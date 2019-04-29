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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.04 - 05.05)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.04 - 05.05)
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Звезды предлагают сейчас заняться решением мелких вопросов, на которые раньше вам не хватало времени.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Овен

У деловых партнеров могут возникнуть к вам вопросы, которые стоит задавать не вам. Да и начальник почему-то все время встает с левой ноги. А виноваты во всем почему-то оказываетесь именно вы. Что ж, так бывает. Не переживайте - и это тоже пройдет.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Телец

Сейчас у вас наиболее болезнетворный период. Ваш организм ослаблен, и поэтому к вам будут постоянно цепляться то вирусы, то простуды. Но не унывайте: традиционные методы лечения легко помогут справиться с недугами - и вы снова будете в строю.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Близнецы

Для вас это активный период: вы настолько полны сил и энергии, что сезонные простуды и другие болячки от вас попросту отскакивают. Вам сейчас некогда расслабляться - у вас полно планов и дел, поэтому вы не позволяете себе расклеиваться.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рак

В вас проснется глубокая любовь и привязанность к своим близким. Вы будете очень заботливы, внимательны и нежны по отношению к ним. И родные, проникнувшись этим, ответят вам такой же преданной любовью.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Лев

Положение планет в данное время может сделать вас раздражительной по всяким мелочам, заставить тяготиться бытовыми и семейными обязанностями. Скорее всего, вам не захочется посвящать много времени ведению домашнего хозяйства.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Дева

В центре вашего внимания будут домашние заботы и семейные дела, связанные с родственниками или детьми. Несмотря на то что вы были бы рады устраниться от участия в этих хлопотах и отдохнуть, без вас никак не получится решить вопросы.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Весы

Планеты могут подтолкнуть вас к большим расходам. А если вам уже пришлось потратить немало денег на отдых и подарки, то в этот период будете вынуждены сильно экономить. Накопить и приумножить финансы на этой неделе явно не получится.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Скорпион

Звёзды вызовут к жизни нежные чувства - эта неделя обещает быть романтичной и приятной во всех отношениях. Вас ждут ухаживания поклонников, свидания и море незабываемых впечатлений. Вы будете купаться в комплиментах и наслаждаться жизнью.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Стрелец

Благодаря аспекту планет вы будете особенно внимательны к своему здоровью. Вас не придется заставлять ходить по врачам - вы сейчас и сами, без лишних напоминаний, готовы пройти профилактический осмотр.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Козерог

Вы можете на время попасть под чужое влияние - например, кого-то из своих друзей. Все прекрасно осознавая, вам будет просто лень прилагать какие-то усилия для того, чтобы сопротивляться их уговорам, поэтому вы согласитесь на участие в авантюрах.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Водолей

В профессиональной сфере вряд ли стоит рассчитывать на такой же успех. Скорее всего, вы будете принимать активное участие в жизни коллег и всего коллектива. Впрочем, это тоже очень важно и ценно.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рыбы

Сложности друзей могут показаться пустяковыми - до того момента, пока вам самим не придется погрузиться во все эти проблемы. Но сейчас вы не чувствуете в себе достаточно сил для того, чтобы поддерживать еще и близких. Тогда просто покажите, что вы рядом.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.04 - 05.05.2019)

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