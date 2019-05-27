Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.05 - 02.06.2019)

На этой неделе заканчивается весна и начинается долгожданное лето. Для кого-то эта неделя станет временем релаксации, но большинству людей все равно придется решать проблемы и заниматься делами.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Пара важных для Овнов планет будет находиться в Знаке Близнецов. Это значит, что все возможные финансовые и рабочие проблемы на стыке весны и лета лучше решать не грубой силой, а словами. Нужно попытаться договориться с тем или иным человеком, кем бы он ни был. Фортуна постоянно будет следовать за Овнами, но можно привлечь удачу пятью дополнительными способами, ведь ее, как говорится, мало не бывает.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам можно заниматься любыми домашними и рабочими делами на этой неделе — все они будут иметь успех, но только в том случае, если самим Тельцам они будут нравиться. Можно сделать уборку, посвятить свое время семье, купив что-нибудь приятное второй половинке и детям, сделать подарки родителям. Деньги можно тратить на мебель, внутреннее убранство дома. Опять-таки, если покупать что-то новое, то ставить это лучше в чистый дом, в котором наведен порядок.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам пришло время разобраться в себе и в своих целях на ближайшее финансовое будущее. Для этого им стоит воспользоваться специальными духовными практиками, заняться саморазвитием, получить важные знания и опыт. Во многих денежных вопросах полезно будет пользоваться советами окружающих. Возможно, придется пересмотреть некоторые приоритеты, рабочие планы на будущее. Подтолкнут их к этому особые события и активность планет с 29 мая по 1 июня.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Денежной удачи У Раков на стыке мая и июня будет предостаточно, однако при желании стоит воспользоваться тремя надежными способами привлечения. Можно смело тратить все свое время на работу, а можно оставить немного времени для покупок, обновления гардероба. Полезными будут и серьезные траты вроде покупки билетов на самолет или на поезд, туристических путевок. Звезды советуют заниматься бумажной волокитой и решением организационных вопросов. Самые позитивные для этого дни — понедельник, вторник и пятница. Выходные удачны для развлечений и траты денег на себя любимых.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам с большой вероятностью удастся найти свое предназначение в жизни. Три духовных способа помогут существенно ускорить этот процесс. Это время идеально подходит для смены работы, открытия нового бизнеса, дорогостоящих покупок, а также для начала отпуска, для приятных путешествий. Неделя будет стабильной, а с 28 по 30 мая и на выходных возможны яркие интересные события, которые потрясут Львов в хорошем смысле.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У Дев начинается период борьбы за место под Солнцем. Это значит, что необходимо переставать бояться трудностей, раздавать долги и брать быка за рога. Звезды в очень хорошем положении, но даже они не смогут заставить Дев избавиться от негативных мыслей. Это под силу лишь им самим. С 29 мая по 1 июня включительно для этого будет самое благоприятное время. Хватит оставаться в тени своих сомнений, и тогда достаток сам пойдет в руки.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

29 и 31 мая — самые благоприятные дни для финансовой активности и для активности в целом. Весам на этой неделе повезет с делами, касающимися покупок, вложений средств, а также обучения. Пришла пора привлечь в свою жизнь позитивные мысли, потому что именно они являются основным источником удачи и стабильности. Разумеется, для этого придется окружить себя приятными людьми. Позитивное общение пойдет на пользу всем Весам: так они смогут найти новую мотивацию.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам денежные дела лучше вести 27 и 31 мая. Во все остальные дни планеты будут крайне созидательными в плане настроения и энергетики. Их сила поможет Скорпионам приблизиться к успеху в работе и бизнесе, найти новых союзников. Нужно лишь верить в себя, чтобы привлекать желаемое силой мысли. Поддерживать этот огонь внутри своего сердца очень важно, но еще важнее не отступать от своих целей. На этой неделе звезды сделают Скорпионов смелее, так что пришла пора выделить для себя самое главное и отказаться от всего побочного.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов могут начаться небольшие неполадки с интуицией. Усилить ее и вернуть ей прежнюю мощь помогут пять полезных талисманов. Это не значит, что нужно будет во всем верить своему сердцу. В процессе совершения покупок и заключения каких-то сделок лучше полагаться на здравый смысл и логику. Интуицию астрологи рекомендуют использовать как инструмент выхода из сложных критических ситуаций, когда думать просто нет времени. Она поможет сохранить деньги и статус.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам предстоит очень насыщенная неделя с большим количеством важных событий, многие из которых могут быть далеко не самыми простыми. Также этим людям нужно сфокусироваться на работе, оставив для отдыха поменьше времени. В таком случае усталость может наступать быстрее, так что потребуется найти способ повышения энергетики и жизненного тонуса. Второстепенные финансовые и рабочие задачи должны оставаться на втором плане. Все самое важное нужно решать как можно быстрее, пока есть выносливость и силы. Среди покупок наиболее выгодными станут те, которые будут сделаны через интернет.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям стоит помнить о своей врожденной интуиции. Это идеальное время для того, чтобы использовать ее как инструмент принятия решений, совершения выбора при наличии сложных финансовых дилемм. Обычно когда мы сомневаемся, это значит, что покупать ту или иную вещь не стоит. На этой неделе сомнения не значат ничего. Это лишь очередная заминка на пути к финансовому просветлению. Астрологи отмечают, что на неделе возможны незапланированные финансовые поступления.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам предстоит очень интенсивная и динамичная неделя, которая начнется на позитивной ноте и ею же и закончится. Стоит бороться с энергетическим истощением, которое может наступить при неверном распределении ресурсов, времени и сил. От крупных покупок лучше воздержаться, а вот приятные маленькие подарки для себя любимых делать можно с понедельника по самое воскресенье. Это очень хорошая неделя для возвращения долгов, для спокойной и размеренной интеллектуальной работы.