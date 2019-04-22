Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.04 - 28.04.2019)

Грядущая неделя будет положительной в большинстве аспектов. Это прекрасное время для того, чтобы менять жизнь, прощаться с негативом, выбираться из черной полосы.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам стоит научиться понимать знаки Вселенной. Дело в том, что в жизни этих людей будет много странных и необычных моментов, которые могут заставить их идти по иному пути. Астрологи настоятельно рекомендуют не раскрывать никому своих карт — не говорить о задуманном и не делиться намерениями. Это тот самый период времени, когда Овнам нужна максимальная самостоятельность.

У людей этого Огненного Знака Зодиака легче будет протекать процесс адаптации к новым условиям. Можно менять работу, отправляться в дальние путешествия, знакомиться с новыми людьми. Главное — чтобы поступки не были опрометчивыми. У всего должна быть своя цель, свои правила. Навязчивое мнение окружающих лучше не воспринимать всерьез.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам придется всю неделю бороться с сентиментальностью. Люди этого Знака могут увязнуть в прошлом, в мыслях, связанных с чем-то неприятным. Притягивать желаемое можно лишь силой позитивного мышления, так что нужно бороться с негативом любыми методами. Поможет своевременный отдых, общение с близкими и развлечения.

Во многих ситуациях придется проявить сдержанность, особенно с 24 по 26 апреля, когда энергетика планет будет негативной. В эти дни Тельцов могут захлестнуть такие чувства, как злость, апатия, ревность. Не нужно давать хода всему этому. Придется держать себя в руках в эти три дня. Все основные дела и проблемы лучше постараться решить в понедельник, пока планеты будут очень активными. Не желательно оставлять что-то на конец недели.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам нужно защитить себя от чужой негативной энергии. Для этого рекомендуется чаще общаться с приятными людьми, не встревать в конфликты и полемику. Это будет самая стабильная и спокойная неделя из всех возможных. Звезды не только станут неизменно нейтральными, но и лишатся всякой динамики. Близнецам не нужно браться за всё сразу — лучше выполнять задачи по очереди, постепенно.

На этой неделе каждый день будет по своей энергетике идентичен предыдущему. Это значит, что настало время самостоятельно себя веселить и развлекать. Внезапного появления воодушевления или вороха дурных мыслей не предвидится — лучше всего будет выполняться простая, но важная работа.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков негативной окажется середина недели, а ее начало и выходные будут стабильными и благоприятными. В среду, четверг и пятницу астрологи советуют Ракам любыми доступными способами уходить от уныния, апатии и негативных мыслей. Для этого существует три эффективных метода.

Еще Ракам необходимо будет научиться говорить «нет». Сейчас нет времени на помощь окружающим, есть только возможность воплотить в жизнь свои собственные мечты. Впадать в крайности тоже нельзя — тотальный эгоизм не станет выходом и решением проблем. Нужно помогать тем, кто просит, но не превращать всё в жертву и отказ от своих планов.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Начинается благоприятное время для тех Львов, которые хотят начать новую жизнь. 22, 23 и 25 числа сделать это проще всего. Нужно пытаться перевернуть этот мир с ног на голову, лишь бы забрать своё. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить о десяти действиях, которые приведут Львов к счастью. Не стоит впадать в крайности — это главное условие стабильного движения.

Эта неделя отметится ростом любовной удачи. Львам удастся найти свою вторую половинку. Семейным представителям этого Знака нужно будет устроить небольшой праздник для близких. Можно дарить подарки и проводить время с детьми, любимым человеком, родителями. На работе же главное — делать всё без спешки, чтобы ненароком не испортить свои труды.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам нужно сосредоточиться на новых знаниях. Астрологи советуют им оставаться вовлеченными во всё, что только можно. Этим людям удастся завершить все важные задачи и заняться теми делами, которые потребуют максимальной сосредоточенности. Учитывая, что планеты будут очень спокойными, у Дев может начаться период весенней грусти. Поднять настроение помогут пять действенных способов.

Девам не стоит углубляться в самоанализ, заниматься самокопанием. На критику со стороны окружающих тоже лучше смотреть как можно проще. Несмотря на то что неделя будет крайне стабильной в плане энергетики, лучше на всякий случай иметь пути отхода в любой ситуации, продумывая свои действия на несколько шагов вперед.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов могут измениться жизненные принципы, взгляды на мир и на людей, на события. Это очень яркий период времени для этих людей, которые живут в основном чувствами, а не логикой. Могут случаться легкие перепады настроения, но это не страшно. Фатальных событий, которые обратить вспять нельзя, не предвидится, но лучше не рисковать лишний раз, чтобы не разочаровываться в себе и в людях.

Заговоры на удачу помогут пережить неприятные моменты этой недели, а также преодолеть препятствия на своем пути без больших затрат энергии. В любви придется занять оборонительные позиции, поскольку близкие люди могут стать более требовательными к Весам. Людям этого Знака нужно поддерживать в себе боевой дух и энтузиазм, чтобы не погрязнуть в рутине.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам следует избавиться от злости и обид. Пять эффективных способов помогут им это сделать в самые короткие сроки. 25 апреля — пик позитива. В этот день представителям этого Знака Зодиака звезды помогут повысить боевой дух, который им очень сильно понадобится в делах, в любви и других сферах.

На этой неделе можно тратить деньги на обустройство дома, на покупку мебели, стройматериалов, на начало ремонта или переезд. Если у Скорпионов родятся какие-то грандиозные планы на эти семь дней, то ими лучше не делиться с ни с кем посторонним. Панацеей от возможных проблем и неурядиц будет предусмотрительность и стремление к самодостаточности.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи советуют ступить на путь созидательных действий. Нужно помогать близким и друзьям, делать добрые дела. На этой неделе всё будет относительно спокойно, но в Стрельцах может пробудиться стремление к ревности. Справиться с данным чувством помогут специальные заговоры.

Нужно почаще переходить от слов к действиям, не обманывая никого и не давая пустых обещаний. Во многих финансовых и рабочих делах потребуется больше хладнокровия, чем обычно. Это обусловлено тем, что планеты могут провоцировать появление неуверенности. В любви же безраздельно будет править стремление к совместным делам. Может появиться ностальгия, которая повлечет воспоминания о прошлом.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Позитивное настроение звезд поможет активировать финансовые потоки. Козерогам можно будет совершать покупки, подписывать важные документы, оформлять кредиты. Разумеется, осторожность потребуется, но звезды будут на стороне Козерогов, поэтому им удастся справиться с любыми проблемами на своем пути. Решать дилеммы станет проще в понедельник и вторник, когда планеты будут очень активными.

В непростых ситуациях понадобится невозмутимость. Спокойствие нейтрализует сомнения, страхи и негатив. Станет проще идти на примирение с коллегами, друзьями и родственниками.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Никому не стоит рассказывать о своих планах на эту неделю. Также рекомендуется опасаться энергетических вампиров, врагов и всех, кто заставляет идти по неверному пути. Излишества до добра не доведут, и к тотальному одиночеству стремиться тоже не стоит. В общении с людьми понадобится больше искренности и поиск золотой середины.

Дома должен быть порядок, чтобы позитивные энергетические волны могли циркулировать свободнее. Амурная сфера уйдет на второй план, но не стоит забывать о романтике и поисках второй половинки. В любви и межличностных отношениях стоит опасаться стереотипного мышления.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб может появиться много завистников и недоброжелателей за эту неделю. Пять лучших оберегов помогут справиться с давлением окружающих. Лучше сохранить напористость и желание двигаться вперед. Не нужно бояться проблем, потому что астрологи утверждают, что их может быть больше в случае бездействия и трусости. Нужно почаще прислушиваться к интуиции, но про логику тоже не забывать.

Ревность и зависть могут сделать так, что на горизонте появятся новые проблемы. Расчетливость и хитрость в такие периоды лишними не будут. В некоторых случаях лекарством от проблем станет скромность. У Рыб есть возможность полюбить себя и свою жизнь еще больше — для этого нужно расслабиться и забыть об обидах.