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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.03 - 10.03)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.03 - 10.03)
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С 4 и 5 марта - убывающая Луна, 6 марта - новолуние. Удача сейчас окажется на вашей стороне.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Овен

Благодаря планетам на вашу улицу придет праздник. Высока вероятность повышения в должности, карьерного роста, и все благодаря дружбе с влиятельными людьми. Большая удача - не теряйте этих связей.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Телец

За вашу работу вы получите не так много, сколько рассчитываете. Но отношение к вам в целом поменяется, станет более уважительным. Постепенно но вы набираете необходимые очки и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том же духе.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Близнецы

Вам все время придется останавливать и одергивать кого-то из не в меру распоясавшихся коллег. С одной стороны, конечно, нужно уметь держать себя в руках. Но с другой, иногда нужно выпускать пар, поэтому не принимайте все близко к сердцу.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Рак

Звезды говорят о сильном влиянии статуса вашего любимого человека на силу чувств, которые вы к нему испытываете. В вашем представлении сейчас любовь и бедность совершенно не сочетаются. Кто знает, возможно, в чем-то вы и правы?

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Лев

Вы полностью управляете тем, что с вами происходит, и контролируете каждый орган своего тела. В кои-то веки вы уверены в том, что с вами все в порядке. Отличное время, чтобы расслабиться - почитать интересные книги, выспаться.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Дева

Эмоции у окружающих вас людей накалятся, и обстановка обострится. Однако ваша тонкая интуиция позволит отличить, где нужно пропустить выпад мимо ушей, а где стоит смело ввязаться в бой.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Весы

Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся вами. И ценят, и любят, и уважают. А друзья семьи восхищаются вашим умением создавать гармонию в семье. Это ли не повод хотя бы на чуть-чуть примерить «корону» и повысить самооценку?

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Скорпион

Вы за словом в карман не полезете и укажете на место любому, кто посмеет проявлять недовольство вами или вашими близкими. Начало весны - хороший период для публичных выступлений и для отстаивания собственного мнения. Вас услышат.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Стрелец

Положение планет повысит вашу энергию и хватку в зарабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так активны, что сами себя удивите. Никому даже в голову не придет не дать вам то, что по праву причитается. Отлично - готовьте запасы.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Козерог

Наступает ваше время, и все вокруг играет яркими красками. На работе всё будет ладиться. Близкие, скорее всего, объединят усилия и преподнесут вам по-настоящему королевский подарок, о котором вы даже и не мечтали.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Водолей

Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько обдумать, что происходит в вашей жизни. От решения, которое вы готовитесь сейчас принять, зависит многое в жизни тех людей, которые вас сильно любят. Помните об этом и не торопитесь.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года Рыбы

В своем окружении вы будете очень популярным человеком, поэтому вас будут приглашать на праздничные мероприятия, вам это точно запомнится. Скорее всего, поднять бокалы придется в компании разных друзей: сегодня здесь - завтра там. Готовьтесь к веселью!

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.03 - 10.03.2019)

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