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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.07 - 07.07)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.07 - 07.07)
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Постарайтесь минимизировать затраты энергии. Откажитесь от запланированных важных дел, поменяйте расписание. Выделите себе время на отдых.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Овен

Любые диагностические процедуры, касающиеся здоровья, сейчас будут информативны. Пройдите их! Не копите рабочие дела, потом разобраться с ними будет трудно. Не слишком напрягайтесь на даче, иначе старые болячки дадут о себе знать, и вы на время выйдете из строя.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Телец

Держать негативные эмоции в себе сейчас нельзя. Выплесните их, главное - не на близких. Будьте внимательнее к собственному состоянию. Больше отдыхайте. Спортом сейчас заниматься не рекомендуется, так же как и соблюдать строгие диеты. Организм должен отдыхнуть!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Близнецы

На работе ожидается аврал. Чтобы справиться с ним, отложите на время домашние заботы. Семейным Близнецам звезды советуют чаще идти на компромисс. В противном случае ссоры в семье затянутся надолго. В выходные отправляйтесь за город - это будет лучшим решением.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Рак

Обязательно отправляйтесь в путешествие сейчас. Это может быть даже небольшая поездка: главное, не оставайтесь дома. Если к вам будут обращаться за помощью, корректно откажите. Зато будьте внимательнее к детям! Следите за их поведением, чтобы ничего не пропустить важного.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Лев

Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся недоброжелатели. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, даже в спорах с начальством. Финансовые затруднения возможны, но вы с ними справитесь. Чего нельзя сказать о любовной сфере: звезды прогнозируют разлад.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Дева

Ваша самооценка снижается. Пора ее поднимать! Посетите салон красоты, встретьтесь с друзьями, если есть возможность - начните новые отношения. Деньгами лучше не разбрасываться. Девам-дачникам звезды рекомендуют быть аккуратнее со спиной!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Весы

Если в период с 3 по 7 июля вы получите интересное предложение, не отказывайтесь от него! Возлюбленный может удивить сейчас, причем не лучшим образом. Не горячитесь: принимайте решения на холодную голову. В это время будьте внимательнее к самочувствию. 

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Скорпион 

Попробуйте решить все бытовые вопросы. Это благоприятный период для ремонта. Старайтесь читать больше книг, полезны будут и курсы личностного роста: это отличное время для саморазвития и роста.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Стрелец

Не пренебрегайте мелочами! Именно от них будет зависеть ваш успех. На работе меньше общайтесь с коллегами: они задумали что-то неладное в отношении вас. Будьте аккуратны на дороге: 2 июля лучше вообще не садиться за руль, если вы водите сами.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Козерог

Пора сделать небольшую паузу. На этой неделе ждите знака свыше. Главное - правильно его истолковать! Возможны ссоры с близкими, которые затянутся надолго. Будьте снисходительнее, даже если уверены, что правда на вашей стороне. В дальнейшем это вам зачтется.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Водолей

Романтическое настроение вам обеспечено! Будьте готовы принимать комплименты и подарки от мужчин. Не рекомендуется сейчас начинать крупные дела и совершать серьезные сделки. Лучше провести это время с пользой для души и тела, отдохнуть так, как давно мечтали.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года Рыбы

Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то, что раньше казалось невозможным. Особенно это касается профессиональной деятельности. С 3 по 7 июля ожидается поступление финансов. Потратьте их не на себя, а на близких. Окупится сторицей!

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.07 - 07.07.2019)

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