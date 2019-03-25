Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.03 - 31.03.2019)

Конец марта подарит возможность обратить на свою сторону финансовую удачу.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе представители Овна смогут правильно расставить приоритеты и верно спланировать свой бюджет. Экономия в первых числах недели подарит возможность к выходным порадовать себя приятными покупками. Речь идет не только о новой куртке или посуде, это может быть даже квартира или машина. Крупные покупки обязательно поднимут настроение и статус, но не стоит забывать и о себе. Трудоголизм может всерьез подорвать здоровье.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам быть осторожнее при трате денег. Ретроградный до четверга Меркурий — не лучшее время для покупок, совершенных под влиянием эмоций. С 25 по 29 марта стоит планировать шопинг, ходить в магазины строго со списком, ну а все бутики красивого, но второстепенного товара обходить стороной. В противном случае неделя окажется переломной. Не исключено, что Тельцам придется пережить финансовый кризис; к счастью, он не продлится долго, но все равно доставит массу неудобств.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам специалисты сайта dailyhoro.ru советуют подождать до четверга — когда Меркурий вернется к прямому движению, финансовое положение постепенно начнет улучшаться. К выходным можно будет позволить себе долгожданные покупки, а до выходных придется заниматься рутинными обязательствами. Дело в том, что негативное влияние покровителя может усилить рассеянность, доверчивость и даже спровоцировать инертность, поэтому желательно держаться знакомых берегов и не рисковать зря. Чтобы денежные трудности не застали врасплох, рекомендуется сделать приманку для денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Неделя отлично подходит для разных деловых встреч и активной работы над текущими проектами. Планировать новое пока не стоит, лучше дождаться, когда энергетика звезд стабилизируется. Что касается денег, так о них вообще не стоит говорить, особенно с посторонними — это может привести к необдуманным тратам, убыткам, конфликтам, обману. Любые денежные авантюры в лучшем случае могут выбить из колеи, в худшем — закончиться потерей всех сбережений. Рискнуть деньгами можно только в выходные дни.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Для Львов на этой неделе самое главное — избегать конфликтов на почве денег и не раздражаться, если накоплений на что-то не хватает. Тогда неделя доставит только приятные моменты. В целом же, лучше заниматься сбором информации или оттачиванием профессиональных навыков и пока отложить покорение карьерных вершин. Однако, если Львы почувствуют, что финансовая перспектива у них в руках, то не стоит упускать свой шанс разбогатеть.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Любые финансовые операции будут удачными, если Девы начнут неделю с правильного посыла к Вселенной. Им, как и многим другим, не стоит забывать, что период ознаменован ретро-Меркурием, а значит, риски потерять часть сбережений усилятся в несколько раз. Астрологи советуют усилить свою энергетику и быть осторожнее. Не стоит брать деньги в долг ( по крайне мере до пятницы — точно) и оформлять микрозаймы. Все, что потребуется от Дев — это терпение и благоразумие. В конце недели или в начале следующей могут появиться более подходящие варианты или неожиданные поступления.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Венера во вторник войдет в Знак Рыбы, где окрепнет. Это указывает на то, что из всех сфер жизни наибольшего внимания потребуют финансовая и любовная. Ожидается небольшой финансовый поток. Кошелек Весов постоянно будет пополняться деньгами, если они не будут участвовать в сомнительных сделках или азартных играх. Если давно планируется крупное приобретение, отпуск или поездка, то стоит сделать свой выбор в пользу умеренной экономии. Астрологи советуют вести учет расходов, не брать и не давать денег в долг, не идти на поводу у эмоций при операциях с деньгами и избегать всяческих рисков, тогда уже у концу недели можно увидеть значительный приток денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Дела на этой неделе будут идти медленнее, чем Скорпионам бы хотелось — ничего не поделать, у руля ретроградный Меркурий. Астрологи рекомендуют принять это как данность и не тратить свои нервы лишний раз. Куда лучше расслабиться и занять освободившиеся время приятными делами, путь и не самыми серьезными, но точно для души. Неделя отлично подойдет для профессионального роста, обучения. Раскрыв свои лучшие качества и таланты, удастся отвлечься от финансовых проблем и, быть может, заработать себе пару-тройку приятных бонусов.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Позитивное мышление и легкое отношение к деньгам поможет Стрельцам пережить сложный период, обусловленный ретро-Меркурием, без особого ущерба для нервной системы и кошелька. Не желательно разбрасываться деньгами, до пятницы лучше вовсе сократить расходы и отменить крупные денежные переводы. К просьбам о материальной поддержке важно отнестись с вниманием. Не стоит оказывать помощь тем людям, с которыми мало общаетесь или которым не доверяете.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В четверг Меркурий вернется к прямому движению. До этого момента необходимо быть осторожнее с деньгами и по возможности не совершать крупных сделок. Спланированный бюджет поможет избежать непредвиденных расходов. Период с 25 по 28 марта повышает риски необдуманных и непредвиденных трат, которые Козерогам сейчас ни к чему. Конец недели подарит Козерогам шанс улучшить свое финансовое положение посредством встречной активности. Удача будет сопутствовать в коммерческой деятельности.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

В начале недели Венера покинет Знак Водолея, но забот от этого не убавится, а вот сил и желания что-либо делать станет значительно меньше. Небесная ситуация складывается совсем не в пользу Водолеев, так что нужно просто переждать это время и заниматься достижением успеха по чуть-чуть, но регулярно и настойчиво. В сложных моментах желательно вспомнить об аффирмациях на деньги и успех и подкреплять свои намерения позитивом. В остальном же, резких финансовых убытков не ожидается, главное — не терять мотивацию.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыб ждет не лучшая неделя, чтобы демонстрировать широту своей души и содержимое кошелька. Закатывать вечеринку, отсылать деньги в долг дальнему родственнику, покупать приятные, но дорогостоящие вещи и просто сорить деньгами — опасно. Это может дорого обойтись. В период сложного положения Меркурия лучше считать деньги и не бояться прослыть прагматичным человеком — предусмотрительность и экономия в такое двойственное время — это нормально, и пойдет только на пользу.