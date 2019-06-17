Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.06 - 23.06)

Главное правило на это время - избегайте любой суеты. Не торопитесь, не позволяйте торопить себя и сами никого не подгоняйте. Эти дни лучше прожить в спокойном ритме.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Овен

Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково правило на ближайшее время. Будьте чуткими по отношению к близким: им нужна ваша поддержка. Любимый сейчас будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Телец

Даже если вам что-то будет не нравиться в данный период, изменить это вы вряд ли сможете. Так-что выдохните и успокойтесь. Общайтесь по минимуму, особенно если собеседник неинтересен. Во второй половине недели вам поступит интересное предложение. Соглашайтесь!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Близнецы

Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. Вы можете, например, изменить прическу, место работы или жительства. Одинокие Близнецы могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, - получить предложение руки и сердца.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Рак

Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь держать нейтралитет, особенно в офисе. Не растрачивайте силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте общение. Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе передышку.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Лев

Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свидания со второй половиной и друзьями пройдут на ура! Старайтесь не брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится нескоро, да и отношения испортите. Также не стоит вступать в конфликты. Проиграете...

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Дева

Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В целом в данный период относитесь ко всему с юмором. Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять работа с землей. Отправляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не забудьте после этого отдохнуть!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Весы

Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с детьми. Проводите время с домочадцами, даже если на работе все требуют вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит - потратите все деньги. Лучше начните их копить на будущие покупки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Скорпион

Напряженный период не даст вам вздохнуть спокойно. Дома возможны неприятности, а на работе недопонимание с коллегами. Помните, все зависит от вас! Подумайте, как вы можете повернуть ситуацию в свою сторону. Период травмоопасен: будьте аккуратны!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Стрелец

Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мертвой точки. Придется обращаться за помощью. Но ищите помощника с пристрастием! Не самое удачное время для переезда и ремонта, отложите их на время. Если у вас есть дача, займитесь делами на огороде.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Козерог

Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это касается рабочих дел и вопросов. Начальство заметит ваши старания. В отношениях со второй половиной будьте сдержанны. О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Водолей

Идеальное время для самообразования. Начните слушать курс полезных лекций, смотреть видео или больше читайте. В период второй половины недели не планируйте важных дел. Хорошее время для диеты и разгрузочных дней.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года Рыбы

Старайтесь как можно больше отдыхать в данный период. От этого будет зависеть ваша работоспособность в дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже если будут просить близкие. Звезды рекомендуют посещать мероприятия и встречи, чтобы завести знакомства.