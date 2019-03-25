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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С 25 по 31 марта - убывающая Луна. В это время не рекомендуется начинать новое.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Овен

Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас время для проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно находитесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет вас сама в скором времени.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Телец

В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно время, чтобы проверить отношения. Некоторые представители знака будут страдать в любовном треугольнике. Чем раньше вы определитесь, тем лучше! От любых ссор сейчас постарайтесь воздержаться.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Близнецы

Закончив старые отношения, не торопитесь начинать новые. Вам нужен отдых. Близнецам, которые давно счастливы в любви, рекомендуется как можно больше времени сейчас уделять второй половине. Так вы не пропустите изменения в любимом человеке.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Рак

Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все тайное обязательно станет явным! Лучше попытайтесь спасти существующие отношения: это возможно. Если чем-то недовольны, говорите партнеру об этом напрямую. Прочесть ваши мысли он, увы, не сумеет.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Лев

Выяснения отношений в данный период будет не избежать. Постарайтесь пройти через это с минимальными потерями. Некоторым Львам сейчас лучше отдохнуть от партнера: предложите ему этот вариант. Выходные, проведите с любимыми!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Дева

Главное правило для вас сейчас: если уже сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не ищите в нем недостатки. Во второй половине недели вас могут ожидать разочарования. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас в другом месте?

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Весы

Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть может, среди них есть ваша будущая судьба? Одиноким Весам рекомендуется чаще бывать в компаниях и общественных местах. А замужним - быть терпеливее в браке. Помните: от вашей мудрости многое зависит.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Скорпион

Чтобы встретить суженого, вам придется пересмотреть собственные взгляды. Будьте аккуратны в выборе партнера, соглашаться на первого встречного точно не стоит: велик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Стрелец

Почему бы вам не отправиться в романтическое путешествие со второй половиной? Стройте планы! В паре постарайтесь передать бразды правления в руки мужчины. В качестве бонуса от нового распределения ролей вам обеспечены цветы, подарки и обожание.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Козерог

Не верили в любовь с первого взгляда? Но именно она может случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть обеспечены! Козерогам, уже состоящим в браке, звезды советуют как можно больше времени проводить с семьей. Это поможет укрепить союз.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Водолей

Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, придется проявить терпимость к недостаткам возлюбленного. Для начала нового романа научитесь впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не пугайтесь нахлынувших чувств.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Рыбы

Времени и сил на любовные отношения вам будет не хватать. Как итог - недовольство второй половины. Одинокие Рыбы вряд ли могут рассчитывать на судьбоносные встречи, но присматриваться к окружающим стоит! В данный период нежелательно заключать брак.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.03 - 31.03.2019)

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