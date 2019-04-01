Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.04 - 07.04)

Не рекомендуется делать дорогие покупки, начинать бизнес, подписывать важные документы, заключать договоры, менять место работы, давать и брать деньги в долг.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Овен

Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной грусти, причиной которой станет разочарование в людях. И вот парадокс - именно люди помогут выкарабкаться. Правда, этими людьми уже окажутся близкие друзья и любимые родственники.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Телец

Благодаря положению планет вы ощутите, что все в этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут искать возможности увеличить доход. Отличный расклад - все должно получиться! единственный совет: четко следуйте составленному плану.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Близнецы

Звезды сделают вас в этот период еще более разговорчивым и общительным человеком. Используйте это во благо - как можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Рак

В данный период вас всерьез напугает перспектива долговой ямы. Возможно, до вас добрался кто-то из активных банковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить, и вы с облегчением продолжите заниматься привычными делами.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Лев

Любые выяснения отношений с деловыми и личными партнерами не заставят вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете так убедительны, что буквально вынудите всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер ораторского искусства!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Дева

Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и энергии, которыми вы будете с радостью делиться с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет все болезни и недомогания.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Весы

Положение планет на этой неделе смягчат вашу гордыню. Вряд ли вы будете искать нового любимого человека, но с имеющимися поклонниками (или, например, в стабильных отношениях) все станет гораздо лучше и гармоничнее.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Скорпион

Домашние Скорпионы уже давно привыкли к тому, что они всегда и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это время вас увлечет идея глобального ремонта, перестановки или приобретения новой мебели, никто не выскажется против.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Стрелец

Поездки и командировки сейчас не очень желательны, однако, если вы вынуждены поехать в рамках важной работы, ничего не опасайтесь - все окажется не так плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге поездка может принести удачу.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Козерог

В данный период вы очень чувствительны ко всем финансовым аспектам. У вас появится острый нюх на деньги и способность их зарабатывать.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Водолей

Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи и может подорвать ваш боевой дух. В это время вы будете сильнее, чем когда-либо, склонны к мнительности и тревожности. Постарайтесь не поддаваться унынию и не сомневаться в собственных силах.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года Рыбы

Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, что вы ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом для вас станет то, что кто-то из них давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.