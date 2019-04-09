Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019 года, предусматривает удачный день для занятий ответственными делами, ведь шансы допустить ошибку мизерные.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Овен

Благоприятны дальние поездки, отдых на море, курс лечения в санатории. Не ограничивайтесь командировками и вынужденными поездками: очень важно для вас провести отпуск в путешествии. Можно отправиться в паломничество, на курорт или просто купить экскурсионный тур. Главное - вырваться из привычных рамок.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Телец

Этот день благоприятен для начала планового ремонта дома и офиса. От комфортности офиса может зависеть течение дел. Вряд ли реорганизация дел Тельцов обойдется без расходов. Обратите внимание на свой офис. Возможно, в нем что-то стоит усовершенствовать.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Близнецы

День благоприятствует семейным отношениям. Близнецы могут почувствовать себя нужными, востребованными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Рак

Ваш оптимизм станет «пропуском» в любое место. С таким настроением можно отправляться хоть за тридевять земель. И где бы вы ни оказались, везде будете желанным гостем. Бурлящие эмоции требуют выхода, и вам нужно «выпустить пар» в большой компании; дома вам будет тесно.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Лев

Единственное, что может заставить вас поволноваться, это состояние здоровья. Разумеется, при необходимости следует обращаться к докторам, но помимо этого крайне эффективным может оказаться лечение народными средствами, методами биоэнергетики.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Дева

Сегодня многие представители этого знака могут слишком сильно привязаться к своим избранникам, что, к сожалению, доставит, больше страданий, чем радости. Контролируйте свое поведение и эмоции!

Гороскоп на 9 апреля 2019 Весы

В финансовом плане этот день для вас сложится вполне благоприятно. Удача ждет Весов в коммерческих, торговых начинаниях; творческие люди - писатели, журналисты, художники, музыканты - могут рассчитывать на существенные гонорары. Не возбраняется сочетать отдых с работой.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Скорпион

Этот день удачен для старта политической карьеры Скорпионов, проведения рекламной кампании. Звезды благоприятствуют Скорпионам-меценатам, начинающим политическим деятелям. Если же вы сами плели против кого-то интриги, то поторопитесь отказаться от этих замыслов и оставьте объект своего внимания в покое, иначе вся мощь правосудия (не только земного, но и небесного) обрушится на вас.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Стрелец

День во многом пройдет в хлопотах дома и на работе. У многих усилятся интеллектуальные и предпринимательские способности. Хорошо пойдут дела, связанные с учебой. Предстоит решить множество вопросов, а немного отдохнуть и расслабиться не удастся. Романтические знакомства, которые произойдут в это время, будут отличаться бурным проявлением чувств.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Козерог

Вероятно, что родные и близкие, друзья и коллеги, привыкшие всегда и во всем обращаться к вам за содействием, за моральной и деловой поддержкой, обнаружив, что вы больны или не в настроении, попросту испугаются. Они поймут, как много вы для них значите, и со всех ног бросятся окружать вас вниманием и заботой, решать ваши проблемы и всячески поднимать вам настроение. Помните, как мы уже говорили, главная ваша задача - научиться принимать помощь.

Гороскоп на 9 апреля 2019 Водолей

Вероятно, вы сегодня почувствуете настоятельную потребность побыть наедине с собой и дадите это понять окружающим. В этот день звезды советуют Водолеям, что им стоит чуточку сбавить обороты, отрешиться от карьерных забот, слегка сузить круг общения, разобраться в себе.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Вероятно, что сегодня отношения с родственниками и членами семьи упрочатся, их успехи порадуют вас. Если у вас имеются враги, недоброжелатели, которые мешали вам жить, можете успокоиться - в ближайшее время они вам не навредят.