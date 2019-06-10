Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.06 - 16.06.2019)

Планеты на этой неделе будут крайне изменчивыми и очень непредсказуемыми.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам необходимо на этой неделе повышать энергетику, потому что активные планеты будут ее постоянно забирать или заставлять тратить на какие-то побочные дела. Негативно настроенные планеты проявят себя в пятницу. Последний рабочий день может заставить этих людей потратить все свои силы впустую. Стоит остерегаться импульсивности и грубости, злобы и зависти.

Очень удачными днями будут понедельник, вторник и суббота. В эти дни Овнов могут ожидать серьезные изменения. Скорее всего, Вселенная предоставит возможность выбора людям этого Знака Зодиака. При позитивном настрое все будет хорошо, а вот в случае сомнений и страхов жизнь может окраситься в далеко не самые радужные краски.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Планеты хоть и будут в негативном настроении, но зато они же сбавят активность. Наиболее опасными днями для Тельцов станут 13, 14 и 15 июня. В эти три дня нужно быть как можно ближе к семье, к близким и друзьям. Уединение может стать причиной депрессивных мыслей.

В остальные дни можно стараться преуспеть в чем-то, но только в одном направлении. Гнаться за двумя зайцами не нужно. В финансовых делах полезными станут законы процветания, а в любви можно последовать за интуицией. В целом это будет необычное время, поэтому нестандартные решения могут стать ключом к решению проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Грядущая неделя может стать для Близнецов временем расставаний, ссор и конфликтов. Каждый Знак переживает расставание по-своему, но Близнецам необходимо запомнить, что на этой неделе планеты и звезды постараются проверить их на прочность. Нет худа без добра: многим представителям этого Знака Зодиака космос поможет избавиться от негативного влияния скрытых недоброжелателей.

Среди тех, кто уйдет из жизни Близнецов, будет много неприятных личностей. Люди проявят свою истинную сущность, покажут свое настоящее лицо. Помимо этого, планеты обострят внимательность и память Близнецов, что поможет в обучении и в творческой деятельности.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам астрологи настоятельно рекомендуют заняться домашними делами и решить проблемы, связанные с финансовой сферой. Талисманы для дома помогут сохранить атмосферу позитива и избавиться от отрицательной энергии. Начало недели будет стандартным, но в пятницу и в воскресенье 14 и 16 июня жизнь окрасится в самые яркие краски. В конце недели может произойти нечто важное.

Для дальнейшего движения к целям Ракам необходимо сфокусироваться на обучении. Важно подпитывать свою любознательность, так как она является двигателем прогресса. Звезды усилят память этих людей, поспособствуют благоприятным поездкам, командировкам и смене обстановки в целом. События могут развиваться очень стремительно, поэтому лучше проявлять осторожность и умеренность во всем.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит сфокусировать свое внимание на финансовых делах. Не нужно пропускать оплату за квартиру, влезать в долги и брать кредиты. Обойти стороной неудачи и правильно потратить свои деньги Львам помогут денежные приметы. Первые два дня недели могут стать самыми продуктивными для Львов. Что до остального времени, то ближе к выходным настанет идеальное время для отдыха и общения. Оставаться в одиночестве настоятельно не рекомендуется.

На этой неделе люди могут распускать о Львах слухи и сплетни. Единственной причиной для этого является зависть. Если кто-то лжет и лицемерит, чтобы вставить палку в колеса Льву, то для последнего это доказательство того, что путь выбран правильно. Словесные перепалки и конфликты на почве соперничества будут лишними — нужно уважать своего врага, каким бы он ни был.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девы могут столкнуться с лживой информацией. И это очень хорошо, ведь это значит, что Вселенная помогает им вскрывать правду. Истина не всегда бывает приятной, но она важна для развития. Возможно, придется расстаться с некоторыми бесчестными людьми. Прощать стоит только тех, кто подводит впервые. Всем, кому шанс на исправление уже давался, дарить его снова не желательно.

