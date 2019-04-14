Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.
В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, люди, которые ценят вас и уважают. Если будете упорно работать, то оправдаете заботу и участие близких и коллег в вашей судьбе.
Путешествие, отдых на природе, новые знакомства и впечатления - все это благоприятно повлияет на ваше эмоциональное состояние. Не забывайте об утренней гимнастике и контрастном душе, они помогут вам сохранить бодрость и хорошее настроение.
День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Работа принесет выгодные контракты и интересные предложения. В вашем доме могут появиться новые люди, а также возможно прибавление в семействе. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.
Возможны конфликты, крупные аварии и активизация криминальных слоев общества. Львы могут оказаться пострадавшей стороной. Ваша беда - излишняя доверчивость и несобранность. К таким людям звезды сегодня беспощадны, так что остерегайтесь неприятностей.
Во второй половине дня возрастут амбиции многих Дев. В партнерстве вероятны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Если вы сегодня хотите достичь в чем-то успеха, то не стоит раскрывать свои истинные намерения и поддаваться на провокации.
Вероятны реорганизация на работе, конфликты. Весы могут проявлять излишнее рвение и захотят сразу же добиться результата. Во избежание серьезных проблем и финансовых потерь вам необходимо более серьезно относиться к своим обязанностям и не ждать сиюминутного результата.
Несмотря на нестабильность, сегодня многим Скорпионам удастся достичь новых высот в карьере, улучшить отношения с близкими людьми и с друзьями и даже укрепить свое материальное положение. Благодаря своим способностям и трудолюбию можно достичь многого. Но дорога к успеху иногда бывает длинной, и вы должны осознать это.
Первая половина дня неблагоприятна для бизнеса, а во второй половине вероятны трудности в семейных и профессиональных отношениях из-за желания Стрельцов переложить свои заботы на чужие плечи. В погоне за удачей не забывайте о своих ежедневных обязанностях и ответственности перед людьми. Вы должны взять паузу, подумать и осмотреться вокруг.
Коммуникабельность Козерогов переменчива. Может быть много нестыковок, опозданий и обманутых ожиданий. Необходимо внимательно относиться к своим делам, встречам и общениям.
Перегрузки и нерациональное использование своих сил могут стать причиной стрессов и заболеваний. Избыток активности и впечатлений может негативно влиять на сон. В это время рекомендуются расслабляющие ванны на ночь и массаж спины.
Не исключено, что старые партнеры, интриги завистников и соперников будут тормозить начало новых проектов. Следует еще раз пересмотреть свои планы и замыслы.