Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (13.05 - 19.05)

С 13 по 18 мая - растущая Луна. Лучшее время для любых начинаний. Если у вас есть цели и планы, которые вы откладывали на потом, дерзайте!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Овен

Возникнет некоторая напряженность в отношениях с партнерами и коллегами. Она будет вызвана старыми, давно накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется что вам сказать.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Телец

Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуждение различных вариантов сотрудничества принесут свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение настоять на своем и чувство юмора - эти ценные качества пригодятся вам в переговорах.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Близнецы

Напряженные отношения с коллегами - с одной стороны и небольшой флирт на работе - с другой. Вы можете стать поводом для сплетен и досужих разговоров, особенно если явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хранить в секрете свои «шалости».

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Рак

Этот неделя может подарить вам счастливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения которой давно ждете. Не стоит распространяться о своих чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете точно уверены в реализации мечты.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Лев

Хороший период для тех Львов, которые намерены внести какие-то перемены в домашнюю жизнь - переставить мебель, сменить обои, перевезти бабушку или самой переехать к родным. Предстоит активное и непростое общение с родственниками.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Дева

Не пропустите интересное предложение - съездить куда-то отдохнуть в это время. Либо поездка будет деловой, но при этом можно будет легко совместить приятное с полезным - работу и отдых. Воспоминания от путешествия останутся замечательные.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Весы

Запасаться финансами на предстоящие свершения и цели - это по-вашему. Особенно, если планы, которые вы формируете, требуют больших затрат. Сейчас время делать накопления, тем более что найдутся люди, которые готовы сделать вложения в ваше дело.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Скорпион

Семьи многих Скорпионов испытают различные потрясения и встряски. В первую очередь это может коснуться ваших отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего не следовало знать.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Стрелец

Непростая неделя, особенно если в данный период вы попытаетесь взвалить на себя всю тяжелую ношу, которая сейчас выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше отдыхайте.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Козерог

Если вам нравится вытаскивать из различных передряг друзей, то этот период вам подходит. Но не только вы будете всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам. Так что, лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также может понадобиться помощь.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Водолей

Работа и карьера - то, что сейчас вас больше всего волнует. Во все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать душу, и вас очень беспокоит результат. Отношения с коллегами по работе будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях с начальником.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года Рыбы

В финансах многое зависит от того, насколько хороши ваши личные отношения - это касается и партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик, а для истинных Рыб это не проблема, ваши интересы никто не ущемит.