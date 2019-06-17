Скачать
Понедельник, 17.06.2019
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Какие опасности для здоровья таят в себе длительные авиаперелеты
Какие опасности для здоровья таят в себе длительные авиаперелеты

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.06 - 23.06)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.06 - 23.06)
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Главное правило на это время - избегайте любой суеты. Не торопитесь, не позволяйте торопить себя и сами никого не подгоняйте. Эти дни лучше прожить в спокойном ритме.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Овен

Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково правило на ближайшее время. Будьте чуткими по отношению к близким: им нужна ваша поддержка. Любимый сейчас будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Телец

Даже если вам что-то будет не нравиться в данный период, изменить это вы вряд ли сможете. Так-что выдохните и успокойтесь. Общайтесь по минимуму, особенно если собеседник неинтересен. Во второй половине недели вам поступит интересное предложение. Соглашайтесь!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Близнецы

Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. Вы можете, например, изменить прическу, место работы или жительства. Одинокие Близнецы могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, - получить предложение руки и сердца.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Рак

Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь держать нейтралитет, особенно в офисе. Не растрачивайте силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте общение. Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе передышку.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Лев

Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свидания со второй половиной и друзьями пройдут на ура! Старайтесь не брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится нескоро, да и отношения испортите. Также не стоит вступать в конфликты. Проиграете...

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Дева

Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В целом в данный период относитесь ко всему с юмором. Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять работа с землей. Отправляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не забудьте после этого отдохнуть!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Весы

Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с детьми. Проводите время с домочадцами, даже если на работе все требуют вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит - потратите все деньги. Лучше начните их копить на будущие покупки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Скорпион

Напряженный период не даст вам вздохнуть спокойно. Дома возможны неприятности, а на работе недопонимание с коллегами. Помните, все зависит от вас! Подумайте, как вы можете повернуть ситуацию в свою сторону. Период травмоопасен: будьте аккуратны!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Стрелец

Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мертвой точки. Придется обращаться за помощью. Но ищите помощника с пристрастием! Не самое удачное время для переезда и ремонта, отложите их на время. Если у вас есть дача, займитесь делами на огороде.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Козерог

Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это касается рабочих дел и вопросов. Начальство заметит ваши старания. В отношениях со второй половиной будьте сдержанны. О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Водолей

Идеальное время для самообразования. Начните слушать курс полезных лекций, смотреть видео или больше читайте. В период второй половины недели не планируйте важных дел. Хорошее время для диеты и разгрузочных дней.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Рыбы

Старайтесь как можно больше отдыхать в данный период. От этого будет зависеть ваша работоспособность в дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже если будут просить близкие. Звезды рекомендуют посещать мероприятия и встречи, чтобы завести знакомства.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.06 - 23.06.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп для всех знаков зодиака, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
05 Гройсман инициирует создание Фонда будущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь