Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака

Сегодня бессмысленно искать провинившихся: хотите, чтобы все было сделано на высшем уровне - сделайте это сами.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Овен

Положение планет одарит Овнов созидательной энергией. Благоприятна разработка фундаментальных проектов. Можно закладывать фундамент дома, новых дел, больших долговечных проектов. Необходимо ко всему относиться серьезно.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Телец

День символизирует мудрость, душевную щедрость, любые знания сегодня легко усваиваются. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства, контакты. Решайте проблемы взаимоотношений, не добивайтесь выгоды лишь для себя.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Близнецы

Мир несовершенен. Увы! В нем есть недостойные люди, угрожающие вашему благополучию. Проявите бдительность и предусмотрительность, не ссорьтесь с одним из своих старых друзей - для этого нет серьезных оснований. Не начинайте грандиозных дел, вначале оглядитесь.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Рак

Сегодня звезды пошлют временное облегчение, ситуация снова выглядит оптимистично. Вы полны желаний, планов и надежд. Не заводите случайных знакомств, не доверяйтесь малознакомым людям.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Лев

В этот день крупные приобретения вызовут большие финансовые затраты, а в перспективе окажутся неудачными и надолго выведут вас из равновесия. Стоит задуматься и взвесить, что важнее.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Дева

Тенденции этого дня способствуют стабилизации материального положения Дев и даже увеличения доходов. Если финансовых средств окажется недостаточно, смело берите взаймы. Сейчас это благоприятно. Самое важное - сохранить целеустремленность, но при этом не горячиться.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Весы

Тенденции этого дня придадут вам психологическую настроенность на достижение цели одним рывком, волевым импульсом. Можно смело пускаться в вояжи и турне, лучше всего за рубеж. Однако как в родном городе, так и вдали от него следует проявлять разумную осторожность и не совершать поздних прогулок по безлюдным улицам и паркам.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Скорпион

Скорпионам этот день гороскоп на сегодня советует провести в кругу семьи. Если позволяет погода - выберетесь на природу. Финансовыми и деловыми вопросами заниматься не стоит. Крупные приобретения отложите - есть вероятность купить некачественную вещь.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Стрелец

К сожалению опасное время для здоровья. Вероятен травматизм. Ни в коем случае никаких поездок! В это время даже маленьким выездам сопутствует опасность. Дела, связанные с домом и дачей, лучше отложить, так как вас ждет разочарование.

Гороскоп на 10 апреля 2019 Козерог

День символизирует переход в новое духовное состояние, перемены. Козерогам будет трудно выбрать определенную линию поведения, которая бы не допустила негативного развития событий. Решайте сложные вопросы исходя из конкретной ситуации. В любом случае будьте бдительны, «держите руку на пульсе».

Гороскоп на 10 апреля 2019 Водолей

Стремления многих Водолеев к самостоятельности скорее всего увенчаются успехом. Однако не все в их личной жизни будет складываться столь уж безоблачно. Планируя перемены в своей жизни, не забудьте отложить какую-то сумму (какую именно, решать вам) на медицинские расходы.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Одинокие представители и представительницы этого знака склонны сегодня заводить связи, любовные романы не для того, чтобы окунуться в «половодье чувств», а чтобы создать наконец семью. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы переехать к любимому или к любимой, завести общее хозяйство, словом, зажить своим домом.