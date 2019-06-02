Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 июня 2019 Овен
Отличное время, чтобы посвятить его непосредственно себе. Устройте праздник собственным насущным потребностям. Приготовьте вкусный обед или ужин, примите горячую расслабляющую ванну и все в подобном духе. Серьезных дел в этот день не планируйте, поскольку время для них сейчас более чем неподходящее.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 июня 2019 Телец
Наверняка у Вас в офисе есть свой "хранитель информации". Он всегда записывает все в блокнот, ведет дневник и записывает все номера в телефонный справочник. Звезды советуют Вам подружиться с этим полезным человеком.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 2 июня 2019 Близнецы
Сейчас окажется несложно пополнить кошелек за счет удачных вложений, выгодных сделок, торговых операций. Кроме того, Близнецы, страдающие от одиночества, сумеют найти своего суженого. Настраивайтесь на лучшее и смело отправляйтесь навстречу своей судьбе!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 июня 2019 Рак
Придется немного побыть практичным и экономным, поскольку велика вероятность, что будущее готовит вам не вполне стабильную материальную обеспеченность. Избегайте бесполезных покупок и ни в коем случае не влезайте в долги. Не нужно забывать о том, что рядом всегда найдутся люди, которые с радостью поддержат вас в трудную минуту.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 2 июня 2019 Лев
Вас ожидает максимально простой и безмятежный день. На Вашем горизонте не будет ни единого облачка. Впрочем, никаких существенно приятных событий тоже происходить не будет. Наслаждайтесь тишиной и просто отдыхайте.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 июня 2019 Дева
Свою жизнеутверждающую модель поведения Девы будут готовы распространить на все свое окружение, и в первую очередь на домочадцев. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой или разделят путешествие, турпоход, ваши спортивные пристрастия.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 июня 2019 Весы
Пристальное внимание обратите в сторону своего здоровья. Возможно, неплохо было бы начать придерживаться витаминной диеты, чтобы насытить организм полезными веществами. Постарайтесь в любой ситуации сохранять предельное спокойствие и не травмировать собственную нервную систему понапрасну.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 июня 2019 Скорпион
Вы будете сверхчувствительны. Это может быть как хорошо, так и плохо - зависит от того, как Вы будете справляться со своим состоянием. А вот еще одно Ваше качество, которое сегодня обострится, точно принесет Вам пользу. Речь идет о Вашем умении сосредотачиваться на деталях.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 июня 2019 Стрелец
Нехватка ярких впечатлений и переживаний может подтолкнуть вас к экстравагантным поступкам. Выходной день многие проведут вне дома, в необычной обстановке. В этот день может произойти романтическая встреча. Не бойтесь рисковать, благодаря эффекту неожиданности вам будет легче добиться своего.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 июня 2019 Козерог
На протяжении всего дня вас будут одолевать мысли о том "а что если бы..". Не стоит идти у них на поводу, иначе можно устроить самому себе кучу неприятностей. Займитесь насущными потребностями и желаниями. Хорошее время, чтобы побаловать свой организм витаминами и поухаживать за своей внешностью.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 июня 2019 Водолей
Если Вас довести до точки кипения, Вашу ответную реакцию спрогнозировать довольно сложно. Сегодня кто-то попытается это выяснить. Если почувствуете, что начинаете выходить из себя, прямо скажите этому человеку, чтобы он оставил свои эксперименты, поскольку результаты могут ему не понравиться.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 июня 2019 Рыбы
Сегодня вы вряд ли услышите от своего избранника то, что давно ждете. Вы можете потерять инициативу во всем. Сегодня не стоит вызывать "вторую половину" на откровенный разговор. Если подстраиваться под желания партнера, не перечить ему, вы оба будете вполне довольны друг другом.