбьет из привычного ритма жизни и прибавит проблем. Если в этот день Стрельцы почувствуют, что заблудились и не знают, куда двигаться дальше, то выправить ситуацию поможет медитативная практика «Лабиринт».

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Активность Урана с четверга по субботу приведет к опрометчивым решениям, а те, в свою очередь, к нестандартным проблемам с деньгами. Обернуть обстоятельства в свою сторону поможет исполнительность, организованность и последовательность. Козерогам рекомендуется всю неделю быть внимательнее к деталям и подсказкам Вселенной, чтобы создать задел для своих будущих успехов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Неделя благоприятна для денежных операций, особенно тех, которые связаны с помощью нуждающимся. Пятница — особенный день для Водолеев, обозначенный позитивным влиянием Венеры, переходящей в их Знак. Энергетический подъем поможет воспользоваться всеми представленными возможностями, а жизнерадостность — решить многие денежные проблемы. Астрологи рекомендуют не упускать удачный шанс применить энергетику периода для достижения желаемого.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на неделе с 25 февраля по 3 марта будут покровительствовать Солнце и Меркурий. Обе планеты обозначены прибыванием в созвездии Рыбы, что приведет этот Знак к материальным успехам. Но несмотря на позитивные новости, астрологи все же советуют быть осторожнее и остерегаться советов малознакомых людей — наблюдаются риски угодить в лапы мошенников или пострадать от клеветы.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.02 - 03.03)

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Февраль, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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