Вполне возможно, что одинокие Девы встретят на этой неделе свою любовь. Гадание на бумаге поможет проверить любовную совместимость с партнером. Тем, кто уже в отношениях, в конце недели лучше заняться совместными делами, а в первые пару-тройку дней дать второй половинке отдохнуть.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов намечаются проблемы в сфере финансов и на работе. Заговоры от неприятностей помогут обойти стороной все неурядицы. В целом, звезды предсказуемы, довольно размеренны в своей активности. В незапланированные поездки лучше не отправляться, потому что есть риск срыва планов.

При всем при этом связи с окружающими могут разрушаться без особых на то причин. Весам не нужно искать в себе изъяны, так как ситуация еще изменится. Энергетические запасы Весов будут иссякать быстрее, поэтому лучше ограничить физическую активность и научиться как следует отдыхать после работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Привлечение любви — вот основная задача Скорпионов на эту неделю. 14 и 15 июня их ожидает большая удача в этой сфере жизни. На эти дни можно смело планировать романтические свидания и знакомства. Обаяние Скорпионов вырастет многократно, поэтому им также удастся победить своих врагов в финансовой и деловой сферах, добиться признания начальства и коллег.

Астрологи советуют не бояться дипломатичного подхода к решению проблем, ведь договориться всегда проще, чем развязывать войну. Компромиссы пойдут на пользу и в любви, и в дружбе. Звезды и планеты могут поспособствовать появлению легких конфликтов, так что подобный подход будет действительно весьма полезным.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Для Стрельцов самыми неудачными и неблагоприятными днями недели будут понедельник и вторник, но не потому, что планеты в эти дни окажутся в плохом положении и диссонансе, а просто по причине начала новой недели. В целом настроение планет будет очень стабильным, но стоит выделить два самых благоприятных дня — пятница и воскресенье. В эти дни ночные светила будут максимально созидательными.

В финансовых вопросах желательно пользоваться советами окружающих людей. Возможны материальные потери, но они будут оправданы, так как это вынужденные покупки. В общении с людьми астрологи рекомендуют Стрельцам избегать ссор. Перед важными событиями лучше использовать заговоры на удачу, чтобы преодолевать препятствия без лишних затрат энергии.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе Козерогам лучше избегать излишеств. Во-первых, это касается сферы финансов. Покупки должны быть умеренными, как и работа. Нужно уметь отдыхать от дел и браться только за самое важное, избегая неумеренности и недальновидности. Существует пять лучших магнитов для денег, которые стоит разместить у себя в доме. Они помогут привлечь удачу, которой иногда так сильно не хватает.

Во-вторых, излишеств необходимо избегать в любви. Пребывать постоянно в уединении или, наоборот, рядом с любимым человеком не стоит. Нужно чередовать моменты романтических порывов и стремления к уединению. Это ключ к началу здоровых серьезных отношений.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Для Водолеев неделя может быть довольно нервозной и непростой. Стрессы могут приводить к ухудшению качества ночного сна. Исправить такую проблему поможет медитация. Также необходим своевременный отдых, особенно в начале недели, когда энергетика планет и звезд будет недостаточно позитивной.

В конце недели Водолеи смогут обрести силу воли — у них появится желание бороться и побеждать любой ценой. Могут появиться новые стремления и цели, что довольно хорошо скажется на мотивации и настроении. Астрологи советуют сохранять напористость и двигаться вперед со всей страстью, ломая стереотипы. Это движение станет первым шагом к новой жизни.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам, которые находятся в отношениях, стоит попробовать совершить любовный подвиг, посвятив всё свое время любимому человеку. Вторая половинка это оценит по достоинству. Благоприятно на любовных делах и на отношениях в семье скажется перестановка мебели. Это поможет наладить гармонию и стабилизировать потоки позитивной энергии.

Помощь людям — источник будущей удачи. Сейчас Рыбам необходима решимость, а также сила воли. Стоит отзываться на просьбы о помощи, чтобы потом это благо вернулось в двойном размере. Улучшить настроение поможет физическая активность. Можно смело отправляться на дачу на выходных, повышать нагрузки в спортзале, ходить на работу и с работы пешком.