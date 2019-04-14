Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Китай и США близки к финальной части переговоров по торговому соглашению
Китай и США близки к финальной части переговоров по торговому соглашению
В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день всем знакам зодиака рекомендовано все спорные вопросы решать мирным путем, не опускаясь до скандала.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Овен

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Телец

В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, люди, которые ценят вас и уважают. Если будете упорно работать, то оправдаете заботу и участие близких и коллег в вашей судьбе.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Близнецы

Путешествие, отдых на природе, новые знакомства и впечатления - все это благоприятно повлияет на ваше эмоциональное состояние. Не забывайте об утренней гимнастике и контрастном душе, они помогут вам сохранить бодрость и хорошее настроение.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Рак

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Работа принесет выгодные контракты и интересные предложения. В вашем доме могут появиться новые люди, а также возможно прибавление в семействе. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Лев

Возможны конфликты, крупные аварии и активизация криминальных слоев общества. Львы могут оказаться пострадавшей стороной. Ваша беда - излишняя доверчивость и несобранность. К таким людям звезды сегодня беспощадны, так что остерегайтесь неприятностей.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Дева

Во второй половине дня возрастут амбиции многих Дев. В партнерстве вероятны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Если вы сегодня хотите достичь в чем-то успеха, то не стоит раскрывать свои истинные намерения и поддаваться на провокации.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Весы

Вероятны реорганизация на работе, конфликты. Весы могут проявлять излишнее рвение и захотят сразу же добиться результата. Во избежание серьезных проблем и финансовых потерь вам необходимо более серьезно относиться к своим обязанностям и не ждать сиюминутного результата.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Скорпион

Несмотря на нестабильность, сегодня многим Скорпионам удастся достичь новых высот в карьере, улучшить отношения с близкими людьми и с друзьями и даже укрепить свое материальное положение. Благодаря своим способностям и трудолюбию можно достичь многого. Но дорога к успеху иногда бывает длинной, и вы должны осознать это.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Стрелец

Первая половина дня неблагоприятна для бизнеса, а во второй половине вероятны трудности в семейных и профессиональных отношениях из-за желания Стрельцов переложить свои заботы на чужие плечи. В погоне за удачей не забывайте о своих ежедневных обязанностях и ответственности перед людьми. Вы должны взять паузу, подумать и осмотреться вокруг.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Козерог

Коммуникабельность Козерогов переменчива. Может быть много нестыковок, опозданий и обманутых ожиданий. Необходимо внимательно относиться к своим делам, встречам и общениям.

Гороскоп на 14 апреля 2019 Водолей

Перегрузки и нерациональное использование своих сил могут стать причиной стрессов и заболеваний. Избыток активности и впечатлений может негативно влиять на сон. В это время рекомендуются расслабляющие ванны на ночь и массаж спины.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Не исключено, что старые партнеры, интриги завистников и соперников будут тормозить начало новых проектов. Следует еще раз пересмотреть свои планы и замыслы.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (08.04 - 14.04.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.04 - 14.04)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 14 апреля, 14 апреля, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дефицит витамина B12: основные симптомы
02 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
03 Спикер штаба Зеленского о "Минске": Никто не может предложить другой альтернативы
04 Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
05 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
Боевика &quot;ЛНР&quot; приговорили к 8 годам заключения
Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения
Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики
Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь