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Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.04 - 07.04.2019)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.04 - 07.04.2019)
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Апрель с первых дней обрадует нас не только теплой погодой, но и новыми возможностями - преграды и трудности растворятся, приостановленные процессы сдвинутся с места, а в финансовые дела вернется удача.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе для Овнов настанет момент активных действий. Астрологи советуют попробовать себя в чем-то новом и постараться кардинально изменить жизнь. Для этого не обязательно менять работу — достаточно поменять свои мысли и отношение к деньгам. Упорством и целеустремленностью наградит Солнце. Однако не стоит хвататься сразу за несколько дел, Овнам рекомендуется проявить осторожность в выбранном направлении.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В начале апреля можно найти путь к успеху Тельцам поможет усиленный, но ретроградный Сатурн. К счастью, нахождение покровителя в Знаке Козерога сделает его сильным и очень позитивным для представителей Тельца. Актуализация Сатурна придаст сил, твердости, ответственности и решительности. Астрологи сообщают, что в период с 1 по 7 апреля деньги будут прямо пропорциональны упорному труду и встречной активности. Если целью Тельцов является материальное процветание, то звезды советуют им не сидеть без дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Активной планетой для Близнецов станет Меркурий, ослабленный в Рыбах. На этой неделе нестабильное влияние планеты предполагает лишь одно — нужно избегать денежных авантюр и верить только проверенным источникам. Беспокойная энергетика Меркурия по инерции может толкать назад, но не стоит отвечать на провокации. В апреле Близнецам крайне нежелательно менять правила игры и отступать от выбранного пути, иначе события в профессиональной сфере будут развиваться неоднозначно.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Актуализация Венеры не оставит Раков в стороне и напустит тумана. Главной проблемой на этой неделе станет нетерпеливость и излишняя эмоциональность в делах. Астрологи советуют удерживать внимание на своей работе и доводить начатое до конца. Отлично, если Раки возьмут работу на дом или посетят тренинг по управлению деньгами. Денежные аффирмации придутся как раз кстати. Они помогут вытеснить лишнее из головы и сфокусироваться на главном.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В финансовой сфере Львов будет направлять усиленное Солнце. Солнечная энергетика имеет созидательное начало, поэтому представителей этого Знака обязательно посетит удача в один из 7 дней. В денежных вопросах предстоит найти новые пути заработка. Для этого астрологи советуют Львам оценить себя, понять, чем они лучше других, в чем их сила и каковы слабости. Если получится разобраться в себе, это облегчит жизнь и поможет найти выгодное дело.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам нужно понять, что у низкого дохода есть неочевидные причины. Всему виной вирусы сознания, которые заставляют чувствовать себя неуверенно. В начале апреля астрологи советуют со всей серьезностью подойти к решению внутренних проблем и заняться удалением негативных установок. В противном случае нестабильное влияние Меркурия только усилит их, что станет причиной крупных денежных убытков.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Венера усилена в Рыбах, и к этому стоит отнестись серьезно: благодаря удачному расположению покровителя Весам удастся значительно улучшить свое материальное положение. Можно искать дополнительный заработок, новую работу, наводить порядок в делах и бумагах. Весам, которые хотят получить дополнительные деньги, следует обновить свои контакты или закончить начатое профессиональное обучение — лучшего момента для этого в 2019 году больше не будет.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В начале апреля Марс в Близнецах выйдет на первый план. К счастью, его влияние пойдет Скорпионам на пользу, так как умеренная энергетика покровителя поможет разобраться со многими финансовыми проблемами. Однако специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не ждать, что проблемы решатся сами собой — это болезни энергетического плана, которые нужно лечить.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Шансы на успех будут расти с повышением энергетики. Стрельцам не стоит полагаться на волю случая, вооружившись только позитивным влиянием Солнца — это не увенчается успехом. Несмотря на то, что денежная удача будет на их стороне, проблемы никто не отменял. Астрологи сообщают, что мощная энергетика Солнца потребует от Стрельцов смен правил игры и перестройки фокуса внимания. Рекомендуется избрать для себя новый тип активности и провести инвентаризацию целей.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Апрель начнется с влияния ретроградного Сатурна, а значит, разбогатеть на этой неделе пока трудно. Активности покровителя хватит разве что на мотивацию, а достигать поставленных целей придется своими силами. По этой причине астрологи советуют Козерогам разобраться с планами и сосредоточиться на теме налогов, кредитов, банковских счетов и коммунальных платежей. Если их получится погасить, то у представителей Знака не будет проблем с деньгами в ближайшие два месяца.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Всю неделю Водолеи будут скрываться от энергетических атак. На повестке — агрессивное влияние Солнца, окрепшего в Овне. Астрологи советуют искать союзников, партнеров, напарников, соучредителей — всех, кто может помочь, в том числе и материально. Синергия такого союза поможет Водолеям реализовать планы любой сложности. Главное — не пытаться разобраться с проблемами финансового плана в одиночку.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

С приходом апреля Рыбы с каждым днем будут видеть все четче свои будущие перспективы. Влияние Венеры и Юпитера на этой неделе откроет окно возможностей. И хотя для активного движения вперед время еще не пришло, уже к середине недели Рыбы ощутят, как они близки к осуществлению задуманного. Астрологи советуют продолжать укреплять свои карьерные амбиции и анализировать информацию, чтобы определить зоны роста дохода.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.04 - 07.04)

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