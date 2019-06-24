Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.06 - 30.06.2019)

Период с 24 июня и до конца этого месяца станет благоприятным во многих денежных начинаниях.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам, согласно финансовому гороскопу, важно найти баланс между работой и отдыхом. С одной стороны, нельзя перетрудиться, с другой — опасно пускать дела на самотек. В карьерном плане сейчас звезды обещают стабильность, но внимание этой сфере все же требуется, особенно в четверг, когда Солнце образует аспект с Ураном. То же самое касается и финансов. Покупки благоприятны, вложения — потенциально выгодны, но прислушиваться стоит как к голосу рассудка, так и к шестому чувству.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Походы по магазинам астрологи советуют планировать на конец недели: особенно благоприятны для Тельцов в этом плане пятница и суббота. Вещи, приобретенные в эти дни, принесут Тельцам удачу. Возможно заключение сделок или подписание договоров, связанных с финансами, а также знакомство с человеком, который окажет значительное влияние на денежные возможности Тельцов в будущем: перспективный заказчик, приятный деловой партнер или хороший работодатель. Среда и четверг — дни, когда возможны неожиданности в сфере денег и карьеры.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Финансовые успехи Близнецов на этой неделе сильно зависят от общего настроя. Если Близнецы ощущают себя сильными личностями и смело смотрят вперед, достаток будет расти. Если же их одолеют сомнения и страхи, последняя неделя июня может обернуться финансовым застоем. Поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют тем, кто родился под этим Знаком Зодиака, обращать внимание на свое психологическое состояние и повышать энергетику.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Конец июня ознаменуется для Раков вдохновением и новыми идеями, в том числе и в сфере доходов. Медитация на богатство будет не лишней. Однако чтобы не отвлекаться от главного, необходимо помнить и о мелочах. Астрологи советуют Ракам вовремя расплачиваться по счетам, при наличии долгов — отдать часть их них заранее, если есть такая возможность, а также проанализировать ближайшие траты — возможно, есть вещи, которые нужно срочно докупить.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Астрологи предостерегают Львов — в последние дни июня звезды могут подталкивать их к риску. Не стоит уповать на счастливый случай в казино, лотерее или розыгрышах. Сейчас удача полностью в руках самих Львов, и только от их действий зависит, откроет им Вселенная денежный канал или лишит благосклонности Фортуны. В четверг лучше не совершать крупных вложений, так как Плутон и Венера образуют противоречивый и грозящий ошибками аспект.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В период с 24 по 30 июня Девам важно не останавливаться на достигнутом. Не получив нужный результат, не стоит разочаровываться и жалеть себя — эта стратегия не приведет Дев к успеху и богатству. Возможно, мешают негативные установки или иные преграды, поэтому Девам нужно осмотреться по сторонам, выяснить, где скрыта проблема — и не останавливаться, так как движение вперед сейчас — залог уверенности и роста бюджета.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Многих представителей Знака Весы в начале недели — до среды включительно — может подстерегать внезапная апатия. Пока окружающие будут радоваться отпускам или просто наслаждаться летними днями, Весы могут неожиданно погрузиться в депрессивный настрой. Не стоит поддаваться этим мыслям. Качественный отдых, меньше негативных новостей, больше свежего воздуха — и дела Весов наладятся. Слова-пароли для достижения целей помогут прогнать апатичный настрой.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи рекомендуют заняться укреплением деловых связей. До 30 июня им полезно заводить или поддерживать знакомства, посещать корпоративные тренинги или повышать квалификацию, особенно работая в коллективе, ездить на конференции или общаться по рабочим вопросам с единомышленниками в интернет-пространстве. Второе направление работы — борьба с негативными программами и сомнениями в успехе.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам, согласно финансовому гороскопу, стоит остерегаться отрицательно настроенных людей, начиная от мошенников и заканчивая приятелями, которые любят повторять, что Стрельцам приходится туго и что заработать в наше время невозможно. Особенно это актуально для понедельника и воскресенья, когда Юпитер и Нептун образуют аспекты с Венерой и Меркурием. Позитивный взгляд на будущее и на собственный кошелек сейчас имеет для Стрельцов первостепенное значение.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги на исходе июня могут сделать упор на авторитет. Им полезно укреплять свою рабочую репутацию, накапливать и развивать профессиональные навыки, выполнять данные другим обещания, связанные с финансами, отправляться в деловые поездки. Это крайне неподходящее время для того, чтобы задерживать платежи или брать деньги в долг. В идеале за покупками лучше отправляться в субботу — аспект Марса и Луны приведет к полезной и удачной покупке.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи, которым не чужд творческий подход, окажутся в ударе на этой неделе. Благоприятны дела, связанные с торговлей. В понедельник возможны противоречивые желания — потратить разом много денег на не слишком нужную вещь или отдохнуть как следует с друзьями, хотя рабочая неделя только началась. Среда и четверг расставят все по местам. Наиболее удачны приобретения, связанные с семьей или романтической сферой — презенты близким или вещицы, создающие уют.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Вторник, четверг и суббота — дни, когда Рыбам нужна осторожность в финансовом плане. Необходимо отслеживать состояние счетов, проверять, не забыты ли карты или кошелек после оплаты товара, внимательнее наблюдать, куда в целом уходит бюджет. Но в целом неделя обещает быть спокойной, вполне вероятна прибыль, правда, не баснословная, но с малого Вселенная начинает большие перемены.