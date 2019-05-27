Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (27.05 - 02.06)

С 27 мая по 2 июня - убывающая Луна. Важных встреч и мероприятий сейчас лучше не проводить.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Овен

Данный период ворвется в вашу жизнь, как один из белых коней - как поется в песне. События предстоят волнующие и интересные, так что располагайтесь поудобнее и управляйте вашим конем так, чтобы взлететь по карьерной лестнице.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Телец

Настоящая большая любовь ждет вас на этой неделе. Возможно, вы познакомились на вечеринке и сразу поняли, что этот человек - ваш. Или эти отношения более давние, но осознание близости и глубины чувства пришло только сейчас.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Близнецы

Новый роман приобретает все более зримые очертания, события разворачиваются очень быстро. За вами будут активно ухаживать, а вам необходимо хранить все в тайне - если вы опасаетесь спугнуть свою удачу. Это правильно, сплетни вам ни к чему.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Рак

Вы глубоко завязнете в проблемах коллеги противоположного пола. Возможно, причина в том, что этот человек вам давно нравится. В любом случае, даже если вы совместите приятное с полезным, ни от кого в вашем окружении не убудет. Действуйте смелее!

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Лев

Положение планет в данный период выведет на первый план для вас отношения с супругом. В этой сфере вас ждут взаимопонимание, гармония и второй, третий и т. д. медовый месяц. Можно только по-доброму позавидовать!

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Дева

Приятная поездка и отдых с новыми знакомыми в новом окружении - это ли не лучший отдых для Дев? Вот и вы, отправившись в спонтанное путешествие, сможете не только отдохнуть, но и принести ощутимую пользу семье. Как? Узнаете на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Весы

Сложный период, вероятен ненужный риск в финансовых делах - вы можете необдуманно взять кредит, который трудно будет вернуть, либо кто-то из ваших кредиторов вспомнит, что за вами есть должок. Предстоят непростые переговоры, выяснение отношений.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Скорпион

Ссоры и даже скандалы из-за денег очень вероятны на этой неделе. Что-то ускользает от вашего внимания, из-за чего вы не видите картину происходящего целиком. Секреты мадридского двора вокруг вас не могут не раздражать. Тайное станет явным.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Стрелец

Ваша активная деятельность и помощь знакомых дадут отличный результат. За что бы вы ни брались в это время, ваши начинания ожидает большой успех. Однако для триумфа всего предприятия лучше сохранять тайну, пока не стоит рассказывать даже подругам.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Козерог

Непростые разговоры с начальником вряд ли приведут к желаемому итогу. Руководитель будет кормить вас обещаниями, откладывая решение важного и животрепещущего для вас вопроса на потом. Вам остается только ждать. Наберитесь терпения.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Водолей

Многое в вашей карьере будет зависеть от личных отношений с начальством. Отлично, если между вами "пробегают искры" и вообще, шеф вам симпатизирует - это может позитивно сказаться на вашем карьерном росте. Но не злоупотребляйте этим.

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Рыбы

Стрессы и волнения могут вызвать недомогания, и вы это, к сожалению, прочувствуете в полной мере. Старайтесь использовать все возможные способы для того, чтобы снизить свою тревожность. Принимайте расслабляющие ванны, пейте травяные отвары.