Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.04 - 05.05.2019)

На этой неделе начинается последний месяц весны. Это сулит нам некоторые изменения в настроении.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам звезды сулят большую удачу в амурных делах и любовных приключениях. Это идеальное время для того, чтобы проверить любовную совместимость, чтобы познакомиться с кем-то, поднять отношения на новый уровень. Это прекрасное время для флирта, совместной работы, общения. Люди будут очень общительными и открытыми по отношению к Овнам.

В финансовой сфере этих людей также ожидает удача. Им необходимо найти повод поработать в команде. Вместе всегда можно быстрее найти решение непростой проблемы. Если долг вынуждает идти по этому пути в одиночку, то ничего страшного нет — звезды и планеты обострят внимание, силу воли и память Овнов, так что им не страшны никакие преграды.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцы могут слегка растерять везение 2 и 3 мая. Звезды будут в большом диссонансе с планетами, но 2 и 3 числа ситуация усугубится еще больше. В эти дни лучше не совершать покупок и работать максимально осторожно. Семь правил фэн-шуй для привлечения денег помогут остаться на плаву и поймать удачу за хвост.

Энергетика этих людей будет очень нестабильной. Настроение станет непостоянным, их будет бросать то в радость, то в депрессию. Тельцы могут стать жестокими по отношению к близким и друзьям. Им нужно стараться не развивать конфликты и ссоры, стремиться к поискам компромиссов. Звезды сделают Тельцов упрямыми, так что придется бороться с самими собой, пытаться ставить себя на место других.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам нужно стремиться к оказанию помощи окружающим. Эгоизм должен быть искоренен уже в самом начале недели. Астрологи и эксперты советуют покидать зону комфорта для оказания поддержки окружающим. Эти жертвы будут не напрасными, потому что в трудную минуту Близнецам на помощь придут в ответ.

Люди могут стать очень раздражительными по отношению к Близнецам, а также требовательными и порой занудными. Это никак не будет зависеть от действий самих Близнецов, так что искать причины в себе не нужно. Вселенная может поспособствовать изменению системы ценностей для людей этого Знака Зодиака — появятся новые цели в жизни, а старые канут в лету.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков может начаться период энергетического застоя. Арт-терапия поможет повысить энергетику и остаться в тонусе. Представителям этого Знака Зодиака удастся сформировать у незнакомых или малознакомых людей хорошее мнение о себе. Это прекрасная новость для всех, кто сменил или планирует сменить работу, начать что-то новое, пойти на первое свидание.

Хорошей чертой характера для Раков станет самостоятельность. Им необходимо без помощи окружающих решить все свои самые важные дела и проблемы. Не стоит забывать также и о том, что оптимизм или пессимизм станут главными врагами успеха на работе. Людям этого Знака лучше стать реалистами, для которых есть лишь действия и результат, а не пустые надежды или сомнения.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит укрепить свои позиции во всех возможных сферах жизни. Изменить свою жизнь за неделю этим людям помогут законы процветания. Нужно следовать им неотступно. Особенно это касается выходных: в воскресенье планеты будут максимально активными, поэтому не стоит сидеть на месте. Нужно больше двигаться, сохранять любовную и финансовую активность.

Это будет время новых достижений, активной работы. Львы смогут продвинуться в поиске счастья, в достижении новых высот в бизнесе или увлечениях. Многим представителям этого Знака придется пройти через этап разрушения, чтобы начался этап созидания. Проще говоря, нужно найти в себе силы, чтобы разорвать ненужные отношения, поменять работу, избавиться от вредных привычек.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У Дев могут начаться непредвиденные задержки, связанные с финансами. Деловая сфера и сфера денег будет далеко не самой важной, так как продуктивность Дев может резко упасть. Конец апреля окажется во власти отрицательной энергии. А вот май начнется с повышенной активности звезд 1 и 3 числа. Это поможет Девам преодолеть препятствия на своем пути.

Воплотить мечту в реальность можно силой мысли — нужно думать о хорошем и верить в себя. Даже самые уверенные в себе Девы могут встретиться с дефицитом внимания со стороны противоположного пола и отсутствием сил. Это не должно становиться источником неуверенности, ведь у всех бывают спады и взлеты. Небольшие неудачи — это еще не катастрофа.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Эта неделя будет стабильной и предсказуемой. Шепотки на богатство и достаток Весам помогут правильно совершить покупки, а также преуспеть на работе и в бизнесе. В любви этим людям стоит полагаться на интуицию. Во всех сферах возможны непредвиденные крушения планов, так что лучше всегда про запас иметь план «Б».

В социальные связи грозит просочиться сплошная неразбериха. Друзья и близкие могут разочаровывать, а незнакомые люди — оказывать бескорыстную помощь. Искать скрытый смысл в поступках людей и в происходящем вокруг не стоит — нужно расслабиться и просто наслаждаться жизнью, не забывая чередовать отдых и работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам придется самостоятельно поднимать тонус и энергетику, потому что звезды и планеты в этом им не помогут. Расходовать силы нужно аккуратно, не распыляя их на ненужные дела. Во многих ситуациях астрологи рекомендуют полагаться на силу интуиции, ведь она является одним из главных достоинств Скорпионов. Нужно расширять свои возможности, пытаясь стремиться к новым высотам.

Очень полезным будет ощущение полноты жизни — нужно уметь работать, отдыхать, веселиться, общаться, быть в уединении. Астрологи также советуют помогать людям, которые просят о помощи. Так Скорпионы повысят свой авторитет и смогут найти друзей и даже любовь.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Это будет насыщенная, но в целом спокойная и позитивная неделя для Стрельцов. Придется много работать и встречаться лицом к лицу с назойливыми проблемами. Нужно задумываться не над тем, как оптимизировать затраты энергии, а над тем, как быстро восстанавливать силы. Полезно будет заниматься организаторскими вопросами и делами, а также юридическими проблемами.

Стрельцы могут обрести вдохновение, которое поможет в работе и в любви. Этим людям захочется жить еще ярче, еще насыщеннее. Оптимизм — главное оружие против сомнений и главный союзник для вдохновения. Позитивный настрой поможет заводить новые знакомства. Одиноким Стрельцам звезды и планеты помогут обрести любовь.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги станут более популярными, харизматичными и обаятельными в глазах противоположного пола. Это самые везучие в амурных делах люди в конце апреля и в начале мая. 1 число — самый яркий и самый позитивный день недели, в который может произойти много интересного. На вечер этого дня можно смело планировать свидания и новые знакомства. Семейным людям этого Знака лучше начало мая провести с близкими.

Чтобы стать удачливее во всех остальных сферах, Козерогам понадобится гибкость ума и сознания. Возможно, придется смириться со сменой идеологии, принять за чистую монету мнение общества. Нужно оставаться неугомонными и целеустремленными, но не стучать в одну и ту же дверь все время — если что-то не получится, лучше сменить тактику, а не направление движения.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеев может одолеть грусть в начале недели, но первые рабочие дни нужно просто перетерпеть, потому что 1 мая звезды и планеты станут очень созидательными и активными. Жизнь Водолеев изменится в одночасье, но это не должно пугать. Заговоры от страха и уныния помогут пережить все невзгоды, а начиная с 1 числа всё пойдет в гору.

Астрологи не рекомендуют Водолеям использовать в качестве основного оружия наглость. Нахальство может стать причиной одиночества и проблем в любовной сфере. То же самое произойдет из-за позерства, жадности и обмана. Необходимо воспринимать все таким, какое оно есть, не преувеличивая негатива и не приуменьшая чего-то хорошего.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам улыбнется большая удача в любви. Все, что нужно этим людям, так это оставаться в тонусе всю неделю. Одиноким представителям этого Знака удастся найти вторую половинку. Есть большая вероятность того, что любовь где-то рядом. Любимый человек может оказаться коллегой, однокашником, хорошим знакомым или знакомой.

На этой неделе возможны непредвиденные крушения планов, так что лучше перед принятием важных решений думать дважды, не бояться спрашивать советы у близких людей. Рыбам нужно будет получать удовольствие от процесса работы и от выполнения каких-то обязанностей. Нужно забыть про результат, потому что он имеет второстепенную важность. Такая философия поможет Рыбам стать счастливее и удачливее